Deportes

Willer Ditta, defensor que hizo parte de la selección Colombia en el Mundial 2026 y juega en Cruz Azul, empujó un árbitro en México

El hecho ocurrió en medio del partido entre su equipo y Toluca, en la décima fecha de la Liga MX Apertura, que terminó empatado 3-3

Willer Ditta, jugador colombiano, empujó al árbitro mexicano Jonathan Maximiliano Gómez - crédito Imago7
Willer Ditta, jugador colombiano, empujó al árbitro mexicano Jonathan Maximiliano Gómez - crédito Image7
Guardar

Willer Ditta, defensor central que hizo parte de la convocatoria de la selección Colombia para el Mundial 2026, empujó al árbitro asistente Jonathan Maximiliano Gómez durante el empate 3-3 entre Cruz Azul y Toluca, jugado el sábado 26 de septiembre por la décima jornada del Apertura 2026 de la Liga MX.

La acción no recibió castigo en el campo, pero está siendo revisada por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. El central, habitual titular de Cruz Azul, había recibido una tarjeta amarilla en el minuto 52 por la infracción que derivó en un penalti para Toluca.

PUBLICIDAD

créditos @fcfseleccioncol/IG
Willer Ditta hizo parte de la convocatoria de la selección Colombia para jugar el Mundial 2026 - créditos @fcfseleccioncol/IG

El incidente ocurrió en un partido que cambió varias veces de rumbo. Cruz Azul ganaba 2-0 al termino del primer tiempo, pero Toluca revirtió el marcador en el segundo tiempo con un doblete de Alexis Vega y un penalti convertido por Helinho.

En medio de la reacción local, Luka Romero marcó un gol que fue anulado por posición adelantada. Después de esa decisión, Ditta se dirigió al asistente, lo encaró y le propinó un empujón.

La árbitra central, Katia Itzel García, no sancionó la conducta durante el juego. El colombiano continuó en la cancha y Cruz Azul igualó en el minuto 90+5, con un cabezazo de Gabriel Fernández. El resultado 3-3 dejó a Toluca como líder del torneo mexicano.

PUBLICIDAD

Esto es lo que indica textualmente la regla 12 de la IFAB, sobre las conductas violentas - crédito IFAB
Esto es lo que indica textualmente la regla 12 de la IFAB, sobre las conductas violentas - crédito IFAB

La Regla 12 contempla expulsión ante una conducta física o agresiva

La conducta de Ditta debe analizarse bajo la Regla 12 de las Reglas de Juego de la International Football Association Board (IFAB), que regula faltas y conducta incorrecta. Esa norma incluye infracciones de expulsión el comportamiento físico o agresivo contra un integrante del equipo arbitral.

La misma norma define la conducta violenta como el uso o intento de uso de fuerza excesiva o brutalidad contra un rival, compañero, integrante del cuerpo técnico, oficial de partido, espectador u otra persona, incluso si no se produce contacto. Si el árbitro considera que un empujón reúne esos elementos, corresponde una tarjeta roja directa.

No todo contacto implica de forma automática que exista conducta violenta, pues la IFAB exige valorar la intensidad y el contexto de la acción. Aun así, el reglamento establece una protección específica para los oficiales de partido. El VAR también puede intervenir ante una posible expulsión directa por conducta violenta, dentro de los supuestos de “incidente grave no advertido” por el juez principal.

La ausencia de tarjeta durante el partido no cierra necesariamente el expediente. La Comisión Disciplinaria puede revisar el informe arbitral, las imágenes disponibles y cualquier prueba adicional antes de emitir una resolución. Hasta este domingo 27 de septiembre no hay un castigo oficial comunicado para el futbolista colombiano.

Antonio Mohamed habla frente a un micrófono con gafas amarillas y chaqueta roja ante un panel con logotipos publicitarios
El director técnico Antonio Mohamed opina sobre el desempeño de la árbitra Katia Itzel García durante una conferencia de prensa - crédito ESPN/YouTube

El antecedente de cinco partidos y el reclamo de Antonio Mohamed

En el Clausura 2026, Édgar Guerra, que también es un futbolista colombiano, recibió una suspensión de cinco partidos por empujar a un integrante del cuerpo arbitral.

Sin embargo, el antecedente que dejó una sanción más grave en el fútbol mexicano se remonta a 2017, cuando Pablo Aguilar y Enrique Triverio fueron suspendidos inicialmente por un año tras sus altercados con árbitros. Luego de una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, las penas se redujeron a 8 encuentros, además de multas económicas.

El episodio de Ditta fue cuestionado por Antonio Mohamed, entrenador de Toluca. El argentino sostuvo que Ditta debió ser expulsado y vinculó esa omisión con otras decisiones que, a su juicio, afectaron a su equipo.

Vieron claras las expulsiones de Piovi, vieron el contacto de Ditta con el juez de línea, lo vieron todos. Un árbitro normal, que entienda el juego, seguramente era otro el trámite”, afirmó Mohamed después del encuentro.

Temas Relacionados

Willer DittaQué hizo Willer DittaSelección ColombiaCruz AzulColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

El equipo paisa tenía nueve títulos oficiales antes de la llegada de la Organización Ardila Lülle en 1996, mientras que en la actualidad acumula un palmarés de 37 conquistas oficiales

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Jhon Ortiz, entrenador campeón con Cali de la Liga Femenina 2026, pidió al gremio en Colombia que dejara de ser ‘mediocre’

El entrenador enfatizó la necesidad de hacer sentir reconocidas a las futbolistas, por lo que hizo una fuerte llamada de atención al sector

Jhon Ortiz, entrenador campeón con Cali de la Liga Femenina 2026, pidió al gremio en Colombia que dejara de ser ‘mediocre’

Delantero español y de padre colombiano fichó por el Real Madrid y podría jugar en la Tricolor: es hincha del Atlético Bucaramanga

Su nombre es Unai Ordóñez Elola y tiene 16 años, en el 2024 llegó a las divisiones menores del club Merengue y el domingo 27 de septiembre del 2026 firmó su primer contrato como profesional

Delantero español y de padre colombiano fichó por el Real Madrid y podría jugar en la Tricolor: es hincha del Atlético Bucaramanga

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”

El volante tuvo ofertas del fútbol de Brasil, México y de los Estados Unidos, pero decidió quedarse en Europa, después de la conversación que tuvo con su madre

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

El estadounidense Brandon McNulty fue el ganador de la etapa élite de la competencia, en Montreal, Canadá

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Deportes

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Jhon Ortiz, entrenador campeón con Cali de la Liga Femenina 2026, pidió al gremio en Colombia que dejara de ser ‘mediocre’

Delantero español y de padre colombiano fichó por el Real Madrid y podría jugar en la Tricolor: es hincha del Atlético Bucaramanga

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional