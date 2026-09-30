Colombia

Accidente laboral en Colombia: así se calcula la indemnización y cuándo puede reclamarla ante la ARL

El monto depende del porcentaje de pérdida de capacidad laboral y del ingreso base de liquidación. Desde el 50 %, el trabajador debe solicitar pensión de invalidez

Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo – Organización Internacional del Trabajo - Perú – noticias -28 abril
Accidente laboral en Colombia: así se calcula la indemnización y cuándo puede reclamarla ante la ARL. (Freepik)
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Los trabajadores que sufran un accidente laboral en Colombia pueden tener derecho a una compensación económica cuando las secuelas generen una pérdida permanente de su capacidad para trabajar, pero el monto y el tipo de prestación dependen de la calificación que se realice después del evento.

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, para calcular la indemnización por incapacidad permanente parcial se deben tener en cuenta tres factores principales: el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el ingreso base de liquidación y el número de meses de indemnización establecido para cada porcentaje.

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El Ministerio de Justicia explica que la prestación económica a cargo de la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, aplica cuando la pérdida de capacidad laboral se encuentra entre el 5 % y el 49,9 %.

Cuando la calificación alcanza el 50 % o más, la prestación que corresponde solicitar es la pensión de invalidez, siempre bajo las condiciones establecidas para estos casos.

Cuando la calificación alcanza el 50 % o más, la prestación que corresponde solicitar es la pensión de invalidez, siempre bajo las condiciones establecidas para estos casos. EFE/Alejandro Ernesto
Cuando la calificación alcanza el 50 % o más, la prestación que corresponde solicitar es la pensión de invalidez, siempre bajo las condiciones establecidas para estos casos. EFE/Alejandro Ernesto

Cuánto pagan según la pérdida de capacidad laboral

La tabla utilizada para calcular la indemnización establece un número de meses de ingreso base de liquidación dependiendo del porcentaje reconocido.

En el límite inferior, una pérdida de capacidad laboral del 5 % equivale a dos meses del ingreso base de liquidación. Desde ese punto, la compensación aumenta progresivamente.

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Por ejemplo, una pérdida del 10 % corresponde a 4,5 meses; una del 20 %, a 9,5 meses; una del 30 %, a 14,5 meses; y una del 40 %, a 19,5 meses.

Para una pérdida del 49 %, el monto llega a 24 meses del ingreso base de liquidación.

La tabla avanza en incrementos de medio mes por cada punto porcentual adicional. Así, una pérdida del 25 % corresponde a 12 meses; una del 35 %, a 17 meses; y una del 45 %, a 22 meses.

Según la explicación citada por el Ministerio de Justicia, el trabajador debe identificar el porcentaje que le fue reconocido y multiplicar el número de meses correspondiente por su ingreso base de liquidación para determinar el monto de la prestación.

Por ejemplo, si la calificación fuera del 20 %, la referencia de la tabla sería de 9,5 meses del ingreso base de liquidación.

La fuente también recuerda que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo contempla otro escenario distinto: cuando exista culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, puede surgir la obligación de pagar una indemnización total y ordinaria por perjuicios.

Esta responsabilidad del empleador no es lo mismo que la indemnización por incapacidad permanente parcial reconocida por la ARL.

Ilustración de un albañil con casco amarillo cayendo de un andamio, con ladrillos y herramientas en el aire. Abajo, otros trabajadores observan horrorizados.
El Ministerio de Justicia explica que la prestación económica a cargo de la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, aplica cuando la pérdida de capacidad laboral se encuentra entre el 5 % y el 49,9 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué casos se puede solicitar

Según el Ministerio de Justicia, el trabajador puede solicitar la indemnización por incapacidad permanente cuando haya sufrido un accidente laboral y posteriormente la ARL determine una pérdida de capacidad laboral.

Para acceder a esta prestación, la calificación debe ubicarse entre 5 % y 49,9 %.

La ARL es la encargada inicialmente de realizar la valoración correspondiente y establecer el porcentaje de pérdida de capacidad laboral derivado del accidente.

Si el trabajador no está de acuerdo con el resultado, puede controvertir la calificación y acudir a las instancias previstas para su revisión.

La información citada señala que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez actúa como última autoridad dentro de ese procedimiento.

Los costos asociados a las actuaciones de las juntas regionales y de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez deben ser asumidos por la Administradora de Riesgos Laborales.

La diferencia entre los porcentajes resulta determinante: mientras las pérdidas comprendidas entre 5 % y 49,9 % pueden generar una indemnización económica calculada con la tabla correspondiente, desde el 50 % se entra en el escenario de la pensión de invalidez.

Por esta razón, la calificación de pérdida de capacidad laboral constituye el elemento central para establecer qué prestación puede reclamar una persona después de sufrir un accidente relacionado con su actividad laboral.

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