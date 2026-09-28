Karina García contó qué pasó en Cartagena tras las dudas sobre la paternidad de su bebé: “Yo jamás estuve con otra persona”

Durante un pronunciamiento en redes, la modelo aseguró que viajó con su familia y Kris R, negó haber coincidido con Blessd en un hotel y cuestionó las especulaciones sobre su futuro hijo - crédito @RastreandoF / X

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Karina García rompió el silencio sobre la polémica en Cartagena y rechazó las versiones que pusieron en duda la paternidad del bebé que espera con el cantante Kris R. La creadora de contenido afirmó que estuvo en la ciudad junto a su familia y su pareja.

El tema tomó fuerza luego de que el streamer Mr. Stiven reaccionara a una canción de Kris R que contenía referencias a él y a su pareja, María Julissa. En medio de ese cruce, el creador de contenido involucró a García y mencionó un supuesto encuentro entre ella y el cantante Blessd en un hotel de Cartagena.

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Esa versión derivó en comentarios sobre la relación de la influencer y sobre la paternidad del hijo que espera. Ante la repercusión, García publicó un descargo en sus redes sociales, en el que expuso su versión de los hechos y cuestionó que su embarazo quedara en el centro de una confrontación entre terceros.

“Sí, efectivamente yo estuve en Cartagena, estuve con mi familia, con mis niños y con Kris”, expresó García. Su declaración buscó responder al principal señalamiento que surgió en redes: que habría compartido una habitación de hotel con Blessd durante esa estadía. La modelo sostuvo que esa situación nunca ocurrió y que la acusación carece de respaldo. “Yo jamás estuve con otra persona en Cartagena que no hubiera sido Kris”, afirmó.

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Karina García desmintió los rumores sobre la paternidad de su futuro hijo con el cantante Kris R - crédito @karinagarciaoficiall @blessd/ Instagram

La ‘influencer’ dijo que esperó pruebas que nunca fueron presentadas

García cuestionó el contenido de una transmisión de Mr. Stiven en la que, según dijo, se esperaba la divulgación de elementos que sustentaran el señalamiento. Para la creadora de contenido, el eje de esa emisión debía ser lo sucedido en Cartagena.

“Yo me quedé esperando las pruebas donde supuestamente iban a demostrar que yo estuve con otra persona en un hotel en Cartagena”, manifestó ante sus seguidores.

La influencer sostuvo que el asunto se desplazó hacia otra discusión que calificó de delicada. De acuerdo con su relato, el streamer habría admitido que no tenía pruebas y habría optado por abordar otros temas durante la emisión.

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“No llegaron las pruebas, porque es totalmente falso, porque no existe”, dijo García. En su respuesta, insistió en que las acusaciones afectaron su tranquilidad en un período sensible de su vida personal.

Karina García aseguró que el streamer no presentó las evidencias que prometió sobre la supuesta infidelidad - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La creadora de contenido señaló que tiene experiencia frente a las críticas y controversias en plataformas digitales. Aun así, explicó que la situación cobró otra dimensión porque involucró a su futuro hijo y abrió una discusión sobre la paternidad.

García cuestionó que la discusión entre los dos hombres terminara enfocada en ella. “Él tenía que responderle a Kris, él tenía que meterse con Kris, ¿pero por qué conmigo?”, planteó.

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La influencer también compartió una reflexión sobre el tratamiento que recibe por sus relaciones sentimentales. En una publicación previa, escribió: “¿Qué pasaría si yo fuera hombre?”, en referencia a los cuestionamientos que surgieron tras el inicio de la polémica.

Karina García anunció que podría iniciar acciones legales

Durante su pronunciamiento, la paisa anticipó que evalúa llevar el caso a la justicia si se mantienen los señalamientos sin la presentación de pruebas. La creadora de contenido reclamó que la persona que, presuntamente, respalda la versión sea identificada de forma pública.

La modelo anticipó que iniciará acciones legales si continúan los señalamientos en su contra sin el respaldo de pruebas - crédito @krisrofficial @stiven.tc/ Instagram

“Obviamente voy a tomar acciones legales”, aseguró. Además, pidió que aparezca quien pueda demostrar la acusación de que estuvo con otra persona en un hotel de Cartagena.

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García defendió su presente con Kris R y aseguró que atraviesan una etapa estable mientras se preparan para recibir a su hijo. “Kris y yo tenemos una relación increíble”, afirmó.

Por ahora, la influencer mantiene que las versiones sobre un encuentro con Blessd en Cartagena son falsas. La controversia continúa en redes sociales, donde los protagonistas del conflicto intercambiaron señalamientos, aunque García remarcó que aún espera las pruebas anunciadas sobre el episodio que desató la disputa.