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Rafael Dudamel culpó al sistema de la Liga BetPlay por la cantidad de técnicos despedidos: “Es difícil mantener una regularidad”

El entrenador fue uno de los que estuvo a punto de perder su trabajo por una mala racha con el Deportivo Cali, con el que mejoró después y ahora es segundo en la tabla de posiciones

Rafael Dudamel
Rafael Dudamel ha levantado al Deportivo Cali en los últimos cuatro partidos para que sea segundo con 21 puntos, luego de la fecha 12 de la Liga BetPlay - crédito Colprensa
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Deportivo Cali pasó de ser un equipo en crisis de resultados y bajo rendimiento a dar la sorpresa en los últimos cinco partidos luego de sumar 13 de 15 puntos disputados, gracias a la gestión del técnico Rafael Dudamel, que salvó su campaña en cuestión de poco tiempo.

De hecho, el venezolano afirmó que estuvo cerca de salir del Verdiblanco por el sistema de la Liga BetPlay, que ya provocó que ocho entrenadores se quedaran sin trabajo. Los malos resultados agotan la paciencia de los directivos y los aficionados.

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Por lo pronto, el Deportivo Cali llegó a 21 puntos y se acerca a la clasificación a los cuadrangulares, lo que romperá una racha de tres años sin llegar a esa instancia del campeonato, sumado a que aleja a los vallecaucanos de los últimos puestos de la tabla de promedios.

“Es una pistola en la sien”

Durante una charla con el programa La FM Más Fútbol, el entrenador venezolano habló acerca de cómo le cambió la cara a los verdiblancos, dado que a inicios de septiembre era más cercana su salida por los malos resultados y la eliminación en Copa Colombia a manos de Atlético Nacional.

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Según Rafael Dudamel, el despido de Fabián Bustos como técnico de Millonarios le produjo alerta porque también podían echarlo, debido a que al timonel de los azules lo desvincularon cuando se encontraba en la quinta posición, con un rendimiento superior al 50%, y la única razón fue que no gustaba su juego: “Esa salida de Bustos puede ser perjudicial para nosotros. Esa salida de Bustos y la manera como se dio puede ser perjudicial para mí”.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Rafael Dudamel afirmó que en Colombia pueden sacar a cualquier técnico, incluso con un equipo en buen momento - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“El formato del torneo colombiano es una pistola en la sien para los entrenadores”, mencionó el entrenador, al criticar que el campeonato colombiano sea semestral, con tres fases y el calendario sea tan apretado que no dé tiempo para la mejoría en algunas instituciones.

Dudamel explicó que hay muchos factores que provocan una mala racha y en la Liga BetPlay no se perdona nada: “Todo es condicionado por el formato del torneo. Es difícil mantener una regularidad durante todo el torneo. Las variables tienen que ver con los futbolistas, sus lesiones, amonestaciones y demás”.

-crédito Bernardo Peña - El Pais/Colprensa
Deportivo Cali llegó a 21 puntos y recuperó toda su campaña para acercarse a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Bernardo Peña - El Pais/Colprensa

Cabe recordar que para la temporada 2026, la Dimayor aprobó que, en el primer semestre, se instauraran playoffs (fase decisiva de un campeonato para definir al campeón, ascenso o descenso) para darle más espacio al calendario previo a la Copa del Mundo, pero después se volvió al formato de los cuadrangulares semifinales, el cual se utiliza desde 2021.

“Traté de ‘alivianarle’ la mochila a los jugadores”

Otro punto en la entrevista es la manera como Rafael Dudamel trató de afrontar la crisis de resultados para que el equipo no cayera más en su rendimiento, pues antes de arrancar la racha de cuatro victorias seguidas, acumuló cinco juegos sin ganar hasta inicios de septiembre.

Los entrenadores sabemos de las etapas que se atraviesan en la construcción de equipo. Nunca me dijeron nada. No se planteó la salida”, dijo Dudamel, además de que “traté de ‘alivianarle’ la mochila a los jugadores: les dije a los jugadores que no se sintieran nerviosos ni presionados”.

Rafael Dudamel
Rafael Dudamel llegó al Deportivo Cali en marzo de 2026, en reemplazo de Alberto Gamero - crédito Colprensa

Sobre eso, el venezolano dejó claro que la experiencia le ha permitido saber en qué momento debe dar un paso al costado, si las cosas no funcionan en un equipo: “Uno va sintiendo cuando el tiempo se va acabando, uno va sintiendo cuando entramos en zona roja”.

Finalmente, Rafael Dudamel mencionó a dos jugadores que le habría gustado llevar a la Tricolor para la triple fecha de amistosos en Estados Unidos: “Si yo fuese el técnico de la Selección Colombia, Gustavo Cuéllar y Leyser Chaverra estarían dentro de la convocatoria”.

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