Gustavo Petro aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella trató de censurar su visita a Barranquilla: “Cerrar la universidad con candado para impedir que pudiera hablar con los estudiantes”

El expresidente de Colombia Gustavo Petro lideró encuentro público con estudiantes de la Universidad del Atlántico - crédito @AndreavargasBAQ/X

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El martes 29 de septiembre, el expresidente Gustavo Petro tuvo una agitada jornada en la ciudad de Barranquilla, en la que fue invitado a un conversatorio con estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico.

Sin embargo, 24 horas después de sus actos en la capital del departamento del Atlántico, el exmandatario reveló las dificultades que habría presentado durante su estadía en la capital colombiana.

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En una publicación hecha en su cuenta de X, el exjefe de Estado aseguró que sus complicaciones iniciaron al aterrizar al aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en el municipio de Soledad, en la que, según su versión, no contó con personal de seguridad durante su ingreso a la terminal aérea, debido a que personal del sitio no permitió el acceso de su esquema.

El expresidente asistió a un conversatorio en la Universidad del Atlántico - crédito @petrogustavo/X

De hecho, el mismo mandatario apuntó directamente contra el jefe de seguridad del aeropuerto que, en sus palabras, está ejerciendo sus funciones desde la llegada al poder por parte de Abelardo de la Espriella.

“Así me recibieron en Soledad y Barranquilla. Aunque el jefe de la seguridad que es funcionario público de la Aeronáutica Civil hoy dirigida por Abelardo, entidad con la cual logré ampliar la funcionalidad del aeropuerto robado por el clan Gerlein, arriesgó mi seguridad personal al hacer recorrer todo el aeropuerto sin seguridad”, precisó.

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No obstante, el exmandatario había difundido imágenes y videos en la que expone el cariño y afecto de la ciudadanía barranquillera. Sin embargo, los líos para Petro no terminaron ahí.

El exmandatario denunció que recorrió el aeropuerto Ernesto Cortissoz sin el acompañamiento del personal de seguridad - crédito @petrogustavo/X

Al llegar al centro universitario, Petro indicó que personal de la institución de educación superior le habrían impedido su ingreso al campus, llegando a colocar candado para, según él, no permitir su acceso al sitio, en la que enfocaría su discurso en los recursos para la educación pública en el país.

“Desde la Aerocivil bloqueando mi escolta de seguridad en el aeropuerto de Soledad, que como presidente de la república amplié y saque de la corrupción, hasta cerrar la universidad con candado para impedir que pudiera hablar con los estudiantes sobre el presupuesto que viene y la educación pública”, manifestó el expresidente.

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Para el exmandatario, estos actos representan una posible vulneración de su derecho a la libertad de expresión y de opinión, contemplado en la Constitución Política de Colombia. No obstante, el dirigente resaltó el afecto de la comunidad universitaria para realizar su acto educativo.

Expresidente Gustavo Petro llegó al aeropuerto de Barranquilla y fue recibido por miles de ciudadanos - crédito @petrogustavo/X

“Todo un intento gubernamental de censura sobre la libre expresión y opinión (...) Sin embargo...”, concluyó Petro en su publicación de X, replicando un video de la representante Andrea Vargas (Pacto Histórico) en la que se muestra al progresista colombiano reunido con varios estudiantes de la Universidad del Atlántico.

Vale mencionar que, horas antes del evento académico, la rectoría suspendió las clases y labores administrativas en la sede norte de la Universidad del Atlántico mediante una resolución emitida el lunes. La institución argumentó razones de seguridad y señaló que el encuentro no contaba con autorizaciones, pólizas, permisos ni planes de contingencia.

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Qué dijo Petro en Barranquilla

El conversatorio, denominado “Conversando con Petro”, había sido convocado en el marco de la elección de representantes estudiantiles ante el Consejo Superior Universitario y recibió el respaldo de sectores regionales del Pacto Histórico. Pese a la suspensión, la actividad se realizó con normalidad.

Durante su intervención, Gustavo Petro se refirió al episodio y atribuyó la decisión de la rectoría a una motivación política y calificó de “charlista” al rector Leyton Barrios, por su cercanía con Cambio Radical y con el grupo político de la familia Char. Petro sostuvo que el cierre de la institución restringió la libre expresión y expuso a los asistentes a riesgos de seguridad.

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El exmandatario participó en un encuentro liderado por lideres estudiantiles y sindicales de la Universidad del Atlántico - crédito @petrogustavo/X

“Lo que estaba buscando es que crearan la violencia para decir que Petro es el generador de la violencia y aquí estamos hablando de economía (...) es la primera vez que un rector de universidad se atreve a insultar con grosería la presencia de un expresidente en su propia universidad”, indicó.

A su vez, el expresidente enfatizó en que este hecho demuestra, para él, la calidad humana para ejercer la rectoría de la institución de educación superior. “Me dicen que no tiene condiciones para ser rector (y) lo demuestra”, manifestó.

De otro lado, planteó que su movimiento político Pacto Histórico debe enfocarse en sus estrategias de cara a las las elecciones regionales que se realizarán en octubre de 2027. “Hay que ganar las locales y hay que implementar el programa del Gobierno Nacional de Petro, lo que sea posible, en lo local”, afirmó el exmandatario, en declaraciones recogidas por medios locales.

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Entre las iniciativas que propuso trasladar a los gobiernos regionales mencionó la instalación de paneles solares para reducir las tarifas de energía, la gratuidad universitaria y las posibilidades de la reforma agraria. También pidió “resistir desde lo local” hasta que las mayorías nacionales se conviertan en mayorías locales.

El expresidente cuestionó los recursos a la educación pública establecidos en el proyecto de Presupuesto para 2027 - crédito Senado de la República

Además, Petro cuestionó el modelo económico de Barranquilla y sostuvo que la riqueza se concentra en el norte de la ciudad a través de la especulación inmobiliaria. “Barranquilla no lo hizo tanto porque su gobierno local es concentrador de la riqueza, sobre todo en el norte”, señaló.

También vinculó la situación social con las estructuras criminales y los créditos conocidos como “gota a gota”. Su propuesta fue “volver las mayorías nacionales mayorías locales y sacar las mafias del pueblo”.

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Petro se refirió además a Santa Marta, donde aseguró que durante su gobierno se registró la mayor reducción de pobreza entre las capitales colombianas. “Santa Marta sin turismo muere y eso acontece por andar golpeando cadáveres, llamando a la violencia y usando una pistola que no dispara”, expresó al cuestionar el deterioro de la actividad turística.

La visita coincidió con el trámite del Presupuesto General de la Nación para el año 2027 en el Congreso y con proposiciones para modificar las partidas de la Universidad del Atlántico, ante la posibilidad de que una reducción afecte su funcionamiento y sus proyectos.

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