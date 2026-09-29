Colombia

Ejército golpeó finanzas del Clan del Golfo con operativos contra minería ilegal en Antioquia: obtenían hasta 18.000 gramos mensuales de oro

Las tropas de la Cuarta Brigada destruyeron equipos en tres municipios. Las autoridades calcularon una merma de ingresos por extracción aurífera, capturaron a dos sospechosos y otro sujeto se sometió a la justicia

La operación en la ribera del río Samaná destruyó retroexcavadoras, dragas y combustible empleados, según las autoridades, para financiar a la Subestructura Gener Morales mediante la extracción no autorizada de minerales - crédito Ejército Nacional
Guardar

Una operación del Ejército Nacional en el río Samaná, en Nariño, Antioquia, afectó las rentas ilícitas que la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo obtendría de la minería ilegal, según informó la Séptima División. La acción incluyó la inutilización de maquinaria con capacidad para extraer 13.500 gramos de oro al mes y dejó un integrante del grupo sometido a la justicia.

Las tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada, actuaron con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, unidad de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte oficial, la operación se realizó en la ribera del río Samaná, en jurisdicción de Nariño, y buscó intervenir actividades de extracción ilícita de minerales que, según las autoridades, financiaban a una estructura del Clan del Golfo en el oriente de Antioquia.

Seis unidades mineras tenían capacidad para producir 13.500 gramos de oro por mes

El Ejército Nacional intervino seis frentes de minería ilegal de la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo en el río Samaná - crédito prensa Ejército Nacional
El Ejército Nacional intervino seis frentes de minería ilegal de la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo en el río Samaná - crédito prensa Ejército Nacional

El Ejército señaló que sus unidades intervinieron seis frentes de producción minera ilegal. En el lugar inutilizaron cuatro retroexcavadoras, tres motores diésel, una draga tipo buzo, cuatro clasificadoras metálicas para oro, siete plantas eléctricas y cinco motobombas.

También fueron destruidos 800 metros de mangueras, 8.000 galones de ACPM y 400 galones de gasolina que, de acuerdo con la institución, eran empleados para mantener la operación de la maquinaria en el cauce y las riberas del río.

PUBLICIDAD

La valoración militar ubicó en más de $2.610 millones el impacto económico sobre la infraestructura y los equipos vinculados a la explotación ilícita de yacimientos mineros. La estimación oficial agregó que los seis puntos tenían capacidad para producir cerca de 13.500 gramos de oro mensuales, con un valor comercial aproximado de $5.970 millones.

La infraestructura destruida en Nariño tenía capacidad para producir 13.500 gramos de oro al mes con un valor comercial de 5.970 millones de pesos - crédito prensa Ejército Nacional
La infraestructura destruida en Nariño tenía capacidad para producir 13.500 gramos de oro al mes con un valor comercial de 5.970 millones de pesos - crédito prensa Ejército Nacional

El Ejército atribuyó esa capacidad de extracción a la Subestructura Gener Morales, una de las organizaciones que, según la autoridad militar, opera en áreas de Antioquia y obtiene recursos de economías ilegales como la minería no autorizada y el tráfico de drogas.

Un hombre se sometió a la justicia y dos personas fueron capturadas

Durante la operación en el río Samaná, un presunto integrante de la Subestructura Gener Morales se sometió a la justicia, informó la Séptima División del Ejército. La institución no divulgó la identidad del hombre ni precisó los delitos por los que respondería ante las autoridades.

Además, dos personas fueron capturadas por su presunta participación en actividades asociadas al tráfico de estupefacientes. En el procedimiento, los militares incautaron 60 dosis de tusi, 80 dosis de pasta base de coca, 23 dosis de clorhidrato de cocaína y 225 dosis de marihuana. Los uniformados también hallaron dos teléfonos celulares, que quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro de las actuaciones derivadas del operativo.

El operativo dejó un integrante sometido a la justicia y dos personas capturadas con dosis de tusi, cocaína y marihuana - crédito prensa Ejército Nacional
El operativo dejó un integrante sometido a la justicia y dos personas capturadas con dosis de tusi, cocaína y marihuana - crédito prensa Ejército Nacional

Para el Ejército, la presencia de sustancias ilícitas en el área intervenida muestra una conexión entre distintas fuentes de financiación criminal. La minería ilegal aporta recursos para la compra de equipos, combustible y logística, mientras que el narcotráfico constituye otra de las actividades que las autoridades asocian a las estructuras armadas ilegales en la región.

Otra intervención en Santa Bárbara afectó una draga y producción de oro

La ofensiva militar contra la minería ilegal tuvo otra acción en el río Buey, en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia. Allí, soldados del mismo Grupo de Caballería Mediano N.º 4, con respaldo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, intervinieron una unidad de producción que, según el reporte oficial, también estaría relacionada con la Subestructura Gener Morales.

En esa zona fue inutilizada una draga tipo buzo, junto con maquinaria y otros elementos que, de acuerdo con la autoridad, eran usados para extraer oro de manera ilegal.

El Grupo de Caballería Mediano N.º 4 destruyó una draga tipo buzo y otros equipos vinculados, según el reporte oficial, a la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo en esa zona - crédito prensa Ejército Nacional

La institución calculó que ese punto tenía condiciones para obtener cerca de 1.500 gramos de oro al mes, avaluados en más de $660 millones. La cifra representa la pérdida de una fuente de recursos que, según el Ejército, beneficiaba a esa estructura criminal.

Las dragas tipo buzo suelen emplearse para remover material del fondo de los ríos y separar minerales. La actividad puede alterar los cauces, afectar la calidad del agua y generar daños sobre los ecosistemas cercanos, señaló la institución al explicar el objetivo de las operaciones.

La Pintada también fue escenario de una acción contra otra subestructura

En una operación adicional en La Pintada, tropas de la Cuarta Brigada y de la Policía Ambiental intervinieron una zona que, según las autoridades, estaría al servicio de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Durante esa acción fueron destruidos una draga tipo buzo, ocho motores diésel, dos clasificadoras y dos embarcaciones. Las tropas también inutilizaron combustibles y otros materiales que formaban parte de la infraestructura instalada para la actividad minera.

La fuerza pública destruyó motores y embarcaciones vinculadas a la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle en el municipio de La Pintada - crédito prensa Ejército Nacional
La fuerza pública destruyó motores y embarcaciones vinculadas a la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle en el municipio de La Pintada - crédito prensa Ejército Nacional

El Ejército estimó que el operativo en La Pintada tuvo una afectación económica superior a $60 millones. Las autoridades indicaron que la maquinaria podía producir unos 3.000 gramos de oro mensuales, cuyo valor comercial rondaría los $1.320 millones.

Las intervenciones en La Pintada y Santa Bárbara permitieron afectar equipos con una capacidad conjunta de hasta 4.500 gramos de oro al mes, según las cifras entregadas por la fuerza pública.

El Ejército Nacional afirmó que mantendrá las operaciones contra la minería ilegal y otras economías ilícitas en Antioquia, con el objetivo de afectar los recursos que sostienen las capacidades armadas y logísticas de grupos criminales en el departamento.

Temas Relacionados

Clan del GolfoEjército NacionalAntioquiaMinería ilegalNarcotráficoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El nuevo estadio El Campín no estará listo en 2027: el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que “pronto vamos a tener un anuncio”

El proyecto tuvo que ser replanteado para permitir que el actual estadio siga operando mientras avanza la construcción del nuevo escenario en otro sector del predio

El nuevo estadio El Campín no estará listo en 2027: el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que “pronto vamos a tener un anuncio”

Cundinamarca ofrece 90% de descuento en intereses tributarios: así puede acceder al beneficio

Los contribuyentes pueden consultar sus obligaciones y realizar los pagos mediante los canales oficiales de la Gobernación

Cundinamarca ofrece 90% de descuento en intereses tributarios: así puede acceder al beneficio

Día Mundial del Corazón: las claves de la OMS para prevenir la principal causa de muerte en el mundo

La alimentación saludable, la actividad física, evitar el tabaco y el consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo cardiovascular, según expertos, que advirtieron sobre las señales de alarma de un infarto y un accidente cerebrovascular

Día Mundial del Corazón: las claves de la OMS para prevenir la principal causa de muerte en el mundo

Contraloría investiga irregularidades en el PAE por $39.139 millones: la alimentación de miles de estudiantes estaría en riesgo

El organismo de control encontró 84 hallazgos tras revisar la ejecución del programa durante 2025 y advirtió que 13 entidades territoriales todavía no tendrían asegurada la prestación del servicio para 2027

Contraloría investiga irregularidades en el PAE por $39.139 millones: la alimentación de miles de estudiantes estaría en riesgo

Movistar Arena dejará su nombre: ya se desmonta el letrero en Bogotá, mientras las empresas pujan por los derechos del nombre

Empresas del sector bancario, de servicios y telecomunicaciones figuran entre las interesadas en quedarse con los derechos de denominación del escenario

Movistar Arena dejará su nombre: ya se desmonta el letrero en Bogotá, mientras las empresas pujan por los derechos del nombre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Sara Corrales renovó su closet y sorprendió a sus seguidores con el lujoso espacio: reveló su mejor tip de organización

Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de carrera: “Necesitamos este espacio”

Yina Calderón fue confirmada en ‘Juego de villanos’ de Telemundo; estos son otros famosos que estarán en el ‘reality’

Karol G sumó un nuevo récord como la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos con su gira ‘Viajando por el mundo’: estas son las cifras

Deportes

Rafael Dudamel culpó al sistema de la Liga BetPlay por la cantidad de técnicos despedidos: “Es difícil mantener una regularidad”

Rafael Dudamel culpó al sistema de la Liga BetPlay por la cantidad de técnicos despedidos: “Es difícil mantener una regularidad”

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Nairo Quintana lidera ranking histórico del ciclismo sudamericano: le saca casi 300 puntos a Egan Bernal

Once Caldas daría la sorpresa en el fútbol colombiano con su nuevo técnico: este sería el reemplazo de Hernán Darío Herrera

Eduard Bello confesó la razón por la que no rindió en Atlético Nacional y lanzó un guiño a su presente: “Cali está recogiendo los frutos”