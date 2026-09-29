Ejército golpeó finanzas del Clan del Golfo con operativos contra minería ilegal en Antioquia: obtenían hasta 18.000 gramos mensuales de oro

La operación en la ribera del río Samaná destruyó retroexcavadoras, dragas y combustible empleados, según las autoridades, para financiar a la Subestructura Gener Morales mediante la extracción no autorizada de minerales - crédito Ejército Nacional

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Una operación del Ejército Nacional en el río Samaná, en Nariño, Antioquia, afectó las rentas ilícitas que la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo obtendría de la minería ilegal, según informó la Séptima División. La acción incluyó la inutilización de maquinaria con capacidad para extraer 13.500 gramos de oro al mes y dejó un integrante del grupo sometido a la justicia.

Las tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, adscrito a la Cuarta Brigada, actuaron con apoyo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, unidad de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional.

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De acuerdo con el reporte oficial, la operación se realizó en la ribera del río Samaná, en jurisdicción de Nariño, y buscó intervenir actividades de extracción ilícita de minerales que, según las autoridades, financiaban a una estructura del Clan del Golfo en el oriente de Antioquia.

Seis unidades mineras tenían capacidad para producir 13.500 gramos de oro por mes

El Ejército Nacional intervino seis frentes de minería ilegal de la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo en el río Samaná - crédito prensa Ejército Nacional

El Ejército señaló que sus unidades intervinieron seis frentes de producción minera ilegal. En el lugar inutilizaron cuatro retroexcavadoras, tres motores diésel, una draga tipo buzo, cuatro clasificadoras metálicas para oro, siete plantas eléctricas y cinco motobombas.

También fueron destruidos 800 metros de mangueras, 8.000 galones de ACPM y 400 galones de gasolina que, de acuerdo con la institución, eran empleados para mantener la operación de la maquinaria en el cauce y las riberas del río.

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La valoración militar ubicó en más de $2.610 millones el impacto económico sobre la infraestructura y los equipos vinculados a la explotación ilícita de yacimientos mineros. La estimación oficial agregó que los seis puntos tenían capacidad para producir cerca de 13.500 gramos de oro mensuales, con un valor comercial aproximado de $5.970 millones.

La infraestructura destruida en Nariño tenía capacidad para producir 13.500 gramos de oro al mes con un valor comercial de 5.970 millones de pesos - crédito prensa Ejército Nacional

El Ejército atribuyó esa capacidad de extracción a la Subestructura Gener Morales, una de las organizaciones que, según la autoridad militar, opera en áreas de Antioquia y obtiene recursos de economías ilegales como la minería no autorizada y el tráfico de drogas.

Un hombre se sometió a la justicia y dos personas fueron capturadas

Durante la operación en el río Samaná, un presunto integrante de la Subestructura Gener Morales se sometió a la justicia, informó la Séptima División del Ejército. La institución no divulgó la identidad del hombre ni precisó los delitos por los que respondería ante las autoridades.

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Además, dos personas fueron capturadas por su presunta participación en actividades asociadas al tráfico de estupefacientes. En el procedimiento, los militares incautaron 60 dosis de tusi, 80 dosis de pasta base de coca, 23 dosis de clorhidrato de cocaína y 225 dosis de marihuana. Los uniformados también hallaron dos teléfonos celulares, que quedaron a disposición de las autoridades competentes dentro de las actuaciones derivadas del operativo.

El operativo dejó un integrante sometido a la justicia y dos personas capturadas con dosis de tusi, cocaína y marihuana - crédito prensa Ejército Nacional

Para el Ejército, la presencia de sustancias ilícitas en el área intervenida muestra una conexión entre distintas fuentes de financiación criminal. La minería ilegal aporta recursos para la compra de equipos, combustible y logística, mientras que el narcotráfico constituye otra de las actividades que las autoridades asocian a las estructuras armadas ilegales en la región.

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Otra intervención en Santa Bárbara afectó una draga y producción de oro

La ofensiva militar contra la minería ilegal tuvo otra acción en el río Buey, en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia. Allí, soldados del mismo Grupo de Caballería Mediano N.º 4, con respaldo de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, intervinieron una unidad de producción que, según el reporte oficial, también estaría relacionada con la Subestructura Gener Morales.

En esa zona fue inutilizada una draga tipo buzo, junto con maquinaria y otros elementos que, de acuerdo con la autoridad, eran usados para extraer oro de manera ilegal.

El Grupo de Caballería Mediano N.º 4 destruyó una draga tipo buzo y otros equipos vinculados, según el reporte oficial, a la Subestructura Gener Morales del Clan del Golfo en esa zona - crédito prensa Ejército Nacional

La institución calculó que ese punto tenía condiciones para obtener cerca de 1.500 gramos de oro al mes, avaluados en más de $660 millones. La cifra representa la pérdida de una fuente de recursos que, según el Ejército, beneficiaba a esa estructura criminal.

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Las dragas tipo buzo suelen emplearse para remover material del fondo de los ríos y separar minerales. La actividad puede alterar los cauces, afectar la calidad del agua y generar daños sobre los ecosistemas cercanos, señaló la institución al explicar el objetivo de las operaciones.

La Pintada también fue escenario de una acción contra otra subestructura

En una operación adicional en La Pintada, tropas de la Cuarta Brigada y de la Policía Ambiental intervinieron una zona que, según las autoridades, estaría al servicio de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo.

Durante esa acción fueron destruidos una draga tipo buzo, ocho motores diésel, dos clasificadoras y dos embarcaciones. Las tropas también inutilizaron combustibles y otros materiales que formaban parte de la infraestructura instalada para la actividad minera.

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La fuerza pública destruyó motores y embarcaciones vinculadas a la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle en el municipio de La Pintada - crédito prensa Ejército Nacional

El Ejército estimó que el operativo en La Pintada tuvo una afectación económica superior a $60 millones. Las autoridades indicaron que la maquinaria podía producir unos 3.000 gramos de oro mensuales, cuyo valor comercial rondaría los $1.320 millones.

Las intervenciones en La Pintada y Santa Bárbara permitieron afectar equipos con una capacidad conjunta de hasta 4.500 gramos de oro al mes, según las cifras entregadas por la fuerza pública.

El Ejército Nacional afirmó que mantendrá las operaciones contra la minería ilegal y otras economías ilícitas en Antioquia, con el objetivo de afectar los recursos que sostienen las capacidades armadas y logísticas de grupos criminales en el departamento.

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