Colombia

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El jugador colombiano fue uno de los 50.000 asistentes al concierto de la colombiana en su quinta fecha en Madrid, donde tuvo como invitado a Alejandro Sáenz

El futbolista tuvo la oportunidad de compartir de cerca con Shakira en la caminata que anticipa el inicio del concierto en la gira 'Las mujeres ya no lloran' - crédito Johan Mojica
Guardar

Johan Mojica entregó una camiseta de la selección Colombia a Shakira durante uno de los conciertos de la residencia europea de la cantante en Madrid (España), una serie de 12 presentaciones que concentra las únicas fechas de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Europa. El lateral colombiano le obsequió una prenda amarilla con el apellido “J. Mojica”, el número 17 y una dedicatoria especial.

La imagen fue tomada después del espectáculo, en una zona del recinto de Villaverde, donde ambos posaron con la camiseta. El futbolista, además, tuvo la oportunidad de realizar la “Caminata de la loba”, momento icónico del evento musical que se realiza cuando la cantante se dirige a la tarima para iniciar su concierto.

PUBLICIDAD

Madrid recibirá los 12 conciertos entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, distribuidos en cuatro fines de semana consecutivos. El recinto, denominado Estadio Shakira, tiene una capacidad de 50.000 asistentes por función y la residencia prevé reunir a 600.000 personas.

Johan Mojica asistió a uno de los 12 conciertos de Shakira en Madrid - crédito Johan Mojica
Johan Mojica asistió a uno de los 12 conciertos de Shakira en Madrid - crédito Johan Mojica

La residencia forma parte de una gira que el medio español define como el tour latino más taquillero de la historia. La cuarta fecha con entradas agotadas tuvo como invitado a Alejandro Sanz, quien se sumó a Shakira para interpretar La tortura, la colaboración que ambos lanzaron en 2005. El público acompañó las estrofas de la canción, que forma parte de los temas más reconocidos de sus respectivas discografías.

PUBLICIDAD

Sanz actuó en dos noches consecutivas de la residencia. Además de La tortura, ambos cantaron Corazón partío, una pieza que no integra el repertorio fijo y que Shakira interpretó por primera vez junto al músico madrileño.

La cantante italiana Laura Pausini había participado en la tercera noche para interpretar Antología. En otra de las presentaciones se incorporaron los Ghetto Kids, que formaron parte del espectáculo junto a la artista barranquillera.

El espectáculo tiene una duración aproximada de dos horas y media y cuenta con un repertorio anunciado de 29 canciones. El álbum Las mujeres ya no lloran, publicado en 2024, es el trabajo con mayor presencia en el concierto, con seis temas.

El futbolista de la selección Colombia aprovechó el parón por la fecha FIFA para asistir al concierto - crédito Instagram Johan Mojica

La selección combina canciones recientes como Dai Dai, Soltera, TQG y BZRP Music Sessions #53 con títulos de distintas etapas de la carrera de Shakira. También incluye Las de la intuición, Loca, Pies descalzos, sueños blancos, Te dejo Madrid, Waka Waka (Esto es África) y Loba.

El orden difundido para las funciones madrileñas comienza con La fuerte y continúa con Girl Like Me, Las de la intuición / Estoy aquí, Empire / Inevitable, Si te vas, Te felicito, TQG, Don’t Bother y Can’t Remember to Forget You.

La lista prosigue con Acróstico, Copa vacía, La bicicleta, La tortura, Hips Don’t Lie, Chantaje, Loca, Soltera, Última y Ojos así.

El tramo final reúne Pies descalzos, sueños blancos, Antología, Te dejo Madrid, Suerte (Whenever, Wherever), Dai Dai, Waka Waka (Esto es África), Loba y BZRP Music Sessions #53.

El recinto ocupará 150.000 metros cuadrados y reunirá música, gastronomía, literatura, arte, moda y actividades para familias. El Ayuntamiento de Madrid calcula una asistencia de alrededor de 57.000 personas diarias y preparó un dispositivo especial de movilidad para las jornadas de concierto.

Johan Mojica asistió junto a su pareja al concierto de Shakira en Madrid - crédito Johan Mojica

Alrededor del escenario se desplegará Macondo Park, una instalación inspirada en el pueblo ficticio de Cien años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez. El espacio busca funcionar como punto de encuentro entre España y Latinoamérica durante gran parte de cada día de conciertos.

La oferta gastronómica se concentrará en El Mercado, coordinado por el chef Rafa Zafra y dedicado a sabores latinoamericanos. También se instalarán un Museo de Shakira, con materiales seleccionados de su carrera; El Taller, enfocado en creatividad, moda y belleza; Club Loba; y una plaza central que organizará buena parte de las actividades.

Macondito estará dirigido al público infantil y a las familias. Después de algunas funciones, Macondo Plaza mantendrá la programación con celebraciones inspiradas en el carnaval y la cultura latina.

Temas Relacionados

Johan MojicaShakiraConcierto Shakira en MadridColombia-DeportesColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Autoridades incautaron un arma traumática y recuperaron una pulsera tras el robo denunciado en Usaquén: así fue detenido el delincuente

La motocicleta empleada en el hecho fue inmovilizada durante la intervención en Santa Bárbara Oriental, luego de que el señalado tratara de huir y fuera alcanzado por uniformados cercanos en el sector

Autoridades incautaron un arma traumática y recuperaron una pulsera tras el robo denunciado en Usaquén: así fue detenido el delincuente

Gobierno De la Espriella avanzó con el Plan Marshall para el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto: más de $1 billón de inversión para conectividad

El Ministerio de Transporte informó que la estrategia prevé recursos de Obras por Impuestos y aportes empresariales para intervenir cinco corredores viales y el aeropuerto de Bahía Solano

Gobierno De la Espriella avanzó con el Plan Marshall para el Chocó tras el terremoto del 10 de agosto: más de $1 billón de inversión para conectividad

Juan Pablo Montoya destacó la conducción de Franco Colapinto a pesar de su choque en el GP de Azerbaiyán: “Admiro a la gente que lo intenta”

El piloto argentino recibió una dura sanción de cinco puestos en la parrilla durante el próximo Gran Premio, luego de terminar con la carrera de Pierre Gasly y Lando Norris tras una imprudencia en la vuelta 35

Juan Pablo Montoya destacó la conducción de Franco Colapinto a pesar de su choque en el GP de Azerbaiyán: “Admiro a la gente que lo intenta”

Dos supuestos recicladores golpearon y robaron a una mujer en Bogotá: uno de ellos amenazó a un motociclista con un machete

Las grabaciones compartidas en plataformas digitales muestran que uno de los presuntos responsables intentó escapar en un bicitaxi luego de agredir a la víctima en la carrera 68 del barrio Milenta

Dos supuestos recicladores golpearon y robaron a una mujer en Bogotá: uno de ellos amenazó a un motociclista con un machete

Joaquín Gutiérrez asumirá la presidencia de Ecopetrol desde el lunes 28 de septiembre: Gobierno nacional detalló la hoja de ruta de la petrolera que dirigirá

La administración nacional fijó prioridades de gestión corporativa, exploración, producción, eficiencia y abastecimiento de gas para la petrolera

Joaquín Gutiérrez asumirá la presidencia de Ecopetrol desde el lunes 28 de septiembre: Gobierno nacional detalló la hoja de ruta de la petrolera que dirigirá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Westcol reveló el robot que usará para la pelea contra Blessd en ‘Stream Fighters 5′

Elizabeth Loaiza habló de su experiencia como creadora de contenido para adultos: “Quisieran hacer lo que uno hace y no se atreven”

Deportes

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

Juan Pablo Montoya destacó la conducción de Franco Colapinto a pesar de su choque en el GP de Azerbaiyán: “Admiro a la gente que lo intenta”

Estos serán los rivales del Deportivo Cali y Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026: Las Leonas enfrentarán a las vigentes campeonas

Así quedó la selección Colombia en el ranking FIFA luego del empate ante México en primer partido amistoso post-Mundial

La autocrítica de Néstor Lorenzo tras el primer partido amistoso de su nueva era en la selección Colombia: “México nos superó”