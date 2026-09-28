Deportes

Delantero español y de padre colombiano fichó por el Real Madrid y podría jugar en la Tricolor: es hincha del Atlético Bucaramanga

Su nombre es Unai Ordóñez Elola y tiene 16 años, en el 2024 llegó a las divisiones menores del club Merengue y el domingo 27 de septiembre del 2026 firmó su primer contrato como profesional

Unai Ordoñez, delantero español de padre colombiano, firmó su primer contrato profesional con el Real Madrid - crédito @una10rdonez/Instagram
Unai Ordoñez, delantero español de padre colombiano, firmó su primer contrato profesional con el Real Madrid - crédito @una10rdonez/Instagram
Guardar

El Real Madrid tiene nueva sangre colombiana en su plantilla, se trata de Unai Ordóñez, delantero español con padre colombiano, que firmó su primer contrato como futbolista profesional el domingo 27 de septiembre de 2026. El deportista nació el 5 de julio del 2010 en Getafe y su madre es española, por lo que puede jugar para cualquiera de las dos selecciones: España o Colombia.

Hoy cumplo uno de los sueños que llevo persiguiendo desde niño: firmar mi primer contrato profesional con el Real Madrid”, escribió, en sus redes sociales, el futbolista en un mensaje en el que agradeció a su familia, a quienes lo acompañaron en su formación y al club por la confianza. “Seguiré trabajando con la misma ilusión y humildad para estar a la altura de este escudo”, añadió.

PUBLICIDAD

Ordóñez cumplió 16 años el 5 de julio de 2026. La ficha oficial de Real Madrid lo ubica desde esta temporada en el Juvenil C, después de dos campañas en el Cadete B. Su recorrido comenzó en Alhóndiga, donde jugó entre 2015 y 2016, y continuó en Getafe, institución en la que se formó desde 2016 hasta 2024.

El mensaje de Unai Ordoñez en sus redes sociales, después de firmar su primer contrato profesional con el Real Madrid de España - crédito @una10rdonez/Instagram
El mensaje de Unai Ordoñez en sus redes sociales, después de firmar su primer contrato profesional con el Real Madrid de España - crédito @una10rdonez/Instagram

Estadísticas de Unai Ordóñez

La llegada de Unai Ordóñez a Valdebebas, sede del Real Madrid, se produjo en 2024, tras una etapa de crecimiento en las divisiones inferiores del Getafe. En su última temporada infantil, correspondiente al curso 2023-2024, registró 44 goles y 24 asistencias en 30 partidos, según publicó el diario Marca el 19 de noviembre de 2025. Esas cifras suman 68 participaciones directas en goles y explican parte del interés que despertó en varios clubes españoles.

PUBLICIDAD

El delantero centro mide entre 1,84 metros, un perfil físico que sumado a su capacidad para finalizar jugadas y asistir, le permitió ingresar en la estructura del conjunto blanco. Durante su primer año en el Cadete B, en la temporada 2024-2025, anotó 12 goles y dio 16 asistencias, de acuerdo con el mismo medio español.

Unai Ordoñez junto a su papá, Manu, quien es colombiano y por quien desearía jugar en la Tricolor - crédito @una10rdonez/Instagram
Unai Ordoñez junto a su papá, Manu, quien es colombiano y por quien desearía jugar en la Tricolor - crédito @una10rdonez/Instagram

El torneo en China y el salto al Juvenil C

En los últimos meses, Ordóñez también integró una delegación del Real Madrid que disputó un torneo juvenil en China. El equipo se consagró campeón tras imponerse ante Anderlecht, de Bélgica, en la final.

La página oficial del club registra que el atacante dejó el Cadete B al finalizar la temporada 2025-2026 y pasó al Juvenil C en el curso actual. Ese cambio implica una nueva etapa dentro de La Fábrica, nombre con el que se conoce al sistema de formación del Real Madrid, una de las canteras con mayor proyección del fútbol español.

Su padre, Manu Ordóñez, nació en Bucaramanga, creció en Medellín y es hincha de Atlético Bucaramanga. Ese origen familiar habilita al delantero a ser convocado por las selecciones juveniles de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), además de España. En noviembre de 2025, Marca informó que la FCF ya había consultado por una eventual convocatoria del jugador para sus categorías menores.

La nacionalidad de Ordóñez no define por sí sola su futuro internacional. Al no haber disputado partidos oficiales con una selección absoluta, el jugador conserva margen para decidir qué camiseta representará si recibe llamados de Colombia o España. En 2025, también fue citado por la selección madrileña sub-16 para entrenamientos, una instancia regional que no condiciona esa elección.

El reporte del diario Marca sobre Unai Ordóñez en noviembre del 2025 - crédito Marca
El reporte del diario Marca sobre Unai Ordóñez en noviembre del 2025 - crédito Marca

Los jugadores colombianos que pasaron por Real Madrid:

  • Freddy Rincón fue el primero: llegó en agosto de 1995 desde Napoli y disputó 21 partidos durante la temporada 1995-1996, sin consolidarse.
  • Edwin Congo firmó en 1999: procedente de Once Caldas, pero no debutó oficialmente con el primer equipo y acumuló cesiones.
  • James Rodríguez llegó en julio de 2014 tras el Mundial de Brasil: jugó 125 encuentros, marcó 37 goles, entregó 42 asistencias y obtuvo 9 títulos antes de su salida en 2020.
  • En el equipo femenino, Linda Caicedo: se incorporó en febrero de 2023 y llegó al equipo femenino blanco. Tras 3 años y un poco más en el club, acumula, según los registros de Sofascore, 105 partidos, 28 goles y 17 asistencias.

Temas Relacionados

Real MadridMercado de pasesSelección ColombiaUnai OrdoñezColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”

El volante tuvo ofertas del fútbol de Brasil, México y de los Estados Unidos, pero decidió quedarse en Europa, después de la conversación que tuvo con su madre

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

El estadounidense Brandon McNulty fue el ganador de la etapa élite de la competencia, en Montreal, Canadá

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

La Tricolor igualó 1-1 con el equipo mexicano, en el primer partido después del Mundial 2026

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Junior de Barranquilla informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas el arquero Mauro Silvera: “Presentó un trauma craneofacial”

El jugador Jefferson Martínez será el reemplazo del portero uruguayo en el arco del equipo Tiburón

Junior de Barranquilla informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas el arquero Mauro Silvera: “Presentó un trauma craneofacial”

Deportista colombiano que buscaba cupo a los Juegos Olímpicos de 2028 permanece en coma en Francia tras accidente durante entrenamiento: “Es muy abrumador”

La familia del deportista pide la ayuda de entidades y ciudadanos para reunir alrededor de 10 millones de pesos colombianos que permitan que la mamá viaje a Europa para estar pendiente de la recuperación de su hijo

Deportista colombiano que buscaba cupo a los Juegos Olímpicos de 2028 permanece en coma en Francia tras accidente durante entrenamiento: “Es muy abrumador”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Deportes

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Junior de Barranquilla informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas el arquero Mauro Silvera: “Presentó un trauma craneofacial”

Deportista colombiano que buscaba cupo a los Juegos Olímpicos de 2028 permanece en coma en Francia tras accidente durante entrenamiento: “Es muy abrumador”