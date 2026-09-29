Colombia

Día Mundial del Corazón: las claves de la OMS para prevenir la principal causa de muerte en el mundo

La alimentación saludable, la actividad física, evitar el tabaco y el consumo nocivo de alcohol reducen el riesgo cardiovascular, según expertos, que advirtieron sobre las señales de alarma de un infarto y un accidente cerebrovascular

anatomía humana, holograma realista, ilustración médica, órganos principales, corazón, pulmones, hígado, cerebro, medicina visual, estudio anatómico, cuerpo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y más de cuatro de cada cinco de esas defunciones se explican por la cardiopatía coronaria y los accidentes cerebrovasculares, según datos revelados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre, el organismo advirtió que una tercera parte de esos fallecimientos ocurre de forma prematura, es decir, antes de los 70 años.

PUBLICIDAD

Los padecimientos más populares están relacionados con trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, entre ellos la cardiopatía coronaria, los accidentes cerebrovasculares y las cardiopatías reumáticas. Ante este panorama, los expertos recomiendan fortalecer la prevención, que depende, en buena medida, de hábitos cotidianos y del acceso oportuno a controles y tratamientos.

Hombre con camiseta gris se presiona el pecho con la mano derecha, con fondo de sala médica. Incluye círculos con una arteria obstruida y un corazón humano.
Una tercera parte de las muertes por afecciones cardíacas ocurre de forma prematura antes de los 70 años de edad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tabaco, dieta poco saludable y falta de ejercicio incrementan el riesgo cardiovascular

Los principales factores de riesgo vinculados a la conducta son:

  • El consumo de tabaco.
  • Una alimentación poco saludable.
  • La falta de actividad física.
  • El consumo nocivo de bebidas alcohólicas.
  • Incluso, se suma un factor ambiental: la contaminación del aire, que también incrementa la probabilidad de desarrollar estas enfermedades.

Estas prácticas pueden derivar en hipertensión, hiperglucemia, niveles altos de grasas en sangre, sobrepeso u obesidad. Así que detectar esas condiciones en la atención primaria permite identificar a quienes tienen mayor riesgo de sufrir un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y otras complicaciones.

PUBLICIDAD

La OMS señaló que es importante empezar a mejorar los hábitos para así evitar este tipo de padecimientos. Los expertos recomiendan:

  • Dejar de fumar.
  • Disminuir la sal en la dieta.
  • Aumentar el consumo de frutas y hortalizas.
  • Hacer actividad física de manera regular.
  • Evitar el consumo de alcohol.

La organización también plantea la necesidad de políticas públicas que vuelvan más accesibles las elecciones saludables y que mejoren la calidad del aire.

Un hombre trota por un camino rodeado de árboles con un gráfico transparente de corazón y pulmones sobre el pecho.
El consumo de tabaco, la falta de ejercicio y las dietas poco saludables elevan el riesgo de sufrir hipertensión u obesidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un infarto o un ACV pueden ser la primera señal de una enfermedad previa

Las enfermedades de los vasos sanguíneos pueden avanzar sin síntomas. Por eso, un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular puede ser la primera manifestación de un problema relacionado.

Ante un posible infarto, las señales de alarma incluyen dolor o molestia en el centro del pecho y dolor en los brazos, el hombro izquierdo, los codos, la mandíbula o la espalda. También pueden presentarse falta de aire, náuseas, vómitos, mareos, desmayos, sudor frío y palidez.

En cuanto a las mujeres, la OMS indicó que pueden presentar con mayor frecuencia falta de aire, náuseas, vómitos y dolor de espalda o mandíbula, por lo que es necesario que presten atención a estos síntomas.

En el caso de un accidente cerebrovascular, la manifestación más habitual es la debilidad repentina en la cara, un brazo o una pierna, por lo general de un solo lado del cuerpo. El entumecimiento, la confusión, las dificultades para hablar o comprender, los problemas de visión, la pérdida del equilibrio, un dolor de cabeza intenso sin causa conocida y el desmayo requieren atención médica inmediata.

Un corazón con tensiómetro central rodeado de personas realizando ejercicio, comiendo verduras, descansando y en consulta médica.
La OMS plantea implementar políticas públicas para mejorar la calidad del aire y fomentar decisiones saludables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los controles y el tratamiento oportuno ayudan a evitar muertes prematuras

La prevención también exige reconocer a las personas con mayor riesgo y garantizar que accedan al tratamiento indicado. Para ello son esenciales los medicamentos y las tecnologías básicas para tratar enfermedades no transmisibles en todos los centros de atención primaria, sostiene el organismo.

