Hombre murió atragantado con un chorizo en un concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez en Huila

El suceso acabó con la noche de festejo del ciudadano que solo quería ver a sus artistas favoritos - crédito Jhonny Rivera / Instagram

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Un hombre identificado como José Elver Palencia murió en medio de un concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez, que se llevó a cabo en la Concha Acústica de Garzón, Huila, durante el sábado 26 de septiembre de 2026.

De acuerdo con las versiones del caso que se difundieron a través de las redes sociales y por los medios digitales, Palencia era oriundo del corregimiento de Maito, ubicado en el municipio de Tarqui, en el departamento del Huila.

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Al parecer, el ciudadano habría viajado hasta Garzón para poder disfrutar de las presentaciones de ambos artistas, teniendo en cuenta que era un fanático de la música de los dos grandes representantes del género popular y vallenato.

En medio del evento, el ciudadano habría sufrido un percance con un producto que consumía y perdió el conocimiento frente a los demás asistentes.

Este era el poster oficial del evento en el que el ciudadano habría muerto - crédito rumbambu / Instagram

La hipótesis de un atragantamiento está siendo verificada por las autoridades

Las versiones preliminares que circularon después de la tragedia indican que José Elver Palencia habría sufrido una obstrucción en las vías respiratorias mientras consumía un alimento durante el evento.

Medios digitales como La Preferida Pitalito informaron que el hombre tuvo hambre, por lo que decidió comprar un chorizo y fue en ese momento exacto cuando se atragantó y terminó desvaneciéndose frente a los presentes.

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Aunque el ciudadano fue auxiliado por las demás personas que asistieron al concierto antes de su traslado a un centro médico, nadie logró hacer nada por salvarlo y se agravó frente a sus ojos.

Al ver la trascendencia del asunto, algunos de los presentes decidieron llevarlo al Hospital San Vicente de Paúl, donde los médicos informaron que sus signos vitales dejaron de responder. Incluso, durante las maniobras de reanimación, el personal que se encontraba en el lugar encontró alimento en sus vías respiratorias.

Pese a que las informaciones médicas posteriores indicaron que el personal de salud extrajo una cantidad de contenido alimenticio de su conducto respiratorio, las verificaciones tendrán que establecer si esa condición estuvo relacionada con el fallecimiento.

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El alimento habría sido el causante de la tragedia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre tanto, el medio Ecos del Combeima informó que el cuerpo de José Elver Palencia será trasladado a Maito, su lugar de residencia, donde familiares y allegados realizarán las exequias.

Las circunstancias exactas de su fallecimiento aún son objeto de verificaciones médicas y de las autoridades que se encargarán de establecer si el alimento fue el causante.

Cómo evitar atragantarse

Expertos recomiendan tener precaución con la comida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad de uno de los casos que se tomó la conversación al final de septiembre, es necesario recordar las recomendaciones de expertos de la Cruz Roja Americana, entre otras organizaciones:

Coma sentado, erguido y sin prisa. Evite comer acostado, caminando, corriendo o dentro de un vehículo.

Mastique bien y tome bocados pequeños. No hable, ría ni juegue con comida en la boca.

No mezcle la comida con distracciones: televisión, celular o juegos pueden hacer que se coma rápido o sin masticar.

Adapte la textura y el tamaño de los alimentos a la edad y a la capacidad de masticación de la persona.

En niños pequeños, corte en trozos pequeños alimentos redondos o cilíndricos, como uvas, tomates cherry, salchichas y queso en tiras. Cocine y ablande frutas y verduras duras, como manzana o zanahoria.

Evite en menores alimentos pequeños, duros, pegajosos o difíciles de masticar: frutos secos enteros, caramelos duros o gomosos, pochoclo, chicle, malvaviscos, cucharadas de manteca de maní y grandes trozos de carne o queso.

Supervise siempre a bebés y niños durante las comidas. No les permita comer mientras gatean, caminan o están en cochecito.

Las personas con dentaduras mal ajustadas, enfermedades neurológicas, antecedentes de accidente cerebrovascular o tos frecuente al comer deben consultar a un médico o especialista en deglución.