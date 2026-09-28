Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Antonio José Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que jugó fútbol y lo hizo en todas las posiciones - crédito @nacionaloficial/@noticiasdelverde/Instagram

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Antonio José Ardila contó que jugó fútbol como portero, defensa, volante y atacante, y afirmó que el propósito es que Atlético Nacional “sea más grande”. El directivo habló durante un acto conmemorativo por los 10 años de la relación entre el club colombiano y Chapecoense, el viernes 25 de septiembre del 2026, en entrevista con el medio de comunicación Gente Pasión y Fútbol.

Ardila, integrante de la familia que controla la Organización Ardila Lülle, propietaria de Atlético Nacional, se refirió al vínculo con el equipo brasileño y a la tarea que, según expuso, tiene el club en el presente. Sus declaraciones se produjeron en una jornada que reunió a representantes de Chapecoense y a figuras históricas de la institución antioqueña.

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“El objetivo es que este equipo sea más grande”, dijo Ardila. “Queremos que este club sea grande y que siga siendo grande, y tratar de ser mejores todos los días”, agregó al ser consultado por las metas de la institución.

Antonio José Ardila en diálogo con el medio de comunicación Gente, Pasión y Fútbol - crédito Gente Pasión y Fútbol Oficial/YouTube

Ardila recordó su paso por el fútbol en el colegio y la universidad

En otro tramo de la entrevista, Antonio José Ardila relató que practicó fútbol durante su etapa escolar y universitaria. También aseguró que ocupó todos los puestos dentro de la cancha, según lo que requiriera cada equipo.

“Jugué fútbol. En el colegio jugué mucho fútbol y en la universidad también jugué mucho fútbol. En todas. Fui portero, defensa, volante, atacante. Jugaba donde necesitaba que jugara. Entonces, ahí estaba yo”, afirmó.

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El dirigente del club deportivo explicó que su rol actual pasa por respaldar a las personas encargadas de la gestión deportiva e institucional: “Es un trabajo de todos los días. Lo que estamos haciendo es un trabajo de muchísima gente, muy conocedora, que sabe mucho de esto. Uno da el apoyo y el conocimiento que trae y las grandes intenciones que queremos que se mantengan aquí”.

Ardila también habló de los referentes que marcaron su relación con el club. “Jorge Ospina fue un ídolo enorme. Muchos jugadores han venido, han creado y han hecho cosas maravillosas”, señaló.

A su juicio, el fútbol actual depende de las estructuras colectivas: “Es un juego de equipos. Se notan más los que meten los goles, no los que logran que alguien meta los goles”.

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Antonio José Ardila, dueño del equipo verdolaga, con el presidente de Atlético Nacional y de Chapecoense - créidto @nacionaloficial/Instagram

El homenaje a Chapecoense, a 10 años de la tragedia aérea

Las declaraciones tuvieron lugar durante la conmemoración de la amistad entre Atlético Nacional y Chapecoense, que se consolidó después del accidente aéreo del 28 de noviembre de 2016. El avión que trasladaba al plantel brasileño hacia Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana se estrelló cerca de la ciudad y dejó 71 muertos entre las 77 personas a bordo.

El encuentro que iba a enfrentar a los dos clubes no se jugó. Atlético Nacional solicitó que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) reconociera a Chapecoense como campeón de aquella edición del torneo. Desde entonces, las instituciones mantienen una relación que volvió a tener un capítulo público en los actos realizados en Antioquia.

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“Este evento es muy especial. Tener a miembros de Chapecoense con nosotros el día de hoy, celebrando esa amistad que se ha creado a través de una tragedia increíble, nos ha fortalecido enormemente”, expresó Ardila ante el medio digital.

Alex Passos, presidente de Chapecoense, en La Unión, Colombia, donde ocurrió el desastre de los jugadores de ese club en 2016 - crédito Juan David Duque/Reuters

El directivo consideró que la respuesta posterior al accidente dejó una marca en ambos países: “Ese evento y lo que sucedió en los días después fue el hecho de unión más importante que ha habido en las historias de Brasil y Colombia”.

El 26 de septiembre, Atlético Nacional y Chapecoense cerraron la conmemoración con un amistoso en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, que terminó 1-1. Durante el partido hubo un homenaje en el minuto 10 por las víctimas de la tragedia y participó Helio Neto, uno de los sobrevivientes del accidente.

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Ardila sostuvo que el club debe afrontar las exigencias deportivas sin perder de vista su proyección: “Todos los días [el equipo debe] ser más grande. Hay vicisitudes en un deporte físico; cualquier cosa puede suceder un día u otro. Hay que buscar la manera de ser los mejores y superar todas las dificultades que tengamos”.