Colombia vs. Paraguay por la fecha FIFA, así ve el duelo la prensa guaraní: “Será exigente”

Así se ve el partido ante Colombia por parte de uno de los canales deportivos más importantes de dicho país-crédito @TigoSportsPY/X

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Colombia se alista para su segundo reto en la fecha FIFA: el 2 de octubre de 2026 jugará ante Paraguay en el estadio Sports Illustrated de Nueva Jersey a partir de las 7:00 p. m., y la “Tricolor” de Néstor Lorenzo quiere dar una mejor imagen de lo que fue el partido ante México en Baltimore.

Por esta razón, tendrá una prueba exigente ante la Albirroja de Gustavo Alfaro, equipo que viene de hacer partidos importantes al eliminar a Alemania del Mundial 2026, y complicar a Francia.

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En este contexto, la prensa paraguaya analizó lo que será el juego ante los “Cafeteros”, y observan en la previa del juego que el partido será exigente.

La selección Colombia enfrentará a México, Paraguay y Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre - crédito FCF

El 1 de octubre de 2026, el canal Tigo Sports Paraguay analizó lo que fue el juego ante Colombia, y allí explicaron que el partido será difícil, y plantearon el interrogante sobre sí el técnico argentino Gustavo Alfaro planteará una propuesta ofensiva ante el equipo de Lorenzo:

“Bueno, ahí también hay que hacer una salvedad: el partido va a ser más exigente. Creo que hoy realmente vamos a ver si Alfaro se anima a ponerle un poco más de condimento al ataque ante un rival más exigente, sin tener que replegarnos ni quedarnos en una formación conservadora, incluso más defensiva. Veremos si se cumple lo que él mismo manifestó: sumar cuestiones ofensivas a esta base que vimos durante la Copa del Mundo. A mí me encanta. Este amistoso puede darnos bastantes conclusiones sobre la línea a seguir”, dijeron.

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“Test match”: la calificación del diario ABC del juego para Paraguay ante Colombia

Uno de los diarios más importantes de Asunción explicó lo que será el duelo ante Colombia-crédito ABC Paraguay

Por su parte, uno de los diarios más leídos en territorio paraguayo como ABC Deportes detalló el buen momento en el cual llega la selección nacional de su país:

“El Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey será el escenario de un choque, en el que la selección paraguaya saltará a la cancha para disputar su segundo test bajo la conducción técnica de Gustavo Alfaro. El combinado nacional llega a esta cita con buenas sensaciones tras el estreno auspicioso de esta etapa, donde se impuso por 2-0 frente a Bolivia con una actuación estelar de Miguel Almirón, autor de los dos tantos de la victoria”, dijo.

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El mismo diario resaltó el historial del duelo-crédito ABC Paraguay

Por otra parte, el mismo diario resaltó la buena historia a nivel deportivo que tiene la selección Colombia ante los guaraníes:

“El amistoso de este viernes entre Paraguay y Colombia será mucho más que una nueva prueba para la Albirroja de Gustavo Alfaro. El historial de enfrentamientos de preparación entre ambos seleccionados marca una clara ventaja para los cafeteros, por lo que el equipo paraguayo buscará romper una tendencia que lleva varios años”, explicaron.

Y añadieron: “En lo que respecta exclusivamente a los amistosos, Paraguay y Colombia se enfrentaron en 11 ocasiones entre 1957 y 2022. El balance favorece ampliamente al seleccionado colombiano, que consiguió siete victorias, mientras que la Albirroja ganó dos encuentros y los dos restantes terminaron empatados”.

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“Listos para un nuevo show”: el concepto del diario Versus

Uno de los diarios deportivos más leídos de dicho país destacó también el duelo Paraguay vs. Colombia como de alta exigencia-crédito Versus Paraguay

El diario Versus también destacó la exigencia también que será la selección Colombia para el cuadro paraguayo:

“A diferencia del duelo ante “La Verde”, que está en la posición 77 del ránking FIFA, esta vez la prueba será mucho más dura por tratarse de otra selección mundialista y que viene siendo protagonista hace rato. El elenco cafetero es actualmente la undécima mejor selección del plantel, según el ránking. Eso sí, tanto Colombia como Paraguay quedaron eliminados en octavos del Mundial Norteamérica 2026″, explicaron.

Así quedaron los últimos cinco partidos de Colombia vs. Paraguay: cómo va el historial

La selección Colombia empató ante Paraguay en la última ocasión-crédito Luis Acosta/AFP

La última ocasión que Colombia y Paraguay jugaron fue el 25 de marzo de 2025 por las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, y empataron a dos goles.

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Luis Díaz y Jhon Jáder Durán adelantaron a la Amarilla, pero Junior Alonso antes de finalizar el primer tiempo, y Julio Enciso al 62 empataron el juego.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

25 de marzo de 2025 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 2-2 Paraguay

24 de junio de 2024 - Copa América: Colombia 2-1 Paraguay

21 de noviembre de 2023 - Eliminatorias Sudamericanas: Paraguay 0-1 Colombia

19 de noviembre de 2022 - Amistosos internacionales: Colombia 2-0 Paraguay

16 de noviembre de 2021 - Eliminatorias Sudamericanas: Colombia 0-0 Paraguay