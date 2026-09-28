Así se prepara un sancocho colombiano, incluido entre las 100 mejores sopas del mundo

Así puede preparar el sancocho antioqueño en casa - crédito Pinterest

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El sancocho colombiano reúne carnes, tubérculos y verduras en un caldo abundante, perfecto para compartir en familia. Su sabor profundo nace de la cocción lenta y de ingredientes como la yuca, el plátano verde, la papa y el maíz.

Este plato tiene presencia en distintas zonas de Colombia, con versiones como el sancocho valluno y el costeño. La receta combina pollo y carne de res para lograr una preparación casera, sustanciosa y llena de sabor.

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Receta de sancocho colombiano

Esta preparación consiste en un caldo espeso con pollo, carne de res, yuca, papa, plátano, maíz y verduras.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta preparación consiste en un caldo espeso con pollo, carne de res, yuca, papa, plátano, maíz y verduras. La técnica principal es la cocción por etapas, para que cada ingrediente conserve su textura y aporte sabor al caldo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 50 minutos.

Preparación: 30 minutos.

Cocción: 1 hora y 20 minutos.

Ingredientes

1. 4 muslos o contramuslos de pollo.

2. 600 g de carne de res para guisar, cortada en trozos.

3. 2 cucharadas de aceite.

4. 2 litros de agua, aproximadamente.

5. 1 cabeza de ajo.

6. 1 cebolla cabezona grande.

7. 1 manojo de cilantro.

8. 1 manojo pequeño de cebolla larga.

9. 2 zanahorias.

10. 1 plátano verde grande.

11. 1 mazorca de maíz, cortada en trozos.

12. 350 g de yuca.

13. 350 g de papa para cocinar.

14. 100 g de calabaza, auyama o zapallo.

15. 4 hojas de repollo, opcionales.

16. Sal al gusto.

17. Pimienta al gusto.

18. Agua adicional, si es necesario.

Para acompañar:

Arepas.

Arroz blanco.

Aguacate.

Plátano maduro frito.

Ají colombiano.

Ensalada de repollo, tomate y zanahoria.

Cómo hacer sancocho colombiano, paso a paso

Disfrute el platillo acompañado de un buen aguacate, que le da esa fusión de sabores en tu paladar - crédito Pinterest

1. Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio-alto.

2. Dora los muslos de pollo por ambos lados. Retíralos y resérvalos en un plato.

3. En la misma olla, dora la carne de res hasta que tome color.

4. Agrega el agua, la cabeza de ajo, la cebolla partida en 2, el cilantro y la parte verde de la cebolla larga.

5. Añade sal al gusto. Cuando el caldo hierva, baja el fuego a temperatura media.

6. Retira con una cuchara la espuma que se forme en la superficie durante los primeros minutos.

7. Cocina la carne durante 30 minutos, hasta que empiece a ablandarse.

8. Retira el ajo, la cebolla, el cilantro y la cebolla larga. Puedes reservarlos para preparar el toque final.

9. Incorpora la zanahoria, el plátano verde y la mazorca.

10. Cocina durante 10 minutos para que estos ingredientes comiencen a ablandarse.

11. Devuelve el pollo a la olla.

12. Pela la yuca y retira la vena central. Córtala en trozos medianos.

13. Agrega la yuca y la papa pelada y cortada.

14. Asegúrate de que todos los ingredientes queden cubiertos con líquido. Si el caldo bajó demasiado, añade más agua caliente.

15. Cocina durante 10 minutos más.

16. Incorpora el repollo, si deseas utilizarlo.

17. Añade la calabaza o auyama. Si está congelada y cortada en trozos pequeños, puedes agregarla en este momento.

18. Cocina hasta que la carne, la yuca, la papa y el plátano estén tiernos. Esto puede tardar entre 20 y 30 minutos.

19. Prueba el caldo y ajusta la sal y la pimienta.

20. No revuelvas con fuerza después de añadir la yuca y la papa, porque pueden deshacerse y espesar demasiado el caldo.

21. Pica cilantro fresco y cebolla larga. Espolvoréalos sobre el sancocho antes de servir.

22. Sirve caliente con arroz blanco, arepa, aguacate, plátano frito o ají colombiano.

Un plato de sancocho trifásico reposa acompañado de arepa, arroz blanco y aguacate sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, sin contar los acompañamientos:

Calorías: 620 kcal.

Proteínas: 43 g.

Carbohidratos: 63 g.

Grasas: 22 g.

Fibra: 8 g.

Sodio: depende de la cantidad de sal utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el sancocho en un recipiente hermético dentro de la nevera cuando se haya enfriado.

En la nevera: hasta 3 días.

En el congelador: hasta 3 meses.

Para recalentarlo, calienta solo la cantidad que vas a consumir. Si el caldo está muy espeso, agrega un poco de agua y verifica nuevamente la sal.

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