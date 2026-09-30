Colombia

Yina Calderón aseguró que Karina García tuvo una relación con Randy Nota Loca y el cantante puertorriqueño le respondió fuerte: “Eres una asquerosa”

El cantante puertorriqueño rechazó de forma tajante los señalamientos de la empresaria y la calificó con duros adjetivos tras la difusión de un video

La furiosa respuesta de Randy Nota Loca a los señalamientos de Yina Calderón - crédito @randynotagram @karinagarciaoficiall @yinacalderontv/ Instagram
La furiosa respuesta de Randy Nota Loca a los señalamientos de Yina Calderón - crédito @randynotagram @karinagarciaoficiall @yinacalderontv/ Instagram
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Un nuevo episodio se sumó a la extensa polémica que involucra a Karina García después de que el cantante Randy Nota Loca respondiera a los señalamientos de Yina Calderón, quien lo vinculó sentimentalmente con la modelo antioqueña a través de un video difundido en sus redes sociales. El intérprete calificó de “asquerosa” a la empresaria por sus declaraciones.

La controversia se originó cuando el streamer Mr. Stiven afirmó que Karina García sostuvo un encuentro con el cantante Blessd mientras su pareja, Kris R, permanecía en el mismo hotel de Cartagena. La modelo rechazó esas versiones y anunció que emprenderá acciones legales frente a la ola de acusaciones en su contra.

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En medio de esa disputa, Yina Calderón decidió sumarse a la conversación pública y mencionó a otros presuntos implicados en el caso. La creadora de contenido difundió un registro audiovisual en el que, según su versión, se observaría a García junto al cantante Randy Nota Loca en un momento de cercanía.

“A propósito, en la lista te faltó Randy Nota Loca que también fue una víctima de Karina (...) qué pecado, acabó con el gremio”, aseguró Calderón durante su intervención, sin precisar la fecha ni las circunstancias en las que fue grabado el material.

Ante la difusión del video y las afirmaciones de la empresaria, Randy Nota Loca utilizó sus plataformas digitales para responder de manera directa y rechazar cualquier vínculo sentimental con la modelo antioqueña.

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“Mira, Yina, tú eres una asquerosa, eres una sucia, una cerda, no sirves pa’ nada. A mí no me menciones que no conoces nada de mí; ustedes son una porquería de gente”, dijo el cantante puertorriqueño desde sus redes sociales.

Las palabras del intérprete subieron de tono cuando le pidió a Yina no mencionarlo y aseguró que después de su comentario debía atenerse a las consecuencias. “A mí mejor déjeme quieto, no mencionen mi nombre, porque si usted es bravita para poner video y poner lo que estás poniendo, tiene que ser bravita para aguantar lo que viene”, añadió.

Randy aseguró que el drama que involucra a Karina, Kris R, Blessd, Mr. Stiven y Westcol es por “falta de códigos”, pues asegura que no existe respeto ni cautela con lo que han dicho en redes. “Yo no soy como los estúpidos estos que se tiran de todo, ustedes lo que tienen ahí en Colombia es una guerra de leche cabrona, nosotros tenemos nuestros códigos, ustedes son unos locos, a mí no me mencionen” comentó.

Con ese pronunciamiento, el artista urbano buscó frenar las versiones que circulaban en redes sociales sobre un supuesto romance con Karina García y marcó distancia de los comentarios realizados por Calderón durante su intervención pública.

“yo ame este hombre gracias por defender a Karina García”, “Randy lo puso a sonar yina . Jajajaj”, “pero ella solo dijo que el salió con Karina no dijo nada malo”, “Yina es lo peor de Colombia, no nos representa”, “le ofendió que lo vincularan con Kanina”, “debería respetar y no dirigirse así a ella”, (Sic) con algunas de las reaccciones.

Hasta ahora, Yina no se ha pronunciado antes las declaraciones del cantante, pero se espera, como es de costumbre, que la empresaria le conteste desde sus redes sociales.

Karina García insiste en que tomará acciones legales

Por su parte, la modelo reiteró en sus redes sociales que ninguna de las acusaciones en su contra cuenta con pruebas verificables. García explicó que nunca se presentó al presunto testigo de los hechos señalados por Mr. Stiven y afirmó que adelantará las gestiones legales necesarias para esclarecer la situación.

Hasta el momento, no existe información que permita confirmar el origen ni la fecha del video compartido por Yina Calderón, mientras la polémica continúa generando reacciones entre los seguidores de los distintos protagonistas del género urbano en Colombia.

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