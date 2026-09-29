Colombia

El volcán Puracé volvió a alerta amarilla tras casi dos meses en nivel naranja, confirmó el SGC

El Servicio Geológico Colombiano informó que la disminución de la sismicidad, las emisiones de ceniza y los gases permitió reducir el nivel de alerta. La entidad pidió mantener la prevención ante posibles cambios repentinos en la actividad

El Servicio Geológico Colombiano atribuyó la decisión del martes 29 de septiembre a una estabilidad creciente, observada durante los últimos diez días en los parámetros de vigilancia del complejo volcánico - crédito @sgcol / X
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El volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos retornaron al estado de alerta amarilla el martes 29 de septiembre, luego de permanecer casi dos meses en nivel naranja por cambios en varios de sus parámetros de vigilancia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) señaló que la actividad mostró una reducción gradual durante los últimos 10 días, una tendencia que asoció con una mayor estabilidad del sistema volcánico.

La alerta naranja había comenzado el 1 de agosto, cuando los equipos de monitoreo detectaron variaciones relevantes en la dinámica interna del complejo volcánico. Desde entonces, el SGC publicó boletines diarios y realizó encuentros con comunidades y autoridades de la zona de influencia para reforzar las medidas de gestión del riesgo.

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El cambio a alerta amarilla implica que el volcán continúa activo y puede registrar variaciones en sus indicadores. Las autoridades advirtieron que el sistema podría desestabilizarse de forma rápida, lo que obligaría a elevar otra vez la alerta a naranja o incluso a roja.

Bajaron las emisiones de ceniza, la energía sísmica y los gases

El coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, Cristian Santacoloma, explicó que los parámetros que motivaron el cambio de alerta comenzaron a retornar a niveles similares a los que existían antes del 1 de agosto.

La alerta amarilla en el volcán Puracé implica monitoreo constante ante emisiones de ceniza, sismos y otros cambios volcánicos detectados por el SGC - crédito X
El volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos retornaron al nivel de alerta amarilla tras registrar una reducción en su actividad - crédito @sgcol / X

“El volcán Puracé y la cadena volcánica de los Coconucos retorna a estado de alerta amarilla”, afirmó Santacoloma. El funcionario precisó que la sismicidad vinculada con el movimiento de fluidos cerca del cráter persiste, aunque “ha disminuido en su energía” durante los últimos días.

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El comunicado técnico del SGC detalló que, desde el 15 de septiembre, hubo una reducción marcada en la frecuencia y la energía de las emisiones de ceniza. También descendió la energía liberada por los movimientos de fluidos dentro del volcán, que había aumentado desde el 20 de julio.

Las anomalías térmicas detectadas durante agosto en el cráter del Puracé también disminuyeron. Durante septiembre, estos registros tuvieron muy baja energía, de acuerdo con la entidad. El organismo relacionó esas anomalías con el calor transportado por los gases desde el interior del volcán hacia la atmósfera.

A ese comportamiento se sumó una caída en las emisiones de dióxido de carbono. Los valores de dióxido de azufre, por su parte, no mostraron incrementos relevantes ni cambios bruscos que sugirieran un aumento en el aporte de gases magmáticos.

La deformación del terreno se mantiene en niveles bajos

El Servicio Geológico Colombiano realizó talleres y encuentros informativos sobre gestión del riesgo con las comunidades locales - crédito @sgcol / X
El Servicio Geológico Colombiano realizó talleres y encuentros informativos sobre gestión del riesgo con las comunidades locales - crédito @sgcol / X

El SGC indicó que la deformación de la superficie volcánica conserva tasas parecidas a las registradas antes de la declaratoria de alerta naranja. Esta variable está bajo observación desde 2022 y, según Santacoloma, mantiene valores bajos y constantes.

La entidad también informó sobre una sismicidad relacionada con fracturas de roca a entre 10 y 15 kilómetros al noreste del edificio volcánico. Aunque esos movimientos han tenido una recurrencia sostenida en las últimas semanas y algunos alcanzaron magnitudes importantes, no han incidido en la actividad del cráter central del Puracé.

Durante el período de alerta naranja, el Servicio Geológico Colombiano realizó talleres y espacios de información con habitantes de las zonas cercanas al complejo volcánico, además de autoridades locales. El objetivo fue reforzar la preparación frente a escenarios de emisión de ceniza, gases y otros fenómenos asociados a la actividad del sistema.

La alerta amarilla no elimina la posibilidad de nuevos cambios

El retorno a alerta amarilla no supone el fin de la vigilancia ni descarta nuevos episodios de actividad. El SGC recordó que el Puracé es un volcán con manifestaciones frecuentes y que aún pueden ocurrir emisiones de ceniza, sismos percibidos por la población, sonidos, olores y columnas de vapor, gases o ceniza.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta Amarilla pese a la inquietud ciudadana - crédito @sgcol / X
Las emisiones de ceniza y la energía de los movimientos de fluidos internos descendieron a partir de mediados de septiembre - crédito @sgcol / X

En este nivel de alerta pueden presentarse movimientos sísmicos por fractura de roca y circulación de fluidos, deformaciones leves o moderadas, desgasificación de dióxido de azufre y dióxido de carbono, anomalías térmicas de baja energía y cambios en fuentes termales o fumarolas.

También son posibles emisiones menores de ceniza, cuya dispersión depende de la dirección del viento; incandescencias; precipitación de azufre; lodos hidrotermales; grietas; desgasificación en sectores distintos al cráter y lahares de menor magnitud. Los lahares son flujos de agua, ceniza, rocas y otros materiales que pueden desplazarse por las laderas y cauces cercanos.

Santacoloma recomendó que las comunidades no se aproximen a las zonas altas de los edificios volcánicos de Puracé, Piocoyó y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones repentinas de ceniza y gases. “Puede seguir presentándose una actividad importante”, advirtió.

A partir del cambio de nivel, el SGC volverá a emitir boletines periódicos semanales. Si se registra una variación relevante, la entidad difundirá reportes extraordinarios. Las autoridades pidieron a la población seguir únicamente los canales oficiales del SGC, las alcaldías, la Gobernación y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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