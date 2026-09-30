Antioquia roza los 80 inmuebles demolidos donde operaban bandas delincuenciales: “Las madrigueras de los bandidos”

El mandatario departamental lidera una estrategia para eliminar "focos de inseguridad" en el territorio - crédito Gobernación de Antioquia

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La Gobernación de Antioquia confirmó la demolición controlada de ocho inmuebles que, según las autoridades, eran usados como focos de inseguridad por grupos delincuenciales en el sector El Hoyo, de la vereda Pueblo Viejo, en La Estrella.

Como parte de la estrategia de seguridad que lidera el gobernador Andrés Julián Rendón, que acompañó la intervención, se trata de eliminar los rastros de la operación criminal. De acuerdo con el mandatario departamental, las construcciones eran utilizadas para la venta de drogas y la comisión de otros delitos.

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“Continuamos demoliendo las madrigueras de los bandidos. En La Estrella derribamos ocho inmuebles, focos de inseguridad, que habían sido tomados por grupos delincuenciales, desde donde se cometían toda suerte de vejámenes. Se vendía droga, pólvora. Estamos quitando esta pesadilla a los vecinos”, expresó.

De acuerdo con la Gobernación, las edificaciones quedaron en manos de una estructura delincuencial luego de una emergencia invernal ocurrida en el sector en los 2000. Desde entonces, habrían sido usadas para actividades que financiaban sus operaciones criminales.

Esta fue una de las estructuras demolidas en La Estrella, Antioquia - crédito Gobernación de Antioquia

De hecho, la administración departamental señaló que un operativo de la Policía Nacional realizado en 2024 en El Hoyo permitió la incautación de 45 kilogramos de marihuana. Esa investigación derivó en la captura de 13 personas por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

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El informe de la Policía también registró 175 procedimientos relacionados con la Ley 1801 de 2016 entre 2022 y 2025 en esa zona. Los casos incluyeron riñas, porte de armas de fuego y elementos cortopunzantes, perturbaciones por ruido e irrespeto a la autoridad.

Antioquia llegó a 76 inmuebles demolidos durante el cuatrienio

Con los ocho predios intervenidos en La Estrella, la estrategia de demolición de focos de inseguridad llegó a 76 inmuebles derribados en 17 municipios de Antioquia durante el actual cuatrienio.

“Ya nos acercamos a 80 focos de inseguridad destruidos en todo el departamento. Esta es una de las acciones más disuasivas y efectivas para erradicar el microtráfico”, dijo el gobernador Rendón al referirse a la demolición de las estructuras.

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La Gobernación de Antioquia indicó que las estructuras del sector El Hoyo eran usadas por una organización delincuencial para financiar actividades criminales - crédito Gobernación de Antioquia

Amagá encabeza el listado con 18 demoliciones, seguido por La Estrella, con ocho; Turbo, con siete; y Guarne, Sonsón y Rionegro, con seis cada uno. También hubo intervenciones en Yarumal, Copacabana, Abejorral, Ciudad Bolívar, Amalfi, La Ceja del Tambo, San Luis, Bello, Cocorná, La Unión y El Peñol.

Antioquia entregó microbuses y 46 dispositivos de control eléctrico a la Policía

Por otro lado, la Gobernación de Antioquia entregó dos microbuses y 46 dispositivos de control eléctrico a la Policía Nacional en el departamento, como parte de una inversión de $2.204 millones financiada con recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) y la Tasa de Seguridad y Convivencia.

Los vehículos serán asignados al Grupo de Movilidad del Departamento de Policía Antioquia y tendrán capacidad para transportar a 15 pasajeros. La dotación busca ampliar las capacidades operativas de los uniformados en los municipios del departamento.

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José Edilberto Lesmes Beltrán, director operativo de la Seguridad de la Gobernación, indicó que los elementos estarán disponibles para distintas unidades policiales.

La inversión de $2.204 millones busca fortalecer la movilidad y la capacidad operativa de los uniformados en el departamento - crédito Gobernación de Antioquia

“Estos elementos fueron adquiridos con recursos de la Tasa de Seguridad y del Fonset, que todas las personas están aportando para hacer efectivo el trinomio de la seguridad: población, fuerza pública y administración”, afirmó.

Los 46 dispositivos de control eléctrico están destinados a intervenciones en las que una persona represente una amenaza para los uniformados, terceros o la seguridad pública. Según la Gobernación, estos equipos aplican una descarga controlada que reduce de manera temporal la capacidad de reacción de una persona, bajo los protocolos definidos para su uso.

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Los dos microbuses entregados incluyen matrícula, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) y mantenimiento. Además, cuentan con película de seguridad en los vidrios, cintas reflectivas, rieles de aluminio, bodega de doble nivel, iluminación LED, escalón de ingreso, escotilla de emergencia y un dispositivo satelital para el control de velocidad.