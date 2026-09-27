Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

La actriz compartió una recopilación de imágenes y videos junto a su difunto esposo, el también actor Toto Vega, a cuatro años de su fallecimiento - crédito Nórida Rodríguez / TikTok

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La actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo “Toto” Vega con un video en el que se aprecian imágenes de algunos momentos que vivieron juntos durante los más de 20 años de relación que vivieron y acompañó el material audiovisual con la frase “cuatro años sin ti”, refiriéndose a la muerte del también actor.

La publicación se convirtió en tendencia en redes sociales, debido a que estuvo acompañada por la emotiva canción Después de ti, de Karol G, que es muy popular en las plataformas digitales porque la letra habla de la ausencia de los seres queridos y lo difícil que es aceptar continuar la vida sin ellos.

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El apartado de la letra que publicó dice lo siguiente: “Es que después de ti se me acabó la vida / No aprendo a vivir sin tu compañía / Por este dolor fabrico fantasías de que estás aquí conmigo todavía / Que todavía me cuidas / Quiero que alguien me diga que todo esto es mentira”.

Con esta nueva publicación, que fue realizada el 26 de septiembre de 2026, demostró lo afectada que aún se siente por la partida del famoso, pese a que ya pasaron cuatro años desde su fallecimiento.

La actriz Nórida Rodríguez se ha mostrado vulnerable en redes sociales tras la partida de su esposo - crédito @noridaoficial/Instagram

En los comentarios, la abogada, gestora cultural, productora audiovisual y actriz, que no solo es recordada por las novelas en las que participó, sino por su paso por la gerencia de Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), recibió el apoyo de sus seguidores.

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Algunas de las reacciones destacadas son: “Viviste el amor, eso es privilegio de muy pocos”, “Ese dolor de perder a tu pareja no se supera nunca”, “Se puede sentir el amor en esos videos. Que historia tan bonita” y “Dios mío, ya 4 años! Cómo pasa el tiempo, me acuerdo como si fuera ayer. Vive tu dolor, como sea, siempre estará en vos”.

Otros le dieron palabras de aliento esperando que los leyera para sentir un poco de alivio en medio de su dolor: “Nórida, tú eres una guerrera y, al igual que tu amado esposo, son seres de luz, solo que él se adelantó a una transmutación que todos tendremos que hacer” y “Dios la ayude a superar; la verdad, ese hombre se veía con mucha luz, excelente actor. Un abrazo de almas desde la distancia”.

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El actor murió hace cuatro años, pero la famosa lo sigue recordando - crédito Nórida Rodríguez/Instagram

‘Toto’ Vega murió en 2022 luego de participar en un reconocido festival

Cabe mencionar que Rodríguez y Vega fundaron juntos el Festival de Cine Verde de Barichara, conocido como Festiver, que es muy reconocido en la industria. Precisamente, el actor murió tras la clausura de la decimosegunda edición del evento, el 25 de septiembre de 2022.

De acuerdo con los registros de aquella época, Vega sufrió una descompensación poco después de pronunciar el discurso de cierre del festival en Barichara (Santander). Durante su traslado en ambulancia hacia un centro médico de San Gil sufrió tres paros cardiorrespiratorios, asociados a un infarto fulminante.

Muchos recuerdan al actor porque participó en producciones colombianas como Escobar, el patrón del mal, Las detectivas y el Víctor y Me llaman Lolita. Además, lo admiraban por su vida amorosa, debido a que la relación con Rodríguez duró más de 20 años.

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La pareja de actores es muy reconocida en el territorio nacional - crédito Nórida Rodríguez/Instagram

Cabe mencionar que, antes de su matrimonio con Toto Vega, Nórida Rodríguez estuvo casada con el actor José Luis Paniagua, costarricense que se nacionalizó como colombiano. La relación duró entre 1989 y 2000, lapso en el que tuvieron una hija llamada Juliana.

Paniagua murió el 6 de mayo de 2013, por lo que los internautas lo recordaron en los comentarios: “Esa señora ya ha sido viuda dos veces, primero se le murió José Luis Paniagua y después murió Toto Vega de un infarto. Dios los tenga en la gloria a los dos actores”.