El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El futbolista tuvo la oportunidad de compartir de cerca con Shakira en la caminata que anticipa el inicio del concierto en la gira 'Las mujeres ya no lloran' - crédito Johan Mojica

Guardar

Johan Mojica entregó una camiseta de la selección Colombia a Shakira durante uno de los conciertos de la residencia europea de la cantante en Madrid (España), una serie de 12 presentaciones que concentra las únicas fechas de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Europa. El lateral colombiano le obsequió una prenda amarilla con el apellido “J. Mojica”, el número 17 y una dedicatoria especial.

La imagen fue tomada después del espectáculo, en una zona del recinto de Villaverde, donde ambos posaron con la camiseta. El futbolista, además, tuvo la oportunidad de realizar la “Caminata de la loba”, momento icónico del evento musical que se realiza cuando la cantante se dirige a la tarima para iniciar su concierto.

PUBLICIDAD

Madrid recibirá los 12 conciertos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, distribuidos en cuatro fines de semana consecutivos. El recinto, denominado Estadio Shakira, tiene una capacidad de 50.000 asistentes por función y la residencia prevé reunir a 600.000 personas.

Johan Mojica asistió a uno de los 12 conciertos de Shakira en Madrid - crédito Johan Mojica

La residencia forma parte de una gira que el medio español define como el tour latino más taquillero de la historia. La cuarta fecha con entradas agotadas tuvo como invitado a Alejandro Sanz, quien se sumó a Shakira para interpretar La tortura, la colaboración que ambos lanzaron en 2005. El público acompañó las estrofas de la canción, que forma parte de los temas más reconocidos de sus respectivas discografías.

PUBLICIDAD

Sanz actuó en dos noches consecutivas de la residencia. Además de La tortura, ambos cantaron Corazón partío, una pieza que no integra el repertorio fijo y que Shakira interpretó por primera vez junto al músico madrileño.

La cantante italiana Laura Pausini había participado en la tercera noche para interpretar Antología. En otra de las presentaciones se incorporaron los Ghetto Kids, que formaron parte del espectáculo junto a la artista barranquillera.

El espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas y media y cuenta con un repertorio anunciado de 29 canciones. El álbum Las mujeres ya no lloran, publicado en 2024, es el trabajo con mayor presencia en el concierto, con seis temas.

PUBLICIDAD

El futbolista de la selección Colombia aprovechó el parón por la fecha FIFA para asistir al concierto - crédito Instagram Johan Mojica

La selección combina canciones recientes como Dai Dai, Soltera, TQG y BZRP Music Sessions #53 con títulos de distintas etapas de la carrera de Shakira. También incluye Las de la intuición, Loca, Pies descalzos, sueños blancos, Te dejo Madrid, Waka Waka (Esto es África) y Loba.

El orden difundido para las funciones madrileñas comienza con La fuerte y continúa con Girl Like Me, Las de la intuición / Estoy aquí, Empire / Inevitable, Si te vas, Te felicito, TQG, Don’t Bother y Can’t Remember to Forget You.

PUBLICIDAD

La lista prosigue con Acróstico, Copa vacía, La bicicleta, La tortura, Hips Don’t Lie, Chantaje, Loca, Soltera, Última y Ojos así.

El tramo final reúne Pies descalzos, sueños blancos, Antología, Te dejo Madrid, Suerte (Whenever, Wherever), Dai Dai, Waka Waka (Esto es África), Loba y BZRP Music Sessions #53.

El recinto ocupará 150.000 metros cuadrados y reunirá música, gastronomía, literatura, arte, moda y actividades para familias. El Ayuntamiento de Madrid calcula una asistencia de alrededor de 57.000 personas diarias y preparó un dispositivo especial de movilidad para las jornadas de concierto.

PUBLICIDAD

Johan Mojica asistió junto a su pareja al concierto de Shakira en Madrid - crédito Johan Mojica

Alrededor del escenario se desplegará Macondo Park, una instalación inspirada en el pueblo ficticio de Cien años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez. El espacio busca funcionar como punto de encuentro entre España y Latinoamérica durante gran parte de cada día de conciertos.

La oferta gastronómica se concentrará en El Mercado, coordinado por el chef Rafa Zafra y dedicado a sabores latinoamericanos. También se instalarán un Museo de Shakira, con materiales seleccionados de su carrera; El Taller, enfocado en creatividad, moda y belleza; Club Loba; y una plaza central que organizará buena parte de las actividades.

Macondito estará dirigido al público infantil y a las familias. Después de algunas funciones, Macondo Plaza mantendrá la programación con celebraciones inspiradas en el carnaval y la cultura latina.

PUBLICIDAD