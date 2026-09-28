Colombia

Influencer de República Dominicana fue víctima de robo junto a su hijo en Medellín: “Me atracaron por baboso”

Los delincuentes le arrancaron una cadena de oro e intentaron quitarle el bolso, tras acercarse en motocicleta por la acera, según el relato que difundió el creador de contenido en sus redes sociales

Los agresores despojaron al creador de contenido de una cadena de oro e intentaron quitarle un bolso - crédito Alcaldía de Medellín/Captura video
Los agresores despojaron al creador de contenido de una cadena de oro e intentaron quitarle un bolso - crédito Alcaldía de Medellín/Captura video
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El influencer dominicano Bad Dominican fue asaltado mientras caminaba junto a su hijo por una calle de Medellín (Antioquia). El creador de contenido, conocido como El Cuñao, contó que los ladrones le quitaron una cadena de oro y luego intentaron llevarse el bolso que usaba de forma cruzada.

El hecho ocurrió cuando una motocicleta subió a la acera y se dirigió hacia ambos, según relató el ciudadano centroamericano en un video publicado en sus redes sociales. Aunque advirtió el movimiento, explicó que no corrió en ese momento y permaneció en el lugar hasta que los individuos le arrancaron la prenda.

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Bad Dominican atribuyó lo ocurrido a que no siguió los consejos que había recibido durante su estadía. El extranjero afirmó que varias personas le habían recomendado no caminar con joyas de valor por Medellín, aunque él consideraba que el riesgo no era tan alto.

“A mí me atracaron y me alegro que me atracaran”, expresó el creador de contenido al iniciar su descargo. Luego sostuvo que la experiencia le dejó una enseñanza sobre la necesidad de escuchar las advertencias de quienes conocen el lugar.

El influencer insistió en que asumía responsabilidad por llevar la cadena. “Me atracaron por baboso, me atracaron por no llevarme de consejo, me atracaron por fantamoso”, afirmó.

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