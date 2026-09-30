Colombia

El destino ‘secreto’ de Colombia que debe conocer: Coper, la joya oculta que pocos conocen de Boyacá

A 133 kilómetros de Tunja, este municipio de la provincia de Occidente reúne cerca de 18 cascadas, miradores, celebraciones tradicionales y una economía ligada al campo

La zona rural del municipio cuenta con alrededor de 18 cascadas que hacen parte de sus atractivos naturales - crédito Captura de Pantalla Que Maravilla/YouTube
La zona rural del municipio cuenta con alrededor de 18 cascadas que hacen parte de sus atractivos naturales - crédito Captura de Pantalla Que Maravilla/YouTube
Guardar

Entre cascadas, cultivos y caminos de montaña se encuentra Coper, un municipio de Boyacá que reúne paisajes naturales, tradiciones campesinas y una gastronomía propia. A 133 kilómetros de Tunja, este destino hace parte de la provincia de Occidente y ofrece distintos escenarios para quienes buscan conocer otra faceta del departamento.

La riqueza del municipio también se explica por su geografía. Coper tiene una extensión de 202 kilómetros cuadrados y su territorio está distribuido en tres pisos térmicos: 171 kilómetros cuadrados corresponden a clima caliente, 17 a templado y 14 a frío, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

PUBLICIDAD

Las fiestas de Santo Eccehomo, el Día del Campesino y el Reinado de las Heliconias hacen parte del calendario cultural del municipio - crédito Captura de Pantalla Que Maravilla/YouTube
Las fiestas de Santo Eccehomo, el Día del Campesino y el Reinado de las Heliconias hacen parte del calendario cultural del municipio - crédito Captura de Pantalla Que Maravilla/YouTube

Su historia se remonta al periodo anterior a la conquista de América, cuando el territorio estaba ocupado por los muzos, un grupo perteneciente a la etnia caribe. El poblado fue fundado posteriormente, el 23 de noviembre de 1776, fecha que hace parte de la historia de este municipio boyacense. Uno de los atractivos de Coper está en su zona rural, donde se pueden encontrar alrededor de 18 cascadas. A esta oferta natural se suman el mirador de Alto de la Virgen, la laguna Don Pedro y la piscina municipal, espacios que complementan las opciones para recorrer y conocer el territorio.

El municipio también cuenta con posibilidades para el ecoturismo. Entre las actividades que se pueden realizar está el avistamiento de aves, una alternativa para acercarse a los escenarios naturales de la zona y observar parte de su diversidad.

PUBLICIDAD

La vida económica de Coper está estrechamente relacionada con el campo. El sector agropecuario constituye la base de sus actividades productivas y reúne una amplia variedad de cultivos. Entre los principales aparecen la naranja, mandarina, limón, café, caña de azúcar, cacao, plátano, yuca, maíz, fríjol, aguacate y mangostinos.

La agricultura y la ganadería son pilares de la economía local, con cultivos como café, cacao, cítricos, plátano y aguacate - crédito Captura de Pantalla Que Maravilla/YouTube
La agricultura y la ganadería son pilares de la economía local, con cultivos como café, cacao, cítricos, plátano y aguacate - crédito Captura de Pantalla Que Maravilla/YouTube

En la actividad pecuaria sobresale la producción de ganado vacuno, equino y porcino. Situr Boyacá señala que Coper es uno de los principales productores de ganado vacuno de la provincia de Occidente y que en los últimos años se ha intensificado la actividad de ganado de levante y engorde. Para comercializar esta producción se realiza una feria mensual. Además, el municipio cuenta con producción de especies menores, entre ellas peces, pollos de engorde y gallinas ponedoras campesinas.

Las tradiciones también tienen un espacio importante en el calendario local. En mayo se celebran las fiestas patronales de Santo Eccehomo, mientras que en junio se realizan las festividades de San Pedro y San Pablo en la vereda Pedro Gómez.

El calendario continúa en agosto con la feria de juzgamiento bovino. En noviembre llegan varias celebraciones: el cumpleaños del municipio, el Día del Campesino y el Reinado de las Heliconias, encuentros que hacen parte de las actividades culturales de Coper.

El tamal de arroz, la picada de longaniza, la rellena, la papa criolla y el guarapo hacen parte de los sabores tradicionales de Coper - crédito Redbus blog
El tamal de arroz, la picada de longaniza, la rellena, la papa criolla y el guarapo hacen parte de los sabores tradicionales de Coper - crédito Redbus blog

La gastronomía es otro de los elementos que identifica al municipio. Entre sus preparaciones tradicionales aparecen el tamal de arroz, la picada de longaniza, la rellena, la papa criolla y el guarapo, sabores ligados a las costumbres locales y a la producción del campo.

Coper reúne así naturaleza, historia, actividades rurales y tradiciones que se mantienen a través de sus celebraciones y su cocina. Sus cascadas y otros sitios de interés ofrecen opciones para el turismo, mientras la agricultura y la ganadería siguen ocupando un lugar central en la vida del municipio.

La combinación de sus pisos térmicos permite además que el territorio tenga una producción agrícola diversa, con cultivos de zonas cálidas y templadas junto a otros productos que hacen parte de la economía local. Esa variedad se refleja también en la mesa de sus habitantes. Aunque forma parte de los 123 municipios de Boyacá, Coper conserva características propias que lo distinguen dentro de la provincia de Occidente. Su ubicación, sus paisajes rurales, sus productos y sus festividades conforman una oferta que combina turismo de naturaleza, cultura y gastronomía.

Temas Relacionados

BoyacáCoperTurismoGastronomíaColombia-Viajes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

El último trimestre de 2026 inicia para el país con una actividad en todos los frentes de la música en vivo, entre festivales y presentaciones en solitario de las más esperadas por los fanáticos

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

Ocde pone la lupa sobre la educación en Colombia: docentes satisfechos, pero con menos recursos por alumno

El país registra jornadas de clase más extensas que el promedio internacional y mantiene brechas en formación de adultos, primera infancia y jóvenes que no estudian ni trabajan

Ocde pone la lupa sobre la educación en Colombia: docentes satisfechos, pero con menos recursos por alumno

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado

El “Panita”, como es reconocido a nivel popular en el mundo del fútbol, regresó al estadio Atanasio Girardot, donde comenzó su carrera con el equipo al cual enfrentará

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado

Caso Miguel Quintero: defensa de Sebastián Ortega cuestionó solicitud de medida de aseguramiento y puso en duda las pruebas al señalar que son “limitadas”

Durante la audiencia, la defensa cuestionó varios elementos presentados por la Fiscalía y el apoderado de víctimas, entre ellos un número telefónico que, según afirmó, no pertenece ni es utilizado por su representado

Caso Miguel Quintero: defensa de Sebastián Ortega cuestionó solicitud de medida de aseguramiento y puso en duda las pruebas al señalar que son “limitadas”

Alertan por crisis de salud en la cárcel Villahermosa de Cali tras demoras en remisiones médicas

La Personería Distrital identificó retrasos en traslados hacia centros asistenciales de mayor complejidad luego de las afectaciones que dejó el sismo del 10 de agosto sobre la red hospitalaria local

Alertan por crisis de salud en la cárcel Villahermosa de Cali tras demoras en remisiones médicas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Sara Corrales renovó su closet y sorprendió a sus seguidores con el lujoso espacio: reveló su mejor tip de organización

Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de carrera: “Necesitamos este espacio”

Deportes

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de Juan Guillermo Cuadrado

Eliminatorias para el Mundial 2030: este sería el nuevo formato que podría afectar a Colombia

Juan Carlos Osorio negociaría con un club en zona de descenso, tras quedar libre del Remo en marzo de 2026: cuál es

Sebastián Oliveros, exentrenador del Deportes Tolima, se despachó tras su salida del club: “No se cumplió con lo que se esperaba”

Stiven ‘Tití’ Rodríguez, delantero del Deportivo Cali, habló de cuando trabajaba como payaso antes de consolidarse como futbolista profesional