Cundinamarca abrió inscripciones para colegios oficiales: así puede solicitar cupo para estudiantes nuevos

Familias de Cundinamarca pueden iniciar la inscripción de estudiantes nuevos para el año escolar 2027 - crédito Gobernación de Cundinamarca

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Las familias que requieran un cupo para estudiantes nuevos en los colegios oficiales de Cundinamarca para 2027 pueden iniciar la inscripción desde el 11 de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2026. El trámite debe hacerse en la institución educativa pública de interés y está dirigido a quienes ingresarán por primera vez al sistema educativo oficial el siguiente año.

La Secretaría de Educación de Cundinamarca pidió a las familias no aplazar el proceso hasta el final del año. La inscripción permite a las instituciones registrar la demanda de cupos y organizar la oferta educativa para la vigencia 2027, aunque no equivale a una asignación automática de matrícula.

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En Soacha, las solicitudes de cupo nuevo deben enviarse por correo electrónico con el formulario y los documentos requeridos - crédito Gobernación de Cundinamarca

La inscripción ordinaria estará disponible hasta el 31 de octubre

Las instituciones educativas oficiales deben recibir todas las solicitudes de estudiantes que necesiten ingresar al sistema educativo en 2027. Esta obligación se mantiene incluso cuando el establecimiento no tenga cupos disponibles al momento de la inscripción: en esos casos, deberá registrar la petición e informar a la Secretaría de Educación para las acciones que correspondan.

Durante el trámite, las familias deben señalar la sede educativa a la que aspiran. Ese dato será considerado después en el proceso de asignación y en la planificación de la oferta. La disponibilidad de vacantes y los criterios de gestión de cobertura definirán la asignación final.

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El calendario también contempla un periodo de inscripción por novedad:

Entre el 1 de noviembre de 2026 y el 11 de septiembre de 2027, para quienes no alcancen a registrarse durante la etapa ordinaria.

Las solicitudes de traslado entre instituciones oficiales están habilitadas desde el 2 de septiembre de 2026.

La inscripción ordinaria para cupos en colegios oficiales estará habilitada hasta el 31 de octubre de 2026 - créidito Gobernación de Cundinamarca

Los alumnos matriculados en 2026 conservarán su continuidad

Los estudiantes que ya están inscritos en una institución oficial de Cundinamarca durante 2026 tienen garantizada la continuidad en 2027, según la proyección de cupos de cada colegio. Por ello, no deben presentar una nueva inscripción si permanecerán en el mismo establecimiento.

La excepción aplica para quienes quieran cambiar de institución. En ese caso, pueden solicitar un traslado, pero la petición tampoco asegura el cupo. La decisión dependerá de la disponibilidad existente y de los criterios definidos para la gestión de cobertura.

Las instituciones deben orientar a los acudientes, recibir las solicitudes dentro de los plazos y mantener actualizada la información en el Sistema Integrado de Matrícula, conocido como Simat.

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Los estudiantes ya matriculados en instituciones oficiales durante 2026 no necesitan inscribirse otra vez para continuar en el mismo colegio - crédito Gobernación de Cundinamarca

El paso a paso para pedir un cupo en un colegio oficial

Acérquese a la institución: la familia debe dirigirse al colegio público de su preferencia, solicitar el formulario de inscripción y radicarlo.

Revise el plazo principal: la etapa ordinaria para estudiantes nuevos va del 11 de septiembre al 31 de octubre de 2026.

Use el periodo por novedad si es necesario: estará disponible desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 11 de septiembre de 2027.

Tenga presente que el registro no asegura matrícula: el colegio y la secretaría revisarán la oferta disponible y la información registrada en el Simat.

Consulte el procedimiento de su municipio: los territorios con secretaría de educación propia, como Soacha, manejan formularios e instrucciones específicas.

Soacha exige formulario y soportes enviados por correo

En Soacha pueden solicitar cupo para 2027 quienes no estén vinculados en 2026 a una institución educativa oficial del municipio ni a un colegio privado bajo la modalidad de matrícula contratada. Antes de enviar la solicitud, el acudiente debe descargar el instructivo y el formulario, imprimirlo por ambas caras en una misma hoja y completar todos los campos.

La postulación en Soacha exige presentar el documento del menor, un recibo de servicio público reciente y el último reporte de estudios - crédito Alcaldía de Soacha

La información debe corresponder con el documento de identidad del menor, un recibo de servicio público del lugar de residencia con una antigüedad máxima de dos meses, los datos de EPS, Sisbén IV, el último boletín de estudios y el documento del acudiente. Si el estudiante tiene discapacidad o una condición médica, debe adjuntar además el certificado de la EPS.

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Para escoger las opciones de colegio, el formulario incluye la oferta educativa según la comuna de residencia. Si el menor tiene hermanos en la institución solicitada, la familia debe consignar sus datos para que esa condición sea considerada en la priorización.

Los estudiantes matriculados en otro municipio pueden enviar la solicitud sin retirarse del Simat. Deben terminar normalmente el año lectivo 2026 en su actual plantel.

Soacha publicará las primeras asignaciones entre noviembre y diciembre

La primera etapa de asignación de cupos nuevos en Soacha se realizará entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2026. Los resultados se divulgarán en orden alfabético en la sección “Listados” del micrositio Matrículas 2027 de la Secretaría de Educación municipal.

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En Soacha, la solicitud de cupo nuevo debe enviarse desde el correo electrónico del padre, madre, acudiente o estudiante a solicituddecupossoacha@alcaldiasoacha.gov.co, junto con el formulario diligenciado y los documentos requeridos en formato PDF. No se aceptarán solicitudes enviadas desde correos de establecimientos comerciales.

La Alcaldía de Soacha publicará los primeros resultados de asignación de cupos entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre de 2026 - crédito Secretaría de Educación de Soacha

Quienes reciban un cupo deberán formalizar la matrícula en la sede principal de la institución asignada hasta el 15 de diciembre. Desde el 16 de diciembre no habrá atención en los colegios, y los cupos que no se formalicen quedarán liberados.

La segunda etapa será del 13 al 15 de enero de 2027 en tres colegios ubicados en igual número de comunas. Allí podrán consultar la disponibilidad quienes no obtuvieron cupo en la primera fase, no formalizaron la matrícula asignada o llegaron recientemente a la ciudad. La distribución de sedes, horarios y fechas será publicada durante la primera semana de enero en soachaeducativa.edu.co y en los canales oficiales de la Secretaría de Educación.

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