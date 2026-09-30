Colombia

Taxista se robó la maleta de un turista extranjero en Cartagena: el viajero quedó en video angustiado y en pantaloneta

El visitante habría dejado maletas y otros objetos dentro del vehículo mientras retiraba dinero en un cajero del centro comercial San Lázaro

Investigan presunto hurto a extranjero frente al castillo San Felipe de Cartagena - crédito @ColombiaOscura/X

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Un turista extranjero quedó sin equipaje, documentos ni objetos personales después de que un taxista presuntamente huyera con sus pertenencias mientras él retiraba dinero de un cajero automático en Cartagena.

La situación quedó registrada en un video que circuló en redes sociales el miércoles 30 de septiembre de 2026. En las imágenes, el hombre aparece sin camiseta, con pantaloneta y tenis, mientras habla por teléfono en inmediaciones del centro comercial San Lázaro, frente al castillo San Felipe de Barajas.

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De acuerdo con el relato de la persona que grabó la escena, el visitante descendió del vehículo por unos minutos para usar un cajero. Sus maletas, documentos y otros artículos quedaron dentro del taxi.

“Dejó las maletas, sus documentos, todas sus pertenencias dentro del taxi”, afirmó el narrador del video. Según esa versión, el conductor aprovechó la ausencia momentánea del pasajero y abandonó el lugar con los objetos que permanecían en el automóvil.

Turista extranjero denunció que un taxista huyó con su equipaje en Cartagena - crédito @ColombiaOscura/X
Turista extranjero denunció que un taxista huyó con su equipaje en Cartagena - crédito @ColombiaOscura/X

El registro muestra al extranjero en aparente estado de preocupación mientras recibe llamadas. La persona que grabó señaló que buscaban una forma de atender el caso y ayudarlo tras la desaparición del vehículo.

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Hasta el momento, no se conocieron detalles sobre la identificación del automóvil, la empresa a la que estaría vinculado el conductor ni una denuncia formal ante las autoridades. Tampoco se informó si el turista logró recuperar sus documentos o localizar sus pertenencias.

Usuarios pidieron controles sobre el transporte turístico

La grabación generó reacciones de usuarios en X, donde varios mensajes cuestionaron la seguridad para los visitantes y reclamaron controles sobre quienes ofrecen servicios de transporte y turismo en la ciudad.

Uno de los comentarios afirmó que “Cartagena se volvió un sitio solo de delincuencia y robos para los turistas”. Otro usuario atribuyó hechos delictivos a conductores de taxi, aunque no aportó pruebas sobre esa acusación generalizada.

Un tercer mensaje estuvo dirigido al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz. El usuario pidió acciones de control para los prestadores de servicios turísticos ante la difusión de noticias relacionadas con robos, atracos y cobros elevados.

“Por favor controlen a todas las personas que prestan servicios turísticos”, escribió. El mensaje también sostuvo que ese tipo de situaciones afecta la imagen de la ciudad ante los viajeros.

Turista extranjero fue víctima de robo en Cartagena - crédito @ColombiaOscura/X
Turista extranjero fue víctima de robo en Cartagena - crédito @ColombiaOscura/X

Video mostró a conductor de taxi acusado de hurto en el Centro Histórico de Cartagena

El 5 de septiembre de 2026, un conductor de taxi tomó la cartera de dos mujeres en el Centro Histórico y luego abandonó el sitio en el mismo vehículo, todo quedó registrado en video.

El registro fue publicado por la cuenta Colombia Oscura. Allí se observa a un hombre con jean, camiseta y gorra blanca que baja del automóvil de servicio público, se acerca a las víctimas y se apodera de sus pertenencias.

Las grabaciones muestran que el taxi se detuvo cerca de una esquina. En ese instante, una de las mujeres caminó hacia otro punto de la vía, mientras las otras dos conversaban.

De acuerdo con la secuencia difundida, el sospechoso descendió del carro, recogió la cartera y regresó al puesto del conductor. La acción ocurrió en pocos segundos, antes de que las afectadas advirtieran la ausencia del objeto.

La secuencia muestra que el hombre descendió del automóvil, tomó la cartera y se retiró del lugar - crédito Colombia Oscura/X

El automóvil retomó su recorrido tras el presunto hurto. Las imágenes permitirían establecer características del vehículo, la vestimenta del hombre y otros elementos que podrían ser útiles para avanzar en la identificación.

La publicación provocó comentarios de usuarios en redes sociales, donde varios cuestionaron el comportamiento atribuido al taxista y pidieron medidas frente a hechos similares en el sector histórico de la ciudad.

“Que haga la magia internet para localizarlo”, escribió uno de los usuarios. Otros mensajes reclamaron controles sobre los conductores vinculados al transporte público y expresaron preocupación por la percepción de inseguridad entre residentes y visitantes.

También hubo críticas hacia la actuación de las autoridades locales. Un comentario planteó que “Cartagena necesita un mega plan de choque” ante situaciones que, según el usuario, afectan a turistas y comerciantes.

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