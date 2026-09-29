Colombia

Así puede hacer salsa de champiñones en casa: esta receta tiene ‘el secreto de la abuela’

Reemplace las cajas de cremas y salsas en polvo con ingredientes sencillos como ajo, mantequilla, caldo y crema de leche. En pocos minutos ya tiene uno de los mejores acompañamientos que hay

Primer plano de una sartén plateada sobre una estufa, conteniendo salsa cremosa de champiñones con perejil y vapor ascendente. Se ve una cuchara de madera.
Una salsa de champiñones cremosa puede transformar una carne, una pasta o unas papas en un plato lleno de sabor. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Aunque esta receta tiene una historia incierta, fue la cocina francesa la que logró estandarizar la receta de la salsa de champiñones para exportarla al mundo.

Hoy en día es una base que puede transformar una carne sencilla, una pasta o unas papas en un plato especial. Su textura cremosa, el aroma del ajo y el sabor profundo de los hongos hacen que sea una preparación práctica para el almuerzo o la cena.

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Aunque esta receta no es propiamente colombiana, los colombianos han logrado traerla al diario vivir, porque combina muy bien ingredientes habituales de la cocina casera, como el caldo de pollo, la crema de leche, la mantequilla y el perejil. También puede servirse con sobrebarriga, pollo a la plancha, arroz blanco o pasta.

Receta de salsa de champiñones

La salsa de champiñones es una preparación cremosa que se hace al saltear los hongos con ajo y cebolla, desglasar la sartén con caldo y terminar con crema de leche. La clave está en dorar los champiñones para concentrar su sabor y espesar la salsa sin dejarla demasiado líquida.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos.
  • Preparación: 10 minutos.
  • Cocción: 20 minutos.

Ingredientes

  1. 500 g de champiñones blancos o portobello.
  2. 1 cebolla cabezona blanca pequeña.
  3. 2 dientes de ajo.
  4. 2 cucharadas de mantequilla.
  5. 1 cucharada de aceite vegetal.
  6. 1 taza de caldo de pollo o de verduras.
  7. 1 taza de crema de leche.
  8. ½ taza de vino blanco, opcional.
  9. 1 cucharadita de mostaza, opcional.
  10. ½ cucharadita de tomillo seco.
  11. Sal al gusto.
  12. Pimienta negra al gusto.
  13. 2 cucharadas de perejil fresco picado.
Primer plano de un tazón gris de sopa cremosa de hongos con champiñones en rodajas, perejil fresco y un remolino de crema, junto a rebanadas de pan.
La salsa de champiñones puede ser un gran acompañamiento para panes y proteínas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo hacer salsa de champiñones, paso a paso

  1. Limpie los champiñones con un paño húmedo o una toalla de cocina. No los deje sumergidos en agua, porque pueden absorber líquido y perder firmeza.
  2. Corte los champiñones en láminas delgadas. Pique la cebolla y el ajo en trozos pequeños.
  3. Caliente una sartén amplia a fuego medio-alto. Agregue la mantequilla y el aceite.
  4. Incorpore la cebolla y sofríala durante 3 minutos, hasta que se vea transparente.
  5. Añada el ajo y cocine durante 30 segundos. Revuelva para evitar que se queme.
  6. Agregue los champiñones. Distribúyalos en una sola capa para que se doren de manera uniforme.
  7. No tape la sartén en este punto. Los champiñones deben perder su agua y tomar color. Cocínelos durante 7 u 8 minutos.
  8. Añada el vino blanco, si lo utiliza. Raspe el fondo de la sartén con una cuchara de madera para desprender los sabores concentrados.
  9. Cocine durante 3 minutos, hasta que el vino se reduzca casi por completo.
  10. Vierta el caldo y agregue el tomillo. Mezcle y deje cocinar durante 5 minutos a fuego medio.
  11. Incorpore la crema de leche y la mostaza. Revuelva hasta integrar todos los ingredientes.
  12. Baje el fuego antes de añadir la crema. La salsa debe calentarse sin hervir, porque puede cortarse.
  13. Cocine durante 4 o 5 minutos, hasta que la preparación espese y cubra ligeramente la cuchara.
  14. Sazone con sal y pimienta. Pruebe y ajuste el sabor.
  15. Apague el fuego y agregue el perejil picado. Sirva la salsa caliente sobre carne, pollo, pasta, arroz o papas.

Si la salsa queda muy espesa, añada 2 o 3 cucharadas de caldo caliente. Si queda muy líquida, déjela reducir durante unos minutos más a fuego bajo.

Salsa cremosa de champiñones rebanados y ajo picado burbujeando en una sartén de hierro fundido negra. Ramitas de tomillo fresco flotan en la superficie.
Una salsa de champiñones cremosa se cocina a fuego lento en una sartén de hierro fundido, adornada con tomillo fresco y ajo picado, ideal para acompañar diversos platos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 4 porciones como acompañamiento o salsa para un plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 220 kcal.
  • Proteínas: 5 g.
  • Carbohidratos: 9 g.
  • Grasas: 19 g.
  • Fibra: 2 g.
  • Sodio: depende del caldo y de la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde la salsa en un recipiente hermético dentro de la nevera por un máximo de 3 días.

Dos recipientes de vidrio contienen pechugas de pollo con salsa de champiñones y crema, dentro de una heladera blanca. Uno está abierto y el otro sellado.
Esta salsa se puede guardar en la nevera por unos pocos días - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para recalentarla, use una sartén a fuego bajo y agregue un chorrito de leche o caldo. Revuelva hasta recuperar la textura. Evite hervirla.

También puede congelarse durante 1 mes, aunque la crema de leche puede cambiar ligeramente de consistencia. Descongélela dentro de la nevera y caliéntela poco a poco.

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