Deportes

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”

El volante tuvo ofertas del fútbol de Brasil, México y de los Estados Unidos, pero decidió quedarse en Europa, después de la conversación que tuvo con su madre

Nelson Deossa confesó lo que habló con su mamá, Lliliana Suárez, para no salir del Real Betis - crédito @nelsondeossasuarez06/Instagram
Nelson Deossa confesó lo que habló con su mamá, Lliliana Suárez, para no salir del Real Betis - crédito @nelsondeossasuarez06/Instagram
Guardar

Nelson Deossa contó que le comunicó a su mamá, Liliana Suárez, que estaba dispuesto a “pelear contra la corriente” para permanecer en el Real Betis, pese a que el club contempló su salida durante el último mercado de pases europeo.

El mediocampista colombiano afirmó que no quería que una sola temporada definiera su carrera en España, a donde llegó el 4 de agosto de 2025 procedente de Monterrey de México.

PUBLICIDAD

En una entrevista con El Correo de Andalucía, publicada el 26 de septiembre del 2026, el futbolista de 26 años repasó el período que atravesó después de su primera campaña en el club sevillano. Deossa reconoció que llegó lesionado, que su adaptación resultó compleja y que hizo una autocrítica tras un curso en el que disputó 33 partidos oficiales con el Betis, con una asistencia; además, contó con 20 encuentros en LaLiga, nueve en la Liga Europa y cuatro en la Copa del Rey.

Nelson Deossa
Nelson Deossa había entrado en boca de algunos de los clubes más importantes de América Latina para el próximo mercado de fichajes - crédito @MatteMoretto/X

El colombiano había firmado con la institución española hasta 2030, luego de marcar siete goles y aportar una asistencia en 29 partidos con Monterrey durante el primer semestre de 2025. Su actuación en el Mundial de Clubes, donde anotó un tanto en cuatro presentaciones, precedió al traspaso al fútbol europeo.

PUBLICIDAD

La conversación de Deossa con su mamá

El volante explicó que su postura no cambió durante el verano europeo, cuando aparecieron versiones sobre una posible transferencia. El Vasco da Gama estuvo entre los clubes vinculados con el jugador, según medios españoles y colombianos, también hubo sondeos del Spartak de Moscú.

Desde un principio lo había hablado con mi mamá y le había dicho que mi intención era quedarme, que no tenía planeado salir, porque había venido a Europa. El sueño era venir a Europa y no podía en un año dejar que la gente resumiera mi carrera, mis condiciones, lo que podía aportar en un año, en una temporada”, afirmó Deossa.

El jugador admitió que conocía la posición del Betis: “Estaba el tema ese que querían venderme y es respetable, es el trabajo de ellos, lo que deben hacer, pero yo manifesté que no iba a salir. Mi intención era quedarme, que yo iba a pelear hasta el final”.

Manuel Pellegrini se refirió al nivel del colombiano Nelson Deossa en el Real Betis de España - crédito EFE
Manuel Pellegrini ha resaltado el nivel del colombiano Nelson Deossa en el Real Betis de España - crédito EFE

Deossa relató la respuesta que le dio a su madre en medio de la incertidumbre por su futuro: “Si tengo que pelear contra la corriente, lo voy a hacer, no me voy a ir”.

También anticipó que aceptaría una transferencia si la operación resultaba conveniente para las dos partes: “Ma, si al final no se dan las cosas bien y me van a vender, yo tampoco me voy a quedar, porque no voy a quedar aquí donde no me quieran. Si se dan las cosas de vender, hay una opción buena para mí y tanto para el club, la tomo, pero si no, yo voy a remar contra la corriente”.

La lesión, la autocrítica y el respaldo de Pellegrini

El futbolista nacido el 6 de febrero de 2000 en Marmato, departamento de Caldas, vinculó su rendimiento inicial con el problema físico que arrastraba al llegar a España. “Algo que fue influyente fue que yo llegué lesionado. Al no poder iniciar de tal manera, no fui muy comprometido conmigo mismo. Tuve un balance muy negativo en cuanto a mi vida personal y futbolística”, expresó.

En su primera temporada con Real Betis, Nelson Deossa jugó 33 partidos oficiales con una asistencia - crédito Cabalar/EFE
En su primera temporada con Real Betis, Nelson Deossa jugó 33 partidos oficiales con una asistencia - crédito Cabalar/EFE

También sostuvo que el proceso de adaptación táctica tuvo costos. “Por las condiciones que tengo, tenía que adaptarme a lo que traía el equipo”, explicó. Luego señaló que la preparación previa a la temporada 2026/27 representó un punto de inflexión: “Ya no podía seguir siendo el mismo Nelson que pasó en el semestre anterior. No podía seguir cometiendo esos errores porque era un semestre nuevo, era algo que venía complicado para mejorar”.

En ese cambio ubicó al entrenador chileno Manuel Pellegrini: “El míster me apoyó, me dio la confianza de poder seguir sumando en la pretemporada, me dio minutos”.

Temas Relacionados

Real BetisNelson DeossaMercado de pasesMamá Nelson DeossaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

El estadounidense Brandon McNulty fue el ganador de la etapa élite de la competencia, en Montreal, Canadá

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

La Tricolor igualó 1-1 con el equipo mexicano, en el primer partido después del Mundial 2026

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Junior de Barranquilla informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas el arquero Mauro Silvera: “Presentó un trauma craneofacial”

El jugador Jefferson Martínez será el reemplazo del portero uruguayo en el arco del equipo Tiburón

Junior de Barranquilla informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas el arquero Mauro Silvera: “Presentó un trauma craneofacial”

Deportista colombiano que buscaba cupo a los Juegos Olímpicos de 2028 permanece en coma en Francia tras accidente durante entrenamiento: “Es muy abrumador”

La familia del deportista pide la ayuda de entidades y ciudadanos para reunir alrededor de 10 millones de pesos colombianos que permitan que la mamá viaje a Europa para estar pendiente de la recuperación de su hijo

Deportista colombiano que buscaba cupo a los Juegos Olímpicos de 2028 permanece en coma en Francia tras accidente durante entrenamiento: “Es muy abrumador”

Juan Pablo Montoya destacó la conducción de Franco Colapinto a pesar de su choque en el GP de Azerbaiyán: “Admiro a la gente que lo intenta”

El piloto argentino recibió una dura sanción de cinco puestos en la parrilla durante el próximo Gran Premio, luego de terminar con la carrera de Pierre Gasly y Lando Norris tras una imprudencia en la vuelta 35

Juan Pablo Montoya destacó la conducción de Franco Colapinto a pesar de su choque en el GP de Azerbaiyán: “Admiro a la gente que lo intenta”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Deportes

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Junior de Barranquilla informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas el arquero Mauro Silvera: “Presentó un trauma craneofacial”

Deportista colombiano que buscaba cupo a los Juegos Olímpicos de 2028 permanece en coma en Francia tras accidente durante entrenamiento: “Es muy abrumador”

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta