Ocde pone la lupa sobre la educación en Colombia: docentes satisfechos, pero con menos recursos por alumno

Los docentes de primaria en Colombia imparten 955 horas anuales, por encima de las 770 horas del promedio de la Ocde- crédito Ministerio de Educación

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La educación colombiana presenta un contraste en sus indicadores laborales y financieros. Mientras una proporción mayor de docentes dice estar satisfecha con sus condiciones de empleo y remuneración, el país mantiene niveles de gasto por estudiante muy inferiores a los registrados en el promedio de la Ocde.

Ese panorama aparece en el informe Panorama de la educación 2026, publicado el 29 de septiembre, que reúne datos comparativos de los sistemas educativos de distintos países. El documento también muestra diferencias en las horas de clase, la formación de la población adulta y la situación de los jóvenes.

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Colombia destinó en 2023 unos 3.398 dólares por estudiante, una cifra inferior al promedio de 13.601 dólares de la Ocde-crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

Entre los profesores de secundaria inferior consultados para la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (Talis), el 87,2% manifestó estar satisfecho con sus condiciones laborales. La proporción supera el promedio de la Ocde, que llegó al 68,4%. La percepción sobre los salarios sigue una tendencia similar. En Colombia, el 63,1% de los docentes afirmó estar satisfecho con su remuneración, frente al 38,7% registrado como promedio entre los países de la organización.

Las diferencias cambian cuando el informe revisa las condiciones en las que se desarrolla la labor docente. En primaria, los profesores colombianos imparten 955 horas de clase al año, mientras que el promedio de la Ocde es de 770. En secundaria inferior, la carga alcanza 840 horas anuales, frente a 710 horas. El número de docentes de primaria también se redujo durante la última década. Entre 2015 y 2024, la cantidad de profesores cayó 2%, mientras el número de estudiantes disminuyó 10%.

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A futuro, la demanda de docentes podría verse afectada por los cambios demográficos. Las proyecciones del informe indican que la población colombiana entre 5 y 14 años disminuirá 9% entre 2024 y 2033. Sin embargo, el efecto sobre la necesidad de profesores dependerá de otros cambios dentro del sistema educativo.

Los profesores colombianos reportaron mayores niveles de satisfacción laboral y salarial frente al promedio de la Ocde - crédito Colprensa

En materia de financiación, la diferencia con la Ocde es más amplia. Colombia destinó en 2023 cerca de 3.398 dólares por estudiante en educación primaria, secundaria y terciaria, calculados en paridad de poder adquisitivo. El promedio de la organización fue de 13.601 dólares. Por niveles, el gasto colombiano llegó a 3.526 dólares por alumno en primaria y a 3.594 dólares en secundaria inferior. En los países de la Ocde, los valores fueron de 12.893 y 14.291 dólares, respectivamente.

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El informe también muestra una brecha en el nivel educativo de los adultos. En 2025, el 29% de los colombianos entre 25 y 64 años tenía estudios terciarios, mientras que el promedio de la Ocde alcanzaba el 43%. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, el 26% no estudiaba ni trabajaba. La proporción aumentó un punto porcentual frente a 2015 y duplicó el promedio de la organización, situado en 13%.

La educación para la primera infancia presenta otra diferencia. En 2024, el 78% de los niños colombianos desde los 3 años hasta la edad de inicio de la primaria estaba matriculado en programas de educación y atención, frente al 90% registrado en el conjunto de países de la Ocde.

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El 29% de los colombianos entre 25 y 64 años tenía estudios terciarios en 2025, frente al 43% registrado como promedio en la OCDE - crédito Colprensa

Los datos del informe de 2025 mostraron avances en otros indicadores. Entre 2019 y 2024, la proporción de personas de 25 a 34 años que no había completado la educación secundaria superior bajó del 27% al 17%.

Ese mismo reporte señaló dificultades en la culminación de los estudios universitarios. Solo el 16% de quienes ingresaban a programas de grado terminaba dentro del tiempo teórico previsto. La cifra subía al 44% cuando se incluía a quienes completaban el programa durante los tres años posteriores al plazo establecido.

El panorama presentado por la Ocde combina así una percepción favorable entre los docentes sobre sus condiciones laborales con diferencias importantes en inversión educativa. A esto se suman jornadas de clase superiores al promedio, cambios demográficos que pueden reducir la población en edad escolar y brechas en acceso y permanencia educativa.

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