Colombia

Justicia y Paz extinguió dominio de seis bienes vinculados al cantante Charlie Zaa por recursos del Bloque Tolima de las AUC

Los inmuebles están avaluados en $23.755 millones y fueron vinculados a recursos provenientes de las Autodefensas Unidas de Colombia

Charlie Zaa - Fiscalía General de la Nación
El cantante aparece relacionado con la investigación por el origen de los recursos utilizados para adquirir los inmuebles - crédito Visuales IA
Guardar

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá declaró la extinción de dominio de seis bienes relacionados con el cantante Charlie Zaa, luego de determinar que fueron adquiridos con recursos provenientes del Bloque Tolima, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión, con ponencia del magistrado Andrés Rosas y participación de Alexandra Valencia e Ignacio Humberto Alfonso Beltrán, se produjo dentro de un proceso contra 10 exintegrantes de esa estructura paramilitar. El tribunal estableció su responsabilidad por graves crímenes cometidos entre 2001 y 2005, entre ellos homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos, además de hechos relacionados con las fuentes de financiación del grupo en el Tolima.

PUBLICIDAD

Propiedades intervenidas a Charlie Zaa
Dos locales hacen parte de los bienes afectados por la decisión de Justicia y Paz- crédito Fiscalía

Los bienes afectados por la decisión están avaluados en 23.755 millones de pesos. Entre ellos hay dos locales comerciales ubicados en el centro comercial Oasis, en Girardot; dos lotes en Guamo y Lérida; la Hacienda Guamal, en San Luis, y otro lote de terreno con mejoras en Girardot. Según Justicia y Paz, uno de los locales del centro comercial Oasis representa el inmueble de mayor valor, con un avalúo de 15.840 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional, había ocupado los inmuebles meses atrás como parte de las actuaciones sobre el origen de los recursos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el expediente, los bienes habrían servido para ocultar la fortuna que para entonces acumulaba Diego José Martínez, alias Daniel, quien murió en 2009 tras ser envenenado con cianuro mientras estaba recluido en una cárcel y se preparaba para entregar declaraciones a las autoridades.

La Sala del Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión dentro del proceso contra 10 exintegrantes del ‘Bloque Tolima - crédito @zaacharlie/Instagram
La Sala del Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión dentro del proceso contra 10 exintegrantes del ‘Bloque Tolima - crédito @zaacharlie/Instagram

Los exparamilitares incluidos en el fallo son Arnulfo Rico, Eduardo Alexander Carvajal, Indalecio Sánchez, Diego Hernán Vera, José Albeiro García, Benjamín Barreto, José Wilton Bedoya, Misael Villalba, Oscar Oviedo y Leonardo Lozano. El tribunal también documentó patrones de macrocriminalidad atribuidos al Bloque Tolima durante el periodo analizado.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Charlie ZaaSala de Justicia y PazAutodefensas Unidas de ColombiaExtinción de dominioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El nuevo estadio El Campín no estará listo en 2027: el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que “pronto vamos a tener un anuncio”

El proyecto tuvo que ser replanteado para permitir que el actual estadio siga operando mientras avanza la construcción del nuevo escenario en otro sector del predio

El nuevo estadio El Campín no estará listo en 2027: el alcalde Carlos Fernando Galán explicó que “pronto vamos a tener un anuncio”

Cundinamarca ofrece 90% de descuento en intereses tributarios: así puede acceder al beneficio

Los contribuyentes pueden consultar sus obligaciones y realizar los pagos mediante los canales oficiales de la Gobernación

Cundinamarca ofrece 90% de descuento en intereses tributarios: así puede acceder al beneficio

Día Mundial del Corazón: las claves de la OMS para prevenir la principal causa de muerte en el mundo

La alimentación saludable, la actividad física, evitar el tabaco y el consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo cardiovascular, según expertos, que advirtieron sobre las señales de alarma de un infarto y un accidente cerebrovascular

Día Mundial del Corazón: las claves de la OMS para prevenir la principal causa de muerte en el mundo

Contraloría investiga irregularidades en el PAE por $39.139 millones: la alimentación de miles de estudiantes estaría en riesgo

El organismo de control encontró 84 hallazgos tras revisar la ejecución del programa durante 2025 y advirtió que 13 entidades territoriales todavía no tendrían asegurada la prestación del servicio para 2027

Contraloría investiga irregularidades en el PAE por $39.139 millones: la alimentación de miles de estudiantes estaría en riesgo

Movistar Arena dejará su nombre: ya se desmonta el letrero en Bogotá, mientras las empresas pujan por los derechos del nombre

Empresas del sector bancario, de servicios y telecomunicaciones figuran entre las interesadas en quedarse con los derechos de denominación del escenario

Movistar Arena dejará su nombre: ya se desmonta el letrero en Bogotá, mientras las empresas pujan por los derechos del nombre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Sara Corrales renovó su closet y sorprendió a sus seguidores con el lujoso espacio: reveló su mejor tip de organización

Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de carrera: “Necesitamos este espacio”

Yina Calderón fue confirmada en ‘Juego de villanos’ de Telemundo; estos son otros famosos que estarán en el ‘reality’

Karol G sumó un nuevo récord como la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos con su gira ‘Viajando por el mundo’: estas son las cifras

Deportes

Rafael Dudamel culpó al sistema de la Liga BetPlay por la cantidad de técnicos despedidos: “Es difícil mantener una regularidad”

Rafael Dudamel culpó al sistema de la Liga BetPlay por la cantidad de técnicos despedidos: “Es difícil mantener una regularidad”

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Nairo Quintana lidera ranking histórico del ciclismo sudamericano: le saca casi 300 puntos a Egan Bernal

Once Caldas daría la sorpresa en el fútbol colombiano con su nuevo técnico: este sería el reemplazo de Hernán Darío Herrera

Eduard Bello confesó la razón por la que no rindió en Atlético Nacional y lanzó un guiño a su presente: “Cali está recogiendo los frutos”