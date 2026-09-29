Ensálsate lleva Hechizo Caribe a Bogotá con más de 40 artistas, orquesta en vivo y salsa caleña

Más de 40 artistas subirán al escenario del Teatro Cafam de Bogotá el próximo 3 de octubre con “Hechizo Caribe”, la nueva producción de la compañía caleña Ensálsate.

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Más de 40 artistas subirán al escenario del Teatro Cafam de Bogotá el próximo 3 de octubre con “Hechizo Caribe”, la nueva producción de la compañía caleña Ensálsate. Esta única función en Bogotá, que comenzará a las 8 de la noche, llega a la capital colombiana después de que el sismo del 10 de agosto obligara a la agrupación a cancelar toda su programación en Cali.

El terremoto alcanzó a 16 departamentos y 498 municipios del país, incluida la capital del Valle del Cauca, donde diversos escenarios culturales debieron suspender sus actividades mientras se realizaban evaluaciones técnicas de infraestructura. En ese contexto, Ensálsate vio interrumpida su temporada de shows y encontró en Bogotá una plataforma para continuar con su propuesta artística.

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Una producción de gran formato con orquesta en vivo

“Hechizo Caribe” reúne en escena a bailarines, cantantes y una orquesta en vivo, con vestuarios de gran producción inspirados en la estética de los cabarets tradicionales.

“Hechizo Caribe” reúne en escena a bailarines, cantantes y una orquesta en vivo, con vestuarios de gran producción inspirados en la estética de los cabarets tradicionales. El espectáculo está estructurado en dos actos de 40 minutos cada uno, que recorren distintos géneros de la música tropical y caribeña hasta desembocar en un homenaje a la salsa caleña.

El primer acto, que da nombre al espectáculo, incluye ritmos como pachanga, mambo, chachachá, bachata y salsa choke, en una puesta en escena que busca replicar el brillo y la elegancia de los grandes cabarets internacionales. El segundo acto, titulado “Alma Salsera y el Brillo de Cali”, está protagonizado por bailarines identificados por la producción como campeones mundiales de baile, quienes ejecutan coreografías con acrobacias y velocidad de pies como sello distintivo de la salsa caleña.

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Quince años de trayectoria y una escuela de formación artística

Ensálsate nació hace casi quince años, en 2011, cuando Blanca Victoria Granados y Carolina Jiménez, entonces compañeras de trabajo en la empresa Carvajal, decidieron emprender un proyecto propio en Cali.

Ensálsate nació hace casi quince años, en 2011, cuando Blanca Victoria Granados y Carolina Jiménez, entonces compañeras de trabajo en la empresa Carvajal, decidieron emprender un proyecto propio en Cali. La idea original no tenía relación con la danza: buscaban rescatar juegos tradicionales como el trompo, el balero y la rayuela a través de un festival dirigido a la comunidad.

“Empezamos con la idea de rescatar los juegos tradicionales: trompo, balero, rayuela y todos los de nuestra infancia”, relató Granados. La primera versión del festival, realizada con la participación de estudiantes de la Universidad del Valle, incluyó actividades como el yoyo, pero las fundadoras identificaron rápidamente una limitación en la propuesta. “Si tú vas a ver eso, a los dos minutos ya estás mamado. Se vuelve aburrido”, explicó Granados sobre esa primera experiencia.

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La solución llegó con la incorporación de coreografías de salsa, lo que llevó a las fundadoras a explorar el ecosistema de escuelas de baile en Cali. Jiménez describió ese proceso: “Llegábamos a ver y resulta que todo era muy informal, un buen bailarín que había montado su escuela en un garaje”. La primera alianza formal se estableció con la escuela Salsa Viva y Tango Vivo, con la que montaron un espectáculo que combinaba juegos y baile. El resultado impulsó a las socias a abandonar el componente lúdico original y enfocar el proyecto exclusivamente en la danza. “Ahí ya nos sentamos juiciosas y decidimos montar algo más grande, hacer empresa”, afirmó Granados.

Con el paso de los años, la compañía amplió su formato hasta incorporar a más de 60 artistas en escena y hasta 500 cambios de vestuario por temporada, según cifras de la organización. Entre sus producciones anteriores figuran espectáculos temáticos inspirados en películas como Titanic y La guerra de las galaxias, así como “Bailes del mundo”, un recorrido por géneros musicales internacionales fusionados con la salsa.

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Formación de jóvenes bailarines con proyección internacional

Paralelamente a sus temporadas comerciales, la Fundación Ensálsate desarrolla una escuela de formación dirigida a niños y jóvenes de bajos recursos.

Paralelamente a sus temporadas comerciales, la Fundación Ensálsate desarrolla una escuela de formación dirigida a niños y jóvenes de bajos recursos, con el objetivo de ofrecer en la danza una alternativa de proyección profesional. Varios egresados de este programa han continuado su carrera en Europa y Estados Unidos, según indicaron las fundadoras.

“De nuestra escuela han salido varios bailarines que han terminado en Europa o en Estados Unidos”, señaló Jiménez, quien mencionó el caso de un bailarín enviado a Hungría que posteriormente formó una familia en Miami. Para este año, la organización tiene previsto que parte de su elenco se presente en escenarios de Asia y Europa, en el marco de la expansión internacional del proyecto.

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El reconocimiento del público caleño hacia la compañía ha sido uno de los elementos que las fundadoras destacan del recorrido de Ensálsate. “Este show es un patrimonio de la ciudad. Algo que toda la gente quiere ver”, afirmó Jiménez. En la misma línea, Granados concluyó: “Escuchar a los caleños decir que se sienten orgullosos de nuestro espectáculo es una de las cosas más gratificantes para nosotros”.

La función de “Hechizo Caribe” en el Teatro Cafam forma parte de una temporada limitada con la que la compañía busca mantener su actividad artística mientras continúan las evaluaciones y procesos de recuperación de los escenarios culturales de Cali afectados por el sismo de agosto.

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