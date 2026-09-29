Enviaron a prisión a una mujer en Ibagué, acusada de coordinar un encuentro sexual entre una adolescente y un hombre que habría pagado $500.000

El coronel Edgar López, vocero de la Policía Nacional de Colombia, entregó un pronunciamiento oficial sobre la captura y judicialización de una mujer de 24 años en la capital tolimense - crédito Policía Metropolitana de Ibagué / X

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Una mujer de 24 años fue enviada a un centro carcelario en Ibagué, Tolima, tras ser señalada de proxenetismo con menor de edad, luego de que una investigación determinara que habría coordinado un encuentro sexual entre una adolescente y un hombre que, presuntamente, pagó $500.000 para accederla carnalmente.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Policía Metropolitana de Ibagué, la captura se llevó a cabo en el barrio Jardín Santander, en cumplimiento de una orden judicial. En el procedimiento participaron investigadores de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

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“Este importante resultado fue posible gracias a una investigación adelantada durante aproximadamente 11 meses, tiempo en el que se recopilaron suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física que permitieron establecer la presunta responsabilidad de la capturada en hechos ocurridos el 6 de octubre del año 2025”, informó el coronel Edgar López el 29 de septiembre de 2026, día en el que terminó sus funciones como comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué para asumir como jefe de Seguridad de la Contraloría General en Bogotá.

Según la investigación, los hechos se registraron cuando la mujer habría llevado a la adolescente a un conjunto residencial de Arboleda Campestre, donde la esperaba un hombre dentro de un inmueble.

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Las autoridades aseguran que el hombre habría entregado $500.000 a cambio de sostener relaciones sexuales con la menor de edad. La procesada, de acuerdo con el expediente, presuntamente informó a la adolescente sobre el acuerdo y la condujo hasta la habitación en la que estaba el señalado.

La mujer tiene que responder por el caso de explotación sexual infantil a cambio de unos cuantos billetes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La procesada registra 11 anotaciones judiciales

En su reporte oficial, la Policía informó que la mujer cuenta con 11 anotaciones judiciales por conductas relacionadas con concierto para delinquir, lesiones personales, hurto y proxenetismo con menor de edad.

Tras su detención, fue puesta a disposición de la Fiscalía 64 Seccional, adscrita a la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes que se encargará del proceso en su contra y de brindar atención a la menor de edad involucrada.

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Durante las audiencias preliminares, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

La investigación continúa en manos de la Fiscalía General de la Nación, que tendrá que avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias del caso y las responsabilidades que correspondan.

La mujer quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En su mensaje final, el uniformado reiteró la importancia de denunciar cualquier acto que atente contra la integridad de los menores de edad a lo largo y ancho del territorio nacional.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo las capacidades de investigación y las capacidades operativas para contrarrestar conductas que vulneren sus derechos e invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad física de esta población sujeto de protección”, puntualizó.

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Imputan a mujer por presunto abuso y pornografía contra su hija

La Fiscalía General de la Nación judicializó en Cali a una mujer señalada de utilizar a su hija de 9 años para producir y difundir material audiovisual de contenido sexual. La procesada fue capturada el 22 de septiembre de 2026 durante un procedimiento de registro y allanamiento.

Según el ente acusador, la investigación estableció que los hechos habrían ocurrido desde 2025 hasta la fecha de la detención. La mujer, al parecer, obligaba a la niña a realizar conductas de carácter sexual que luego grababa con un teléfono celular y compartía a través de plataformas digitales.

El procedimiento fue realizado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y unidades de la Policía Nacional, como parte de las actuaciones adelantadas en este caso.

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Otra menor de edad fue sometida por su propia madre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Luego de la captura, un fiscal de la Seccional Cali presentó a la mujer ante un juez de control de garantías. La identidad de la investigada se mantiene en reserva para proteger los derechos de la menor de edad.

La mujer fue imputada por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años agravada y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. Por ahora, el ente acusador continuará con el proceso judicial ante las autoridades competentes, mientras se define la situación jurídica de la procesada.