Colombia

Los 13 requisitos para que menores de edad salgan del país en vacaciones escolares, según Migración Colombia

Durante el receso escolar, las familias deben tramitar la autorización notarial autenticada de los menores de edad si se desplazan al exterior sin la compañía de uno o ambos progenitores ante el control migratorio

El sistema implementado por Migración Colombia exige programación previa de citas en línea para colombianos y extranjero - crédito Migración Colombia
Los menores de edad que salgan de Colombia en las vacaciones de octubre de 2026 requieren un permiso de salida si viajan sin uno o ambos padres - crédito Migración Colombia
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Entre el 4 y el 13 de octubre de 2026, durante el periodo de vacaciones escolares, los niños y adolescentes que salgan de Colombia deben cumplir requisitos de identificación y, en varios casos, presentar un permiso de salida. La autorización resulta necesaria para menores colombianos, extranjeros con visa colombiana tipo R y venezolanos titulares del Permiso por Protección Temporal (PPT), cuando viajen sin uno o ambos padres.

Antes de comprar tiquetes o llegar al aeropuerto, las familias deben revisar qué documentos aplican a su caso. Migración Colombia verifica estos requisitos en los puestos de control migratorio y puede exigir soportes adicionales cuando haya situaciones de custodia, adopción, fallecimiento o ausencia de alguno de los padres.

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El permiso se exige si el menor viaja sin uno o ambos padres

El permiso debe ser otorgado por el padre o la madre que no acompañe al menor en el viaje. Si ninguno de los dos viaja, los dos deben autorizar la salida, salvo que exista una decisión judicial, una tutela legal u otra circunstancia que modifique esa obligación.

Vista trasera de una mujer con mochila y un niño, ambos con maletas, caminando por una terminal de aeropuerto con grandes ventanales y aviones al fondo.
La autorización de viaje debe ser firmada ante un notario público en Colombia o ante un consulado si el otorgante se encuentra en el exterior - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La autorización debe estar autenticada. Cuando el otorgante se encuentra en Colombia, debe suscribirse ante un notario público. Si está fuera del país, el trámite se realiza ante un consulado colombiano. En lugares sin consulado cercano, el documento debe estar en español, firmado ante notario, apostillado y presentado en original.

Los 13 puntos que las familias deben revisar

1. Identificación del menor. El permiso debe incluir nombres completos y número de identificación del niño, niña o adolescente autorizado para viajar.

2. País de destino. Debe señalarse el destino final, no solo una escala aérea si el viaje incluye conexiones.

3. Motivo del viaje. El formato debe especificar el propósito de la salida, como turismo, estudios, reunificación familiar o residencia.

4. Fecha o rango de salida. Puede indicarse un día exacto, un intervalo de fechas o el mes en el que se realizará el viaje.

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5. Fecha de regreso. La autorización debe fijar el retorno o entrada a Colombia. Este requisito no aplica si el motivo corresponde a reunificación familiar o residencia en el país de destino.

Las situaciones de fallecimiento de un progenitor o disputa de patria potestad exigen la presentación del certificado de defunción o la sentencia judicial ejecutoriada - crédito Leonardo Muñoz/REUTERS
Las situaciones de fallecimiento de un progenitor o disputa de patria potestad exigen la presentación del certificado de defunción o la sentencia judicial ejecutoriada - crédito Leonardo Muñoz/REUTERS

6. Acompañante o viaje sin compañía. El documento debe identificar con nombres, apellidos y número de documento a la persona que viaja con el menor. También debe precisar si viajará solo.

7. Registro civil de nacimiento. Se debe llevar copia física o una imagen legible del registro civil del menor colombiano. El requisito se mantiene incluso si cuenta con pasaporte y allí no aparecen los datos de uno o ambos padres.

8. Doble nacionalidad. Los menores con nacionalidad colombiana y otra ciudadanía deben cumplir las reglas como colombianos, incluido el permiso del padre o madre que no viaje, aunque residan habitualmente en otro país.

9. Padres fallecidos. Si falleció uno de los padres, se debe presentar el certificado de defunción original en el puesto de control migratorio. Si el fallecimiento ocurrió fuera de Colombia, el documento debe estar traducido al español y apostillado. Cuando ambos hayan fallecido, el permiso corresponde al representante legal o tutor.

10. Adopción, conflicto o patria potestad. Los menores adoptados deben llevar la sentencia de adopción ejecutoriada. Si los padres tienen un conflicto, se requiere una autorización emitida por el juez de familia. Si la patria potestad corresponde a uno de ellos, debe presentarse la sentencia ejecutoriada que lo acredita.

11. Anotaciones en el registro civil. Cuando el registro civil contiene una nota marginal que priva a uno de los padres del ejercicio de la patria potestad, se debe dejar una copia en el Puesto de Control Migratorio (PCM).

Menores de edad aeropuerto El Dorado-Bogotá-Colombia
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asume el otorgamiento del permiso cuando se desconoce el paradero de uno de los padres o falta un representante legal - crédito Cancillería

12. Permisos otorgados mediante escritura pública. La copia de la escritura debe ir acompañada de una certificación de vigencia. La escritura es válida por tres meses desde su expedición; después de ese periodo, el certificado de vigencia no puede tener más de un mes de expedido.

13. Ausencia de un padre o representante. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) puede otorgar el permiso cuando se desconoce el paradero del padre o la madre, no están en condiciones de autorizar o el menor carece de representante legal.

El Redam elimina el permiso del padre o madre moroso

Hay una excepción para los casos en que el padre o la madre que no viaja es deudor alimentario moroso y aparece inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam). En esa situación no se exige su autorización, pero el acompañante debe entregar en el PCM el certificado original de inscripción en esa base de datos.

Las sentencias de custodia o patria potestad expedidas fuera de Colombia no tienen efecto automático en el país. Para que sean aplicables, la Corte Suprema de Justicia debe declararlas exequátur, es decir, reconocer su validez en el territorio colombiano.

Los viajes a países de la CAN tienen documentos adicionales

Para salir hacia países de la Comunidad Andina (CAN), los menores colombianos y extranjeros con visa de residente en Colombia deben portar pasaporte vigente, documento de viaje válido o documento de identidad, según corresponda. Además, deben llevar el permiso de salida cuando no viajen con ambos padres y una copia física o legible del registro civil de nacimiento.

Vista trasera de una madre y su hijo caminando por un aeropuerto, ambos empujando maletas. Al fondo, ventanales, aviones y pantallas de llegada.
Los niños colombianos menores de siete años pueden utilizar su registro civil de nacimiento original como documento de viaje únicamente hacia países de la Comunidad Andina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los niños colombianos menores de 7 años pueden usar el registro civil de nacimiento original como documento de viaje únicamente para desplazamientos a países de la CAN. Si el destino pertenece al Mercosur, deberán presentar pasaporte.

La revisión previa de los documentos, las fechas autorizadas y la autenticación correspondiente permite evitar inconvenientes al momento de presentarse en el control migratorio.

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