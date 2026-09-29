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La FIFA felicitó a Colombia por la medalla de bronce en el Mundial Femenino Sub-20: “Un motivo de orgullo”

El combinado nacional logró su mejor participación en este certamen al ubicarse en la tercera casilla, tras vencer a Italia en serie de penales

Colombia quedó con 4 puntos en el Grupo E y llegará a la última fecha del Mundial Femenino Sub-20 2026 con opciones de clasificar a octavos de final - crédito FCF
Colombia terminó en el podio y logró una histórica presentación en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026 - crédito FCF
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La selección Colombia femenina sub-20 volvió a hacer una buena presentación en el Mundial de la categoría, esta vez en Polonia, donde no solo mejoró su actuación de 2024, cuando llegó a cuartos, sino que terminó en la tercera posición, con medalla de bronce e hizo historia en el torneo.

Es por eso que la FIFA felicitó a la Federación Colombiana de Fútbol por el nivel de la Tricolor, debido a que llegó lejos en el campeonato del mundo, con un equipo de varias figuras y algunas de ellas se consolidaron como referentes en las ramas juveniles, pues llevan varios años en estas categorías.

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Ahora es el turno de la selección de mayores en su preparación para el Mundial de Brasil 2027, con cuatro amistosos ante Venezuela y Australia, dos con cada una, para terminar de armar la nómina con la que afrontará el torneo y es posible que un pequeño grupo de la rama sub-20 sea parte.

“Quisiera expresarle mis más sinceras felicitaciones”

A través de una cara, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se comunicó con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, por el logro de la selección femenina sub-20, que llenó de alegría a todo el país que siguió a las dirigidas por Carlos Paniagua a lo largo del campeonato.

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“El pasado sábado 26 de septiembre, en Łódź, Colombia conquistó la medalla de bronce en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026. Quisiera expresarle mis más sinceras felicitaciones por este importante logro, que representa un motivo de orgullo para el fútbol colombiano”, mencionó en el documento.

Selección Colombia femenina sub-20
Carta de la FIFA a la Federación Colombiana de Fútbol por el tercer lugar en el mundo de la selección Colombia femenina sub-20 - crédito FCF

Infantino también envió un mensaje a todo el equipo de trabajo en la selección Colombia femenina sub-20: “Por medio de esta carta, también quiero transmitir mis felicitaciones a todos los que han contribuido a este resultado: a los jugadores, al seleccionador, al equipo técnico y médico y, por supuesto, a los aficionados”.

Este resultado se basa, sin duda, en el trabajo duro, en el profesionalismo y en la atención a los detalles, así como en la pasión y el amor por este deporte. Todo ello augura un escenario muy prometedor y allanará el camino para próximos éxitos”, añadió el presidente.

La "Tricolor" logró su mejor resultado a nivel internacional en la categoría-crédito Federación Colombiana de Fútbol
La "Tricolor" logró su mejor resultado a nivel internacional en la categoría-crédito Federación Colombiana de Fútbol

El mandatario de la FIFA terminó la carta al decir que “le deseo lo mejor para el futuro y espero, querido Presidente, volver a verlo pronto”, pues se encontró con Jesurún el viernes 7 de agosto, durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali.

Selección de mayores, el siguiente paso

Luego de la participación de la Tricolor en el Mundial Femenino Sub-20, sigue el turno del cuadro mayor, que se reunirá en los próximos días para sus dos encuentros amistosos frente a Venezuela, que son sus primeros encuentros después de la Liga Femenina de Naciones de la Conmebol.

Se espera que algunas de las jugadoras del cuadro juvenil den el salto al combinado de mayores, para que le brinde alternativas al entrenador Ángelo Marsiglia, que avanza con un proceso de recambio generacional que empezará a verse después de la Copa Mundial de 2027.

Luisa Agudelo fue elegida como la figura del partido en la victoria de Colombia 1-0 contra Nigeria - crédito FIFA
Luisa Agudelo fue elegida como la figura del partido en la victoria de Colombia 1-0 contra Nigeria - crédito FIFA

Luisa Agudelo y Maithé López son dos de las futbolistas sub-20 que ya hacen parte de la selección Colombia femenina, incluso celebraron en la Liga de Naciones, además de que su experiencia ya las llevó a disputar varios mundiales juveniles de la FIFA y jugar en el fútbol de Estados Unidos.

Cabe recordar que Linda Caicedo es la líder de la Tricolor en los últimos años, gracias a su talento y carisma para ser la imagen del combinado nacional, además de los logros en las finales de las Copas América 2022 y 2025, el Mundial 2023 y la Liga de Naciones.

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