Delantero español y de padre colombiano fichó por el Real Madrid y podría jugar en la Tricolor: es hincha del Atlético Bucaramanga

Unai Ordoñez, delantero español de padre colombiano, firmó su primer contrato profesional con el Real Madrid - crédito @una10rdonez/Instagram

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El Real Madrid tiene nueva sangre colombiana en su plantilla, se trata de Unai Ordóñez, delantero español con padre colombiano, que firmó su primer contrato como futbolista profesional el domingo 27 de septiembre de 2026. El deportista nació el 5 de julio del 2010 en Getafe y su madre es española, por lo que puede jugar para cualquiera de las dos selecciones: España o Colombia.

“Hoy cumplo uno de los sueños que llevo persiguiendo desde niño: firmar mi primer contrato profesional con el Real Madrid”, escribió, en sus redes sociales, el futbolista en un mensaje en el que agradeció a su familia, a quienes lo acompañaron en su formación y al club por la confianza. “Seguiré trabajando con la misma ilusión y humildad para estar a la altura de este escudo”, añadió.

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Ordóñez cumplió 16 años el 5 de julio de 2026. La ficha oficial de Real Madrid lo ubica desde esta temporada en el Juvenil C, después de dos campañas en el Cadete B. Su recorrido comenzó en Alhóndiga, donde jugó entre 2015 y 2016, y continuó en Getafe, institución en la que se formó desde 2016 hasta 2024.

El mensaje de Unai Ordoñez en sus redes sociales, después de firmar su primer contrato profesional con el Real Madrid de España - crédito @una10rdonez/Instagram

Estadísticas de Unai Ordóñez

La llegada de Unai Ordóñez a Valdebebas, sede del Real Madrid, se produjo en 2024, tras una etapa de crecimiento en las divisiones inferiores del Getafe. En su última temporada infantil, correspondiente al curso 2023-2024, registró 44 goles y 24 asistencias en 30 partidos, según publicó el diario Marca el 19 de noviembre de 2025. Esas cifras suman 68 participaciones directas en goles y explican parte del interés que despertó en varios clubes españoles.

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El delantero centro mide entre 1,84 metros, un perfil físico que sumado a su capacidad para finalizar jugadas y asistir, le permitió ingresar en la estructura del conjunto blanco. Durante su primer año en el Cadete B, en la temporada 2024-2025, anotó 12 goles y dio 16 asistencias, de acuerdo con el mismo medio español.

Unai Ordoñez junto a su papá, Manu, quien es colombiano y por quien desearía jugar en la Tricolor - crédito @una10rdonez/Instagram

El torneo en China y el salto al Juvenil C

En los últimos meses, Ordóñez también integró una delegación del Real Madrid que disputó un torneo juvenil en China. El equipo se consagró campeón tras imponerse ante Anderlecht, de Bélgica, en la final.

La página oficial del club registra que el atacante dejó el Cadete B al finalizar la temporada 2025-2026 y pasó al Juvenil C en el curso actual. Ese cambio implica una nueva etapa dentro de La Fábrica, nombre con el que se conoce al sistema de formación del Real Madrid, una de las canteras con mayor proyección del fútbol español.

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Su padre, Manu Ordóñez, nació en Bucaramanga, creció en Medellín y es hincha de Atlético Bucaramanga. Ese origen familiar habilita al delantero a ser convocado por las selecciones juveniles de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), además de España. En noviembre de 2025, Marca informó que la FCF ya había consultado por una eventual convocatoria del jugador para sus categorías menores.

La nacionalidad de Ordóñez no define por sí sola su futuro internacional. Al no haber disputado partidos oficiales con una selección absoluta, el jugador conserva margen para decidir qué camiseta representará si recibe llamados de Colombia o España. En 2025, también fue citado por la selección madrileña sub-16 para entrenamientos, una instancia regional que no condiciona esa elección.

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El reporte del diario Marca sobre Unai Ordóñez en noviembre del 2025 - crédito Marca

Los jugadores colombianos que pasaron por Real Madrid:

Freddy Rincón fue el primero: llegó en agosto de 1995 desde Napoli y disputó 21 partidos durante la temporada 1995-1996, sin consolidarse.

Edwin Congo firmó en 1999: procedente de Once Caldas, pero no debutó oficialmente con el primer equipo y acumuló cesiones.

James Rodríguez llegó en julio de 2014 tras el Mundial de Brasil: jugó 125 encuentros, marcó 37 goles, entregó 42 asistencias y obtuvo 9 títulos antes de su salida en 2020.

En el equipo femenino, Linda Caicedo: se incorporó en febrero de 2023 y llegó al equipo femenino blanco. Tras 3 años y un poco más en el club, acumula, según los registros de Sofascore, 105 partidos, 28 goles y 17 asistencias.