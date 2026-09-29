Día Mundial del Corazón: las claves de la OMS para prevenir la principal causa de muerte en el mundo

Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y más de cuatro de cada cinco de esas defunciones se explican por la cardiopatía coronaria y los accidentes cerebrovasculares, según datos revelados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre, el organismo advirtió que una tercera parte de esos fallecimientos ocurre de forma prematura, es decir, antes de los 70 años.

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Los padecimientos más populares están relacionados con trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, entre ellos la cardiopatía coronaria, los accidentes cerebrovasculares y las cardiopatías reumáticas. Ante este panorama, los expertos recomiendan fortalecer la prevención, que depende, en buena medida, de hábitos cotidianos y del acceso oportuno a controles y tratamientos.

Una tercera parte de las muertes por afecciones cardíacas ocurre de forma prematura antes de los 70 años de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tabaco, dieta poco saludable y falta de ejercicio incrementan el riesgo cardiovascular

Los principales factores de riesgo vinculados a la conducta son:

El consumo de tabaco.

Una alimentación poco saludable.

La falta de actividad física.

El consumo nocivo de bebidas alcohólicas.

Incluso, se suma un factor ambiental: la contaminación del aire, que también incrementa la probabilidad de desarrollar estas enfermedades.

Estas prácticas pueden derivar en hipertensión, hiperglucemia, niveles altos de grasas en sangre, sobrepeso u obesidad. Así que detectar esas condiciones en la atención primaria permite identificar a quienes tienen mayor riesgo de sufrir un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones.

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La OMS señaló que es importante empezar a mejorar los hábitos para así evitar este tipo de padecimientos. Los expertos recomiendan:

Dejar de fumar.

Disminuir la sal en la dieta.

Aumentar el consumo de frutas y hortalizas.

Hacer actividad física de manera regular.

Evitar el consumo de alcohol.

La organización también plantea la necesidad de políticas públicas que vuelvan más accesibles las elecciones saludables y que mejoren la calidad del aire.

El consumo de tabaco, la falta de ejercicio y las dietas poco saludables elevan el riesgo de sufrir hipertensión u obesidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un infarto o un ACV pueden ser la primera señal de una enfermedad previa

Las enfermedades de los vasos sanguíneos pueden avanzar sin síntomas. Por eso, un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular puede ser la primera manifestación de un problema relacionado.

Ante un posible infarto, las señales de alarma incluyen dolor o molestia en el centro del pecho y dolor en los brazos, el hombro izquierdo, los codos, la mandíbula o la espalda. También pueden presentarse falta de aire, náuseas, vómitos, mareos, desmayos, sudor frío y palidez.

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En cuanto a las mujeres, la OMS indicó que pueden presentar con mayor frecuencia falta de aire, náuseas, vómitos y dolor de espalda o mandíbula, por lo que es necesario que presten atención a estos síntomas.

En el caso de un accidente cerebrovascular, la manifestación más habitual es la debilidad repentina en la cara, un brazo o una pierna, por lo general de un solo lado del cuerpo. El entumecimiento, la confusión, las dificultades para hablar o comprender, los problemas de visión, la pérdida del equilibrio, un dolor de cabeza intenso sin causa conocida y el desmayo requieren atención médica inmediata.

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La OMS plantea implementar políticas públicas para mejorar la calidad del aire y fomentar decisiones saludables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los controles y el tratamiento oportuno ayudan a evitar muertes prematuras

La prevención también exige reconocer a las personas con mayor riesgo y garantizar que accedan al tratamiento indicado. Para ello son esenciales los medicamentos y las tecnologías básicas para tratar enfermedades no transmisibles en todos los centros de atención primaria, sostiene el organismo.

La cardiopatía reumática puede causar falta de aire, cansancio, arritmias, dolor de pecho y desmayos. Su origen puede estar relacionado con fiebre reumática sin tratamiento, cuyos síntomas incluyen fiebre, dolor e inflamación articular, náuseas, cólicos abdominales y vómitos.

Factores como el envejecimiento, el nivel de ingresos y la urbanización también influyen en la salud cardiovascular. La OMS, en su ficha sobre enfermedades cardiovasculares, reiteró que la detección temprana y el acceso a la atención sanitaria son claves para reducir las muertes evitables.

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