La cardiopatía reumática puede causar falta de aire, cansancio, arritmias, dolor de pecho y desmayos. Su origen puede estar relacionado con fiebre reumática sin tratamiento, cuyos síntomas incluyen fiebre, dolor e inflamación articular, náuseas, cólicos abdominales y vómitos.

Factores como el envejecimiento, el nivel de ingresos y la urbanización también influyen en la salud cardiovascular. La OMS, en su ficha sobre enfermedades cardiovasculares, reiteró que la detección temprana y el acceso a la atención sanitaria son claves para reducir las muertes evitables.

Temas Relacionados

Organización Mundial de la SaludEnfermedades cardiovascularesInfartoColombia-SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cundinamarca ofrece 90% de descuento en intereses tributarios: así puede acceder al beneficio

Los contribuyentes pueden consultar sus obligaciones y realizar los pagos mediante los canales oficiales de la Gobernación

Cundinamarca ofrece 90% de descuento en intereses tributarios: así puede acceder al beneficio

Contraloría investiga irregularidades en el PAE por $39.139 millones: la alimentación de miles de estudiantes estaría en riesgo

El organismo de control encontró 84 hallazgos tras revisar la ejecución del programa durante 2025 y advirtió que 13 entidades territoriales todavía no tendrían asegurada la prestación del servicio para 2027

Contraloría investiga irregularidades en el PAE por $39.139 millones: la alimentación de miles de estudiantes estaría en riesgo

Movistar Arena dejará su nombre: ya se desmonta el letrero en Bogotá, mientras las empresas pujan por los derechos del nombre

Empresas del sector bancario, de servicios y telecomunicaciones figuran entre las interesadas en quedarse con los derechos de denominación del escenario

Movistar Arena dejará su nombre: ya se desmonta el letrero en Bogotá, mientras las empresas pujan por los derechos del nombre

Rafael Dudamel culpó al sistema de la Liga BetPlay por la cantidad de técnicos despedidos: “Es difícil mantener una regularidad”

El entrenador fue uno de los que estuvo a punto de perder su trabajo por una mala racha con el Deportivo Cali, con el que mejoró después y ahora es segundo en la tabla de posiciones

Rafael Dudamel culpó al sistema de la Liga BetPlay por la cantidad de técnicos despedidos: “Es difícil mantener una regularidad”

Hombre murió atragantado con un chorizo en un concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez en Huila

El asistente presenció las presentaciones musicales y luego se desplomó mientras comía, ante la mirada de los demás presentes, que intentaron ayudarlo, aunque sus esfuerzos fueron en vano

Hombre murió atragantado con un chorizo en un concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez en Huila
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Desde Australia, Jet llega a Bogotá en 2027 para revivir sus grandes himnos del rock de los 2000: fecha, lugar y precios

Sara Corrales renovó su closet y sorprendió a sus seguidores con el lujoso espacio: reveló su mejor tip de organización

Monsieur Periné anunció su separación tras casi 20 años de carrera: “Necesitamos este espacio”

Yina Calderón fue confirmada en ‘Juego de villanos’ de Telemundo; estos son otros famosos que estarán en el ‘reality’

Karol G sumó un nuevo récord como la latina más taquillera en la historia de Estados Unidos con su gira ‘Viajando por el mundo’: estas son las cifras

Deportes

Rafael Dudamel culpó al sistema de la Liga BetPlay por la cantidad de técnicos despedidos: “Es difícil mantener una regularidad”

Rafael Dudamel culpó al sistema de la Liga BetPlay por la cantidad de técnicos despedidos: “Es difícil mantener una regularidad”

Medellín vs. Millonarios - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del posible debut de Juan Guillermo Cuadrado contra el equipo de sus amores

Nairo Quintana lidera ranking histórico del ciclismo sudamericano: le saca casi 300 puntos a Egan Bernal

Once Caldas daría la sorpresa en el fútbol colombiano con su nuevo técnico: este sería el reemplazo de Hernán Darío Herrera

Eduard Bello confesó la razón por la que no rindió en Atlético Nacional y lanzó un guiño a su presente: “Cali está recogiendo los frutos”