Justicia y Paz extinguió dominio de seis bienes vinculados al cantante Charlie Zaa por recursos del Bloque Tolima de las AUC

El cantante aparece relacionado con la investigación por el origen de los recursos utilizados para adquirir los inmuebles - crédito Visuales IA

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La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá declaró la extinción de dominio de seis bienes relacionados con el cantante Charlie Zaa, luego de determinar que fueron adquiridos con recursos provenientes del Bloque Tolima, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La decisión, con ponencia del magistrado Andrés Rosas y participación de Alexandra Valencia e Ignacio Humberto Alfonso Beltrán, se produjo dentro de un proceso contra 10 exintegrantes de esa estructura paramilitar. El tribunal estableció su responsabilidad por graves crímenes cometidos entre 2001 y 2005, entre ellos homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos, además de hechos relacionados con las fuentes de financiación del grupo en el Tolima.

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Dos locales hacen parte de los bienes afectados por la decisión de Justicia y Paz- crédito Fiscalía

Los bienes afectados por la decisión están avaluados en 23.755 millones de pesos. Entre ellos hay dos locales comerciales ubicados en el centro comercial Oasis, en Girardot; dos lotes en Guamo y Lérida; la Hacienda Guamal, en San Luis, y otro lote de terreno con mejoras en Girardot. Según Justicia y Paz, uno de los locales del centro comercial Oasis representa el inmueble de mayor valor, con un avalúo de 15.840 millones de pesos.

La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional, había ocupado los inmuebles meses atrás como parte de las actuaciones sobre el origen de los recursos.

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De acuerdo con el expediente, los bienes habrían servido para ocultar la fortuna que para entonces acumulaba Diego José Martínez, alias Daniel, quien murió en 2009 tras ser envenenado con cianuro mientras estaba recluido en una cárcel y se preparaba para entregar declaraciones a las autoridades.

La Sala del Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión dentro del proceso contra 10 exintegrantes del ‘Bloque Tolima - crédito @zaacharlie/Instagram

Los exparamilitares incluidos en el fallo son Arnulfo Rico, Eduardo Alexander Carvajal, Indalecio Sánchez, Diego Hernán Vera, José Albeiro García, Benjamín Barreto, José Wilton Bedoya, Misael Villalba, Oscar Oviedo y Leonardo Lozano. El tribunal también documentó patrones de macrocriminalidad atribuidos al Bloque Tolima durante el periodo analizado.

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