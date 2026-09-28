Colombia

Hermano de Alex Saab denunció una “persecución” en Colombia por su vínculo con el presunto testaferro de Nicolás Maduro: juez disminuyó cuota de manutención a sus hijos

Durante una audiencia en Barranquilla, el comerciante Luis Alberto Saab Moran dijo que la inclusión en la lista Ofac en 2019 afectó su vida financiera y familiar, y que depende de allegados, ventas de comida y asesorías para sostener a sus hijos

Alex Saab enfrenta un proceso en Estados Unidos por lavado de activos a través de Pdvsa, mientras su familia en Colombia alega falta de recursos para subsistir - crédito Europa Press
Alex Saab enfrenta un proceso en Estados Unidos por lavado de activos a través de Pdvsa, mientras su familia en Colombia alega falta de recursos para subsistir - crédito Europa Press
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Mientras el presunto testaferro colombiano de Nicolás Maduro, Alex Saab, enfrenta un proceso en los Estados Unidos por lavado de activos a través de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, que incluye la devolución de al menos 195 millones de dólares captados ilegalmente, en Colombia, su familia alega no tener recursos para subsistir.

Según el expediente judicial que lleva Colombia contra la familia del exministro del régimen venezolano, Luis Alberto Saab Moran aseguró ante jueces de Barranquilla que la inclusión de su nombre en la lista de sanciones de Estados Unidos (la lista Ofac), alteró su vida laboral, financiera y familiar.

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El hermano de Alex Saab sostuvo que quedó impedido de abrir empresas, acceder a servicios bancarios y desplazarse con normalidad por otros países, según el relato obtenido por la revista Cambio.

Luis Alberto Saab afirmó que la sanción impuesta en 2019 lo dejó sin capacidad para sostener una actividad comercial estable. Según su versión, el señalamiento internacional contra su familia lo obligó a depender del apoyo de sus allegados y de ingresos ocasionales obtenidos mediante ventas de comida y asesorías.

Durante una diligencia judicial en la capital del Atlántico, el hermano menor del exministro venezolano de Industria y Producción Nacional describió el momento en que, según él, comenzaron sus dificultades.

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“Hoy por hoy no tengo una sociedad propia, no la puedo tener, debido a una complicación, una persecución familiar y política, que me impide trabajar dignamente. Me impide tener una cuenta de ahorros personal, ninguna empresa comercial en Colombia me da la mano. Incluso me han excluido de los servicios de salud por esa persecución a nuestro nombre. Todavía me esfuerzo en tratar de conseguir los recursos suficientes para darle a mis hijos”, señaló al juez, según reveló la revista Cambio.

El hombre, de 50 años, aseguró que su situación económica no le permite calcular ingresos mensuales fijos. Explicó que algunos meses consigue cerca de cinco millones de pesos con actividades informales, que varían según los meses.

“Hoy por hoy cumplo con las necesidades de mis hijos porque mi familia me ayuda, no porque yo tenga solvencia económica para poder solventar mis gastos y las necesidades de mis hijos. De pronto vendiendo comida y asesorías me gano 5 millones, pero al siguiente mes no me gano nada”, aseguró Saab.

Su versión fue que la ayuda familiar le permite cubrir las necesidades de sus hijos. Aun así, admitió que ese respaldo tampoco es ilimitado, pues sus parientes también habrían sufrido consecuencias económicas por las sanciones estadounidenses.

Luis Alberto Saab relató que las restricciones también afectaron su posibilidad de desplazarse fuera de Colombia. En la diligencia, aseguró que no puede hacer escala en Panamá porque las autoridades de ese país lo deportarían.

El hombre expresó que cualquier nación aliada de Estados Unidos puede impedirle ingresar o transitar por su territorio. “Yo soy perseguido por mi apellido”, manifestó ante el juez, al cuestionar que permanezca incluido en la denominada Lista Clinton.

El hermano de Alex Saab también habló de la situación de Amir Luis Saab, otro integrante de la familia que figura en la lista de sanciones. Según su declaración, Amir cerró su empresa y dejó el negocio textil tras las restricciones financieras que enfrenta.

Luis Alberto aseguró que Alex Saab, pese a ser el familiar con mayores recursos, también le fijó límites para ayudarlo. Esa afirmación formó parte de su explicación sobre la falta de solvencia que planteó en el proceso de cuota alimentaria para sus hijos.

La versión de precariedad fue cuestionada ante la justicia

El caso incorporó elementos que pusieron en duda la situación económica expuesta por Luis Alberto Saab. Para julio de 2025, una abogada del empresario informó a otro juez que su cliente se había trasladado a Caracas para buscar oportunidades laborales.

La representante legal indicó que la permanencia de Saab en Venezuela respondía a circunstancias familiares y a problemas que, según ella, no eran atribuibles a él. En ese escrito, atribuyó las dificultades del comerciante al hecho de ser hermano de Alex Saab Moran.

Durante el proceso, la misma defensa presentó conversaciones privadas en las que una tercera persona le reprochaba al empresario mostrarse como alguien sin recursos. En uno de los mensajes, el interlocutor cuestionó que Saab se presentara como “el pobrecito”.

La contraparte también presentó memoriales para controvertir el argumento de precariedad. Uno de esos documentos sostuvo que la defensa habría hecho una afirmación falsa bajo juramento al señalar que el hombre no contaba con ingresos.

Entretanto, la justicia colombiana aceptó los argumentos sobre la disminución de capacidad económica y redujo el monto de la cuota alimentaria que Luis Alberto Saab debía pagar a sus hijos.

La decisión se produjo mientras el empresario mantenía que su nombre quedó asociado a las acusaciones contra Alex Saab, señalado durante años como presunto testaferro de Nicolás Maduro. En Colombia, Luis Alberto, Alex Nain y Amir Luis Saab fueron exonerados de investigaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito relacionadas con la empresa Shatex.

Shatex fue una compañía de ropa y textiles de la que los hermanos fueron socios y que tuvo operaciones de exportación por millones de dólares. La investigación sobre esa firma terminó precluida a favor de los integrantes de la familia.

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