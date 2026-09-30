Colombia

Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara contrato de $773 millones con empresa que operó el Banco de Talentos de la Patria Milagro

El Dapre contempla contratar por tres meses servicios especializados para identificar, evaluar y presentar candidatos a cargos de libre nombramiento, jefaturas de control interno y otras necesidades de personal de la Presidencia

El Gobierno de Abelardo de la Espriella contempla la contratación de servicios especializados para apoyar la gestión de talento humano del Dapre. - crédito REUTERS/Luisa González
El Gobierno de Abelardo de la Espriella contempla la contratación de servicios especializados para apoyar la gestión de talento humano del Dapre. - crédito REUTERS/Luisa González
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un contrato por $773.500.000 con Magneto Empleos, una de las empresas privadas que operó durante la transición presidencial el denominado Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro.

De acuerdo con documentos conocidos por la revista Cambio, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) adelanta una contratación directa con la compañía por un plazo de tres meses, que no podrá superar el 31 de diciembre de 2026.

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El objeto del contrato es “prestar servicios profesionales especializados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para apoyar la gestión de talento humano y generar insumos para la toma de decisiones institucionales”.

¿Qué hará Magneto para el Gobierno?

Según los documentos citados, la empresa apoyará la búsqueda, evaluación y presentación de candidatos para cargos de libre nombramiento y remoción que son designados por el presidente de la República.

Entre estos se encuentran ministros, viceministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes y gerentes de entidades nacionales, de acuerdo con el Decreto 1083 de 2015 mencionado en el proceso.

El servicio también contempla la identificación de perfiles para jefaturas de control interno de entidades del orden nacional, integrantes de juntas y consejos directivos en los que el presidente tenga asiento o voz, empleos provisionales del Dapre y necesidades de contratistas de prestación de servicios.

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Magneto, sin embargo, no realizará los nombramientos ni verificará oficialmente los requisitos de los candidatos. Las listas que entregue tampoco tendrán carácter obligatorio. Los documentos establecen que los perfiles tendrán “carácter exclusivamente orientador y no vinculante”.

Para la selección se utilizarán herramientas como lectura y jerarquización automatizada de hojas de vida, videoentrevistas asincrónicas, pruebas psicométricas, entrevistas de preselección e informes individuales por candidato.

La compañía también deberá crear un portal de vacantes para la Presidencia, realizar tres campañas de atracción en redes sociales y mantener un asesor de tiempo completo en las instalaciones del Dapre.

Magneto Empleos presentó una propuesta para apoyar la búsqueda y evaluación de candidatos para diferentes cargos de la Presidencia. - crédito Magneto
Magneto Empleos presentó una propuesta para apoyar la búsqueda y evaluación de candidatos para diferentes cargos de la Presidencia. - crédito Magneto

La relación con el Banco de Talentos de la Patria Milagro

El contrato tiene como antecedente la plataforma que Abelardo de la Espriella presentó durante la transición presidencial.

El 13 de julio, tres semanas después de ganar la segunda vuelta, el entonces presidente electo anunció en una transmisión por YouTube que su Gobierno utilizaría un mecanismo diferente para escoger a sus colaboradores.

Por primera vez en la historia de Colombia un presidente electo pone en marcha durante la transición y antes de tomar posesión una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”, afirmó.

La iniciativa fue denominada Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro y, según el medio ya mencionado, fue operada por Magneto Empleos y Marble Headhunter, debido a que De la Espriella todavía no había asumido la Presidencia.

Las condiciones económicas de ese acuerdo no fueron divulgadas en ese momento. Posteriormente, Alejandro Arango, propietario de Magneto, explicó a Semana cómo la empresa llegó a participar en el proyecto.

Ahora, en el proceso contractual del Dapre, una de las obligaciones de Magneto consiste en realizar una “búsqueda proactiva y segmentada en sus bases de información” y la “reactivación de perfiles previamente registrados”.

La revista señala que ninguno de los tres documentos del proceso menciona expresamente el Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro, el acuerdo de la transición ni las más de 270.000 hojas de vida que, según reportes de prensa de agosto, llegaron a la plataforma.

Magneto Empleos y Marble Headhunter operaron la plataforma del Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro durante la transición presidencial. - crédito Banco de talentos patria milagro
Magneto Empleos y Marble Headhunter operaron la plataforma del Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro durante la transición presidencial. - crédito Banco de talentos patria milagro

Una propuesta de $650 millones más IVA

La contratación se tramita mediante contratación directa. Según los documentos, el Dapre recibió una sola propuesta, presentada por Magneto el 22 de septiembre, fecha en la que también se elaboraron el análisis del sector y las consultas de mercado en el Secop II.

La oferta económica fue de $650 millones más $123,5 millones de IVA, para un total de $773.500.000, con un esquema de pago dividido en tres cuotas de $257,8 millones.

Para sustentar el valor, el Dapre comparó la propuesta con seis contratos de otras entidades registrados en el Secop II. La muestra incluyó contratos relacionados con pruebas psicotécnicas y de conocimientos para procesos de la Policía, contratos del Ejército para pruebas psicotécnicas y uno de una empresa de economía mixta para servicios temporales de reclutamiento y administración de personal.

Con base en esa comparación, el documento concluyó que la propuesta de Magneto estaba 71,9% por debajo del promedio y 52,6% por debajo de la mediana de los contratos analizados.

Dos grandes fajos de billetes de pesos colombianos, uno de cien mil y otro de cincuenta mil, atados con ligas, sobre una mesa oscura junto a varias monedas.
La propuesta de Magneto contempla $650 millones más $123,5 millones de IVA, para un total de $773,5 millones. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance previsto para los tres meses

El análisis del sector establece una capacidad de hasta 6.000 hojas de vida gestionadas y 300 perfiles durante el periodo contractual, con un escenario base equivalente a la mitad de esas cantidades.

El Dapre justificó la necesidad de contratar el servicio señalando que, con la posesión del nuevo Gobierno en agosto, debía atender en un periodo corto los requerimientos de identificación y caracterización de perfiles derivados de los lineamientos de la nueva administración.

El documento también señala que la función se había desarrollado hasta ahora de manera “predominantemente manual” y que no se encontraron contratos anteriores del Dapre con un tercero especializado para cumplir esta labor.

De acuerdo con los documentos citados por el medio, la contratación con Magneto sería la primera en la que el Dapre encarga a un tercero especializado la búsqueda de perfiles para estas necesidades.

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