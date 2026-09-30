Abogado de Day Vásquez se quejó por los constantes aplazamientos de las audiencias en el proceso contra Laura Ojeda, esposa de Nicolas Petro

Day Vásquez y Laura Ojeda, ex pareja y actual esposa respectivamente de Nicolás Petro - crédito Instagram

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Day Vásquez solicitó a la Fiscalía que informe por qué sigue sin fecha la audiencia de imputación contra Laura Ojeda, investigada por el presunto acceso irregular a sus comunicaciones y la violación de sus datos personales. La petición fue presentada por su abogado ante el fiscal Juan Martín Parada, después de tres intentos fallidos para realizar la diligencia.

Según documentos conocidos por Semana, la audiencia fue fijada inicialmente para el 12 de mayo, pero se aplazó por una incapacidad médica de Ojeda. El segundo intento, previsto para el 3 de junio, tampoco se realizó porque la fiscal delegada y la investigada participaban en otra diligencia.

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El tercer aplazamiento ocurrió el 23 de julio, luego de que la fiscal general Luz Adriana Camargo retirara del caso a la fiscal Lucy Laborde. La diligencia no avanzó porque no había un fiscal delegado asignado.

Day Vásquez pidió conocer el estado de la imputación contra Laura Ojeda y las razones de sus reprogramaciones. La mujer sostiene que la falta de información impide saber cuándo se definirá la audiencia por una investigación que incluye el presunto intento de duplicar su tarjeta SIM.

Fiscalía tiene en su poder pruebas contra Laura Ojeda de encargar interceptaciones a Day Vásquez - crédito Fiscalia/@dayvasquezcdd/Instagram

La defensa de Vásquez pidió explicaciones al fiscal que dirige el caso

En el escrito dirigido a Parada, el abogado Alait de Jesús Freja invocó el derecho de postulación de su representada y requirió información sobre la noticia criminal.

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Freja planteó ante el fiscal: “En ejercicio de mi derecho de postulación, presento solicitud de información sobre el estado de la solicitud de audiencia de formulación de imputación y las razones de su reprogramación”.

La representación de Vásquez advirtió que desconoce si ya existe una nueva convocatoria. En la petición, el abogado señaló: “Actualmente, esta representación de víctimas desconoce si a la diligencia antes referenciada ya le ha sido asignada una nueva fecha”.

El defensor solicitó que se precise si hay una nueva fecha y hora para la audiencia, cuál es el despacho judicial competente y qué datos permiten identificar y seguir la diligencia. También pidió conocer cualquier circunstancia procesal, administrativa o judicial que haya impedido su realización.

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Laura Ojeda, esposa de Nicolás Petro - ambos, embueltos en procesos judiciales - crédito @lauraojedae/Instagram

El expediente menciona un pago de <b>$ 250.000</b> por la gestión sobre una SIM

De acuerdo con el expediente, Ojeda habría acudido a un tercero para acceder a la línea telefónica de la presunta víctima mediante la duplicación de su tarjeta SIM.

Los elementos recopilados por la Fiscalía incluyen conversaciones en las que Ojeda presuntamente pidió a un intermediario contactar a una persona que podía realizar la operación sobre la SIM de Vásquez. En esos mensajes se menciona un pago de $250.000 y después aparece un comprobante de la transacción.

La salida de Laborde del expediente coincidió con una controversia que involucró a la fiscal, que denunció que buscaban obligarla a retirar el delito de lavado de activos en la investigación contra Nicolás Petro. Ojeda es la pareja de Nicolás Petro y, de forma separada, también figura en actuaciones relacionadas con ese delito.

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Los tres personajes son protagonistas de un 'triángulo amoroso' que no terminó nada bien para el hijo del presidente Petro | Fotos: Instagram @dayvasquezdd_ @nicolaspetrob @lauraojedae

El conflicto entre Day Vásquez y Laura Ojeda

La disputa entre Vásquez y Ojeda nació en el plano personal, por la relación de Ojeda con Nicolás Petro, pero derivó en causas judiciales.

En agosto de 2023, la Fiscalía imputó a Day Vásquez por presunta violación de datos personales. La acusación señaló que habría accedido sin autorización a información privada de Ojeda para establecer desde cuándo mantenía comunicaciones con Nicolás Petro. Vásquez no aceptó ese cargo.

Luego, Vásquez denunció a Ojeda por un presunto acceso irregular a sus propias comunicaciones. En mayo de 2026, la Fiscalía citó a Ojeda a una audiencia de imputación por presunta violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos. La hipótesis fiscal, según lo divulgado por la prensa, es que Ojeda habría participado en la obtención no autorizada de datos de Vásquez. La audiencia tuvo aplazamientos, de acuerdo con informaciones publicadas el 30 de septiembre de 2026.

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Day Vásquez es una figura central en el expediente contra su exesposo. Sus declaraciones y el contenido de su teléfono forman parte de los elementos analizados por la Fiscalía en el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Al 30 de septiembre de 2026, el caso contra Nicolás Petro continuaba en la etapa preparatoria del juicio. El Tribunal Superior de Barranquilla debía resolver apelaciones sobre cientos de pruebas antes de que el juicio pudiera avanzar.