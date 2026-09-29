Colombia

El nuevo estadio El Campín no estará listo en 2027: el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que “pronto vamos a tener un anuncio”

El proyecto tuvo que ser replanteado para permitir que el actual estadio siga operando mientras avanza la construcción del nuevo escenario en otro sector del predio

Carlos Fernando Galán explicó los cambios que debieron hacerse al proyecto para destrabar su construcción -crédito Alcaldía de Bogotá/Idrd
Carlos Fernando Galán explicó los cambios que debieron hacerse al proyecto para destrabar su construcción -crédito Alcaldía de Bogotá/Idrd
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Bogotá tendrá que esperar más de lo previsto para conocer cuándo estará listo el nuevo estadio El Campín. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó a Caracol Radio que la fecha anunciada inicialmente ya no se podrá cumplir y explicó que el proyecto tuvo que ser replanteado para superar dificultades de diseño y ejecución.

La obra fue adjudicada mediante una Alianza Público-Privada (APP) durante la pasada administración de Claudia López. Sin embargo, según el mandatario distrital, la propuesta que recibió la Alcaldía de Bogotá tenía un problema de fondo: contemplaba demoler por etapas el actual escenario mientras avanzaba la construcción del nuevo.

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La obra contempla levantar el estadio en un área distinta a la que ocupa actualmente el escenario deportivo - crédito Idrd
La obra contempla levantar el estadio en un área distinta a la que ocupa actualmente el escenario deportivo - crédito Idrd

Ese esquema podía funcionar en los documentos, pero generaba una dificultad para la operación del estadio. Galán explicó que durante el proceso no habría garantías para realizar partidos o conciertos con las condiciones necesarias de aforo y funcionamiento.

El alcalde señaló que un evento deportivo requiere características específicas en las tribunas, mientras que los organizadores de conciertos necesitan conocer con anticipación la capacidad disponible. Con una obra avanzando dentro del mismo escenario, esa información no podía garantizarse con suficiente certeza.

“Cuando hay fútbol, se requiere una cantidad de características de tribuna; cuando se va a hacer un concierto, los empresarios dicen: ‘Yo voy a vender un concierto a 6 meses o a 10 meses o a 1 año, necesito saber el aforo que voy a tener dentro de un año’ y con una obra en curso era imposible saber el aforo y entra en el riesgo de un concierto con una obra en curso o un partido de fútbol”, afirmó.

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La administración busca mantener activo el actual estadio mientras se construye la nueva infraestructura -crédito Carlos Ortega/EFE
La administración busca mantener activo el actual estadio mientras se construye la nueva infraestructura -crédito Carlos Ortega/EFE

La administración buscó entonces una alternativa junto con la APP. El acuerdo permitió modificar la ubicación del nuevo estadio dentro del mismo predio, de manera que la construcción pueda desarrollarse en un sector diferente al ocupado actualmente por El Campín.

Con este cambio, la Alcaldía pretende mantener en funcionamiento el escenario actual mientras se levanta la nueva infraestructura, por lo que Carlos Fernando Galán sostuvo que esa modificación permitió destrabar un proyecto que, bajo su planteamiento inicial, consideraba prácticamente inviable.

La fecha de entrega que se había manejado públicamente apuntaba a diciembre de 2027, aunque el propio alcalde ya confirmó que ese plazo no se cumplirá. El nuevo programa todavía no fue presentado de manera oficial, por lo que el mandatario distrital aseguró que habrá un anuncio próximamente, después de una reunión en la que se terminarán de precisar las condiciones del proyecto.

El Campín tendrá que esperar

Allí se espera conocer tanto las características definitivas del estadio como el cronograma exacto para su terminación. “Pronto vamos a tener un anuncio”, señaló el mandatario al referirse a la información que entregará la administración.

El alcalde también explicó que uno de los retos será preparar el entorno del escenario para la cantidad de personas que se espera recibir. La nueva infraestructura tendrá que estar acompañada por obras que permitan mantener o mejorar las condiciones actuales de movilidad alrededor del predio.

El Campín
Proyecto del nuevo estadio Galán aseguró que próximamente se conocerán las características definitivas y la nueva fecha de entrega - crédito Sencia

La Alcaldía de Bogotá considera este punto relevante porque el nuevo estadio está pensado para atraer una asistencia mayor a la que actualmente recibe El Campín. Por eso, la intervención no se limita a la construcción del escenario deportivo y contempla la necesidad de garantizar condiciones adecuadas en sus alrededores.

La modificación también busca reducir los riesgos asociados a una construcción por fases dentro del escenario actual. Para la administración, mantener activo El Campín mientras avanza la nueva obra era una condición necesaria para evitar que Bogotá perdiera temporalmente un espacio destinado a eventos deportivos y culturales durante la transición hacia la nueva infraestructura prevista y para conservar condiciones de operación mientras se define el nuevo calendario de ejecución.

Galán insistió en que el proyecto continuará adelante pese a los retrasos. “Les vamos a dar la fecha muy pronto, cuando tengamos toda la información completa; lo que les puedo decir es que ese proyecto va para delante, se resolvieron los problemas que tenía, el pecado original se resolvió y lo vamos a sacar adelante para que Bogotá tenga el mejor estadio, no un estadio reformado o reestructurado, un estadio completo, con las mejores características que tendrá la capacidad de tener los mejores eventos del fútbol del mundo”, agregó a la cadena radical en mención.

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