Colombia

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

La famosa publicó una serie de imágenes en las que se veía feliz junto a Toto Vega, al que rememoró en sus redes sociales tras cuatro años de su muerte, acto que provocó mensajes de apoyo de sus seguidores

La actriz compartió una recopilación de imágenes y videos junto a su difunto esposo, el también actor Toto Vega, a cuatro años de su fallecimiento - crédito Nórida Rodríguez / TikTok

Guardar

La actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo “Toto” Vega con un video en el que se aprecian imágenes de algunos momentos que vivieron juntos durante los más de 20 años de relación que vivieron y acompañó el material audiovisual con la frase “cuatro años sin ti”, refiriéndose a la muerte del también actor.

La publicación se convirtió en tendencia en redes sociales, debido a que estuvo acompañada por la emotiva canción Después de ti, de Karol G, que es muy popular en las plataformas digitales porque la letra habla de la ausencia de los seres queridos y lo difícil que es aceptar continuar la vida sin ellos.

PUBLICIDAD

El apartado de la letra que publicó dice lo siguiente: “Es que después de ti se me acabó la vida / No aprendo a vivir sin tu compañía / Por este dolor fabrico fantasías de que estás aquí conmigo todavía / Que todavía me cuidas / Quiero que alguien me diga que todo esto es mentira”.

Con esta nueva publicación, que fue realizada el 26 de septiembre de 2026, demostró lo afectada que aún se siente por la partida del famoso, pese a que ya pasaron cuatro años desde su fallecimiento.

Nórida Rodríguez
La actriz Nórida Rodríguez se ha mostrado vulnerable en redes sociales tras la partida de su esposo - crédito @noridaoficial/Instagram

En los comentarios, la abogada, gestora cultural, productora audiovisual y actriz, que no solo es recordada por las novelas en las que participó, sino por su paso por la gerencia de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), recibió el apoyo de sus seguidores.

PUBLICIDAD

Algunas de las reacciones destacadas son: “Viviste el amor, eso es privilegio de muy pocos”, “Ese dolor de perder a tu pareja no se supera nunca”, “Se puede sentir el amor en esos videos. Que historia tan bonita” y “Dios mío, ya 4 años! Cómo pasa el tiempo, me acuerdo como si fuera ayer. Vive tu dolor, como sea, siempre estará en vos”.

Otros le dieron palabras de aliento esperando que los leyera para sentir un poco de alivio en medio de su dolor: “Nórida, tú eres una guerrera y, al igual que tu amado esposo, son seres de luz, solo que él se adelantó a una transmutación que todos tendremos que hacer” y “Dios la ayude a superar; la verdad, ese hombre se veía con mucha luz, excelente actor. Un abrazo de almas desde la distancia”.

Nórida Rodríguez y 'Toto' Vega recordando su boda en una foto para las redes sociales
El actor murió hace cuatro años, pero la famosa lo sigue recordando - crédito Nórida Rodríguez/Instagram

‘Toto’ Vega murió en 2022 luego de participar en un reconocido festival

Cabe mencionar que Rodríguez y Vega fundaron juntos el Festival de Cine Verde de Barichara, conocido como Festiver, que es muy reconocido en la industria. Precisamente, el actor murió tras la clausura de la decimosegunda edición del evento, el 25 de septiembre de 2022.

De acuerdo con los registros de aquella época, Vega sufrió una descompensación poco después de pronunciar el discurso de cierre del festival en Barichara (Santander). Durante su traslado en ambulancia hacia un centro médico de San Gil sufrió tres paros cardiorrespiratorios, asociados a un infarto fulminante.

Muchos recuerdan al actor porque participó en producciones colombianas como Escobar, el patrón del mal, Las detectivas y el Víctor y Me llaman Lolita. Además, lo admiraban por su vida amorosa, debido a que la relación con Rodríguez duró más de 20 años.

Foto recuerdo de la actriz Nórida Rodríguez junto a su esposo 'Toto' vega antes de su muerte
La pareja de actores es muy reconocida en el territorio nacional - crédito Nórida Rodríguez/Instagram

Cabe mencionar que, antes de su matrimonio con Toto Vega, Nórida Rodríguez estuvo casada con el actor José Luis Paniagua, costarricense que se nacionalizó como colombiano. La relación duró entre 1989 y 2000, lapso en el que tuvieron una hija llamada Juliana.

Paniagua murió el 6 de mayo de 2013, por lo que los internautas lo recordaron en los comentarios: “Esa señora ya ha sido viuda dos veces, primero se le murió José Luis Paniagua y después murió Toto Vega de un infarto. Dios los tenga en la gloria a los dos actores”.

Temas Relacionados

Nórida RodríguezToto VegaKarol GColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Incendio en clínica de Barranquilla obligó a evacuar a 256 personas: pacientes agradecieron al cuerpo de bomberos

El centro asistencial suspendió temporalmente sus operaciones para ventilar, descontaminar e inspeccionar el edificio, mientras que los afectados se recuperan tras los momentos de pánico que vivieron

Incendio en clínica de Barranquilla obligó a evacuar a 256 personas: pacientes agradecieron al cuerpo de bomberos

Icetex anunció el último plazo para becas de posgrado en el Tecnológico de Monterrey: Las convocatorias cierran el 2 de octubre

Quienes busquen la adjudicación total para estudios avanzados deben conseguir primero la aceptación oficial del centro de enseñanza superior antes de registrar su postulación digital

Icetex anunció el último plazo para becas de posgrado en el Tecnológico de Monterrey: Las convocatorias cierran el 2 de octubre

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

El estadounidense Brandon McNulty fue el ganador de la etapa élite de la competencia, en Montreal, Canadá

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

La Tricolor igualó 1-1 con el equipo mexicano, en el primer partido después del Mundial 2026

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Políticos reaccionaron a la muerte de alias Robinson Gutiérrez y pidieron que se avance en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La baja del jefe financiero de la Teófilo Forero provocó pronunciamientos de Miguel Uribe Londoño, Álvaro Uribe Vélez y miembros de la esfera política del país sobre el homicidio del exprecandidato

Políticos reaccionaron a la muerte de alias Robinson Gutiérrez y pidieron que se avance en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Deportes

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Junior de Barranquilla informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas el arquero Mauro Silvera: “Presentó un trauma craneofacial”

Deportista colombiano que buscaba cupo a los Juegos Olímpicos de 2028 permanece en coma en Francia tras accidente durante entrenamiento: “Es muy abrumador”

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta