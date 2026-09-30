Colombia

Durante audiencia contra Nicolás Petro, juez respondió críticas de la fiscal General sobre presuntas demoras en la diligencia contra el hijo del expresidente Petro: “Fuera de contexto”

Hugo Carbonó señaló que la afirmación de Luz Adriana Camargo no reflejaría la complejidad del expediente ni el trabajo realizado por el despacho judicial

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Juez respondió a críticas de la fiscal General sobre presuntas demoras en la diligencia contra el hijo del expresidente Petro - crédito Colprensa/captura de pantalla audiencia Fiscalía
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Las declaraciones de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, sobre el proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro, generaron una respuesta del juez encargado de dirigir el juicio.

Hugo Carbonó, responsable del proceso contra el exdiputado del Altántico por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cuestionó las afirmaciones de la fiscal y aseguró que algunas de sus apreciaciones estarían “fuera de contexto”.

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Según el juez, la afirmación de la fiscal no reflejaría la complejidad del expediente ni el trabajo realizado por el despacho judicial. Camargo podría no conocer en detalle el desarrollo del proceso o no habría recibido toda la información por parte de los funcionarios delegados para hacer seguimiento al caso.

La fiscal Luz Adriana Camargo vio con buenos ojos las propuestas de Carlos Fernando Galán - crédito John Paz / Colprensa
Hugo Carbonó señaló que la afirmación de Luz Adriana Camargo no reflejaría la complejidad del expediente ni el trabajo realizado por el despacho judicial - crédito John Paz / Colprensa

Para Carbonó, la audiencia preparatoria constituye una de las etapas más complejas de un proceso penal, debido al análisis y debate de las pruebas que serán utilizadas posteriormente durante el juicio oral. En el caso de Nicolás Petro Burgos, explicó, el despacho tuvo que estudiar un volumen de aproximadamente 1,5 millones de elementos probatorios.

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“Resulta necesario precisar que esta se encuentra fuera de contexto, toda vez que, pese al voluminoso y extenso material probatorio sometido a consideración del Despacho, la audiencia preparatoria fue culminada en un tiempo récord”, señaló en un comunicado al que accedió Focus Noticias.

En esa misma línea, agregó que el despacho logró analizar en un periodo reducido la totalidad de los elementos presentados por la Fiscalía General de la Nación y la defensa, además de adoptar decisiones sobre cuáles pruebas serían admitidas o rechazadas para el juicio oral.

La defensa de Nicolás Petro solicitó sin éxito la separación de la fiscal Lucy Laborde, quien seguirá en el caso pese a las polémicas - crédito @nicolaspetrob/Instagram
La respuesta de Carbonó también hizo referencia a la carga laboral de su despacho. Conforme a su declaración, solamente durante lo corrido del año ha tenido que atender más de 584 audiencias - crédito @nicolaspetrob/Instagram

El mediador explicó que el proceso enfrenta actualmente otro trámite que depende de una instancia superior. Más de 800 pruebas solicitadas por las partes fueron objeto de recursos de apelación, por lo que ahora corresponde al Tribunal Superior de Barranquilla estudiar esas decisiones. El magistrado Demóstenes Camargo De Ávila deberá analizar los recursos y adoptar las determinaciones correspondientes antes de que el proceso pueda continuar hacia las siguientes etapas.

“Cerca de 800 pruebas fueron objeto de apelación, recursos que actualmente deben ser analizados por el Tribunal y cuyo estudio también requiere del tiempo necesario por parte del magistrado para adoptar la decisión correspondiente” expuso.

La respuesta de Carbonó también hizo referencia a la carga laboral de su despacho. Conforme a su declaración, solamente durante lo corrido del año 2026 ha tenido que atender más de 584 audiencias correspondientes a diferentes procesos, además del expediente contra Petro Burgos.

En su pronunciamiento, defendió además la imparcialidad con la que, según afirmó, ha actuado durante el caso. Como ejemplo, señaló que el juzgado ha compulsado copias respecto de los dos fiscales que han estado al frente del proceso, Mario Burgos y Lucy Marcela Laborde, así como del abogado defensor de Nicolás Petro Burgos, Alejandro Carranza, por presuntas irregularidades relacionadas con el mismo expediente.

La factura, por $1.108.000, hacía referencia a gastos en restaurante, bar, comidas rápidas y servicios de peluquería, pero - crédito @nicolaspetrob/Instagram/Reuters
Nicolás Petro estpa acusado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito,- crédito @nicolaspetrob/Instagram/Reuters

El proceso contra Petro Burgos ha estado marcado por diferentes controversias y decisiones judiciales. No obstante, el juez sostiene que la audiencia preparatoria avanzó con pocos aplazamientos y que las demoras actuales obedecen, entre otros factores, al volumen de pruebas y al trámite de las apelaciones.

Ahora, la atención está puesta en el Tribunal Superior de Barranquilla. Sus decisiones serán determinantes para establecer cuándo podrá continuar el proceso y avanzar hacia el juicio oral, en el que finalmente deberá determinarse la responsabilidad penal del exdiputado del Atlántico frente a los delitos por los que está siendo procesado.

Por ahora, el cruce entre la fiscal General y el juez pone nuevamente bajo la lupa los tiempos y la complejidad de uno de los procesos judiciales que más atención pública ha generado en los últimos años.

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