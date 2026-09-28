Jhon Ortiz, entrenador campeón con Cali de la Liga Femenina 2026, pidió al gremio en Colombia que dejara de ser ‘mediocre’

Jhon Ortíz, director técnico campeón de fútbol femenino, le pidió a la Dimayor que dejara de ser tan mediocre - crédito @deportivocalifemenino/Instagram

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El entrenador Jhon Alber Ortiz, campeón con Deportivo Cali en la Liga BetPlay Femenina 2026, reclamó una transformación en la preparación y el respaldo institucional al fútbol de mujeres. En una entrevista con Caracol Radio, el técnico sostuvo que el entorno deportivo debe dejar atrás la conformidad y expresó que es necesario “empezar a acabar con tanta mediocridad”.

Cali conquistó su cuarta estrella en el certamen, el sábado 26 de septiembre, tras vencer 4-2 a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la final, disputado en el estadio Deportivo Cali, en Palmira. La serie terminó 7-4 para el conjunto vallecaucano, que ya había ganado los títulos de 2021, 2024 y 2025 bajo la conducción del mismo entrenador, Jhon Alberto Ortiz.

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La consagración convirtió al Cali en el club con más títulos en la historia de la Liga femenina colombiana y a Ortiz en el técnico con más campeonatos del torneo. El equipo también consiguió su tercer trofeo consecutivo, de nuevo ante Santa Fe, después de imponerse en las definiciones de 2024 y 2025.

Jhon Alber Ortiz llegó al Deportivo Cali tras sumar experiencia en la selección Colombia y la selección Valle - crédito Deportivo Cali

Ortiz pidió abandonar la conformidad ante los desafíos internacionales

Durante la entrevista al medio en mención, Ortiz planteó que el reto excede a la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y abarca a quienes trabajan alrededor de la competencia.

“Yo diría que es el momento de nosotros, no para la Dimayor, sino de nosotros como futbolistas, viviendo de esto, desde diferentes puntos: el periodismo, nosotros entrenadores, jugadores, jugadoras”, afirmó.

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El entrenador cuestionó las valoraciones conformistas sobre el nivel del torneo y pidió una meta más ambiciosa para las futbolistas colombianas: “Ya es momento de nosotros, desde lo mental, empezar a acabar con tanta mediocridad, con tanto que ‘sí se pudo’, ‘es un buen torneo, yo creo que para el próximo’. No, no, no, tenemos que empezar a pensar en grande”.

Deportivo Cali se convirtió en el club más veces campeón del fútbol femenino en Colombia al levantar su cuarto trofeo en 2026 - crédito Deportivo Cali

Para Ortiz, esa mentalidad debe reflejarse en los partidos internacionales. “Y en grande es dejar ya, si nos vamos a enfrentar a un Brasil, a Estados Unidos, la gente debe acabar con eso, porque hasta por reír no ha empezado el partido y por reír ya te están matando”, expresó en la conversación con el medio en mención.

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El Cali representará a Colombia en la Copa Libertadores Femenina 2026 como campeón nacional. El club quedó ubicado en el Grupo D junto a Libertad, de Paraguay; Nacional, de Uruguay, y Universidad de Chile. El equipo llega al torneo continental después de haber sido subcampeón de la edición de 2025.

“A estas jugadoras no se les puede negar nada”

Ortiz señaló que el ciclo hacia el Mundial Femenino de Brasil 2027 ofrece margen para fortalecer el trabajo de la selección colombiana. Aunque evitó opinar sobre decisiones internas de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) o del cuerpo técnico, planteó que el seleccionador debe disponer de tiempo y condiciones para conocer al grupo.

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“Hay torneos, por ejemplo, en diciembre, y entonces concentraciones en octubre, noviembre, dos meses, tres meses antes, que a mí no me parece. Obviamente, el profe tiene ahora hasta Brasil 2027, o sea que tiene bastante tiempo y todas estas fechas FIFA”, señaló.

Jhon Albert Ortiz en diálogo con Caracol Radio en el programa de El VBar - crédito Caracol Radio/YouTube

El técnico agregó que ese tiempo debe traducirse en procesos sostenidos: “Ese espacio tienen que abrírselo para que él conozca a sus jugadoras, para que pueda implementar todo y que a estas jugadoras no se les puede negar nada”.

Ortiz precisó que su reclamo no se limita a recursos económicos: “No hablo solo de lo económico. Todo ese espacio, todo ese cubrimiento que tiene el masculino, así mismo tiene que ser en el femenino, hacerlas sentir importantes, valiosas, virtuosas, porque así lo son”.

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El entrenador también relató parte de la charla previa a la final ante Santa Fe. Explicó que conversó con el técnico antes del encuentro y que el mensaje principal fue evitar cualquier distracción durante una instancia decisiva.

“Que no las distraiga nada, que es un momento cumbre. Que ni siquiera la propia familia. La familia en esos momentos sí te quiere saludar, muchas bendiciones, muchas cosas, pero ese es el momento de estar enfocadas”, recordó Ortiz.