Willer Ditta, defensor que hizo parte de la selección Colombia en el Mundial 2026 y juega en Cruz Azul, empujó un árbitro en México

Willer Ditta, jugador colombiano, empujó al árbitro mexicano Jonathan Maximiliano Gómez - crédito Image7

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Willer Ditta, defensor central que hizo parte de la convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026, empujó al árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez durante el empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca, jugado el sábado 26 de septiembre por la décima jornada del Apertura 2026 de la Liga MX.

La acción no recibió castigo en el campo, pero está siendo revisada por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. El central, habitual titular de Cruz Azul, había recibido una tarjeta amarilla en el minuto 52 por la infracción que derivó en un penalti para Toluca.

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Willer Ditta hizo parte de la convocatoria de la selección Colombia para jugar el Mundial 2026 - créditos @fcfseleccioncol/IG

El incidente ocurrió en un partido que cambió varias veces de rumbo. Cruz Azul ganaba 2-0 al termino del primer tiempo, pero Toluca revirtió el marcador en el segundo tiempo con un doblete de Alexis Vega y un penalti convertido por Helinho.

En medio de la reacción local, Luka Romero marcó un gol que fue anulado por posición adelantada. Después de esa decisión, Ditta se dirigió al asistente, lo encaró y le propinó un empujón.

La árbitra central, Katia Itzel García, no sancionó la conducta durante el juego. El colombiano continuó en la cancha y Cruz Azul igualó en el minuto 90+5, con un cabezazo de Gabriel Fernández. El resultado 3-3 dejó a Toluca como líder del torneo mexicano.

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Esto es lo que indica textualmente la regla 12 de la IFAB, sobre las conductas violentas - crédito IFAB

La Regla 12 contempla expulsión ante una conducta física o agresiva

La conducta de Ditta debe analizarse bajo la Regla 12 de las Reglas de Juego de la International Football Association Board (IFAB), que regula faltas y conducta incorrecta. Esa norma incluye infracciones de expulsión el comportamiento físico o agresivo contra un integrante del equipo arbitral.

La misma norma define la conducta violenta como el uso o intento de uso de fuerza excesiva o brutalidad contra un rival, compañero, integrante del cuerpo técnico, oficial de partido, espectador u otra persona, incluso si no se produce contacto. Si el árbitro considera que un empujón reúne esos elementos, corresponde una tarjeta roja directa.

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No todo contacto implica de forma automática que exista conducta violenta, pues la IFAB exige valorar la intensidad y el contexto de la acción. Aun así, el reglamento establece una protección específica para los oficiales de partido. El VAR también puede intervenir ante una posible expulsión directa por conducta violenta, dentro de los supuestos de “incidente grave no advertido” por el juez principal.

La ausencia de tarjeta durante el partido no cierra necesariamente el expediente. La Comisión Disciplinaria puede revisar el informe arbitral, las imágenes disponibles y cualquier prueba adicional antes de emitir una resolución. Hasta este domingo 27 de septiembre no hay un castigo oficial comunicado para el futbolista colombiano.

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El director técnico Antonio Mohamed opina sobre el desempeño de la árbitra Katia Itzel García durante una conferencia de prensa - crédito ESPN/YouTube

El antecedente de cinco partidos y el reclamo de Antonio Mohamed

En el Clausura 2026, Édgar Guerra, que también es un futbolista colombiano, recibió una suspensión de cinco partidos por empujar a un integrante del cuerpo arbitral.

Sin embargo, el antecedente que dejó una sanción más grave en el fútbol mexicano se remonta a 2017, cuando Pablo Aguilar y Enrique Triverio fueron suspendidos inicialmente por un año tras sus altercados con árbitros. Luego de una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, las penas se redujeron a 8 encuentros, además de multas económicas.

El episodio de Ditta fue cuestionado por Antonio Mohamed, entrenador de Toluca. El argentino sostuvo que Ditta debió ser expulsado y vinculó esa omisión con otras decisiones que, a su juicio, afectaron a su equipo.

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“Vieron claras las expulsiones de Piovi, vieron el contacto de Ditta con el juez de línea, lo vieron todos. Un árbitro normal, que entienda el juego, seguramente era otro el trámite”, afirmó Mohamed después del encuentro.