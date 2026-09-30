Colombia

Hombre fue acusado de encerrar a su novia menor de edad durante tres días en Bogotá para abusar de ella y golpearla

La investigación comenzó tras la alerta del padre de la joven, que la encontró con hematomas y llevó el caso ante las autoridades para evitar que su hija volviera a ser sometida por su pareja

El sujeto fue señalado por una presunta agresión física y sexual contra una menor de 16 años a la que su padre le encontró hematomas y golpes en el cuerpo - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá / X
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La Policía Metropolitana de Bogotá detuvo a un hombre de 20 años, que es investigado por presunta agresión física y sexual contra una adolescente de 16 años, que sería su pareja sentimental, de acuerdo con lo informado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en la jornada del 29 de septiembre de 2026.

La captura del señalado se realizó por orden judicial, tras una investigación de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, en coordinación con la Fiscalía 39 Local.

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Después de las verificaciones adelantadas por el caso ocurrido en la localidad de Usme, al extremo suroriente de Bogotá, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el acusado del brutal ataque.

Las autoridades adelantaron el reporte del operativo - crédito Alcaldía de Bogotá / Sitio web
Las autoridades adelantaron el reporte del operativo - crédito Alcaldía de Bogotá / Sitio web

La denuncia del padre activó la investigación

El caso llegó a las autoridades luego de que el padre de la adolescente se diera cuenta de que su hija tenía hematomas en distintas partes del cuerpo. Según el comunicado oficial de la entidad, las lesiones habrían sido ocasionadas con cables y objetos contundentes y dejaron fuertes marcas en la adolescente.

Las indagaciones establecieron que los hechos habrían ocurrido el 10 de septiembre de 2026 en una vivienda de Usme en la que la joven, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades, habría permanecido tres días encerrada e incomunicada mientras que el agresor la habría atacado en repetidas oportunidades.

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La investigación señala que el hombre habría ejercido violencia sexual contra la menor y la habría amenazado con divulgar imágenes que presuntamente tomó sin su consentimiento, con el fin de evitar que lo denunciara ante las autoridades.

“El padre de la niña notó hematomas en su cuerpo y denunció. La investigación estableció que la adolescente habría sido maltratada, encerrada e incomunicada por tres días”, indicó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Primer plano de las manos de un hombre agarrando firmemente las manos entrelazadas de una joven. La joven tiene el cabello oscuro y mira hacia abajo.
La menor fue golpeada y abusada por su pareja - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades pidieron denunciar los casos de violencia de género

Con el material reunido durante la investigación, la Fiscalía obtuvo la orden de detención contra el sujeto señalado de atacar a su pareja en Usme. Ahora, el procesado tendrá que responder por los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá instaron a reportar de forma inmediata cualquier situación de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes a través de la Línea de Emergencias 123, además de presentar la denuncia ante las autoridades para que puedan avanzar en la investigación.

Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
La familia de la víctima exige justicia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otro caso similar ocurrió en septiembre en Bogotá

Los casos de violencia de género no cesan en el territorio nacional, pues la Policía Nacional informó detalles de la captura de un hombre señalado de retener y agredir a su pareja durante nueve días en un inmueble de la localidad de Kennedy, en Bogotá. El caso fue conocido el 6 de septiembre de 2026, cuando la mujer ingresó a un hospital del sur de la ciudad y denunció que había permanecido contra su voluntad.

La Fiscalía le imputó los delitos de secuestro simple en concurso heterogéneo con acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. Un juez de control de garantías legalizó la captura del detenido, que fue presentado ante esa autoridad tras el operativo.

La investigación de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Fiscalía Local de la URI de Kennedy permitió establecer que el señalado permanecía de forma constante en el inmueble. Con una orden de registro y allanamiento, investigadores de la Sijíny unidades del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) efectuaron la captura e incautaron elementos de interés para el proceso. La víctima reveló a las autoridades que habría sufrido violencia física, sexual y psicológica durante el tiempo de retención.

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