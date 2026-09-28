Abogado de Sneyder Pinilla respondió a la propuesta de Abelardo de la Espriella para que delaten la corrupción en el Gobierno Petro: “Él escogió ese camino hace dos años”

Sneyder Pinilla está vinculado al entramado de corrupción en la Ungrd durante la administración anterior - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia

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La declaración del presidente Abelardo de la Espriella en la que ofreció beneficios a los investigados por corrupción que aporten pruebas contra sus cómplices, en hechos ocurridos durante la administración de Gustavo Petro, ha dejado varias reacciones en Colombia.

Uno de ellos fue Gustavo Moreno, abogado defensor de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y uno de los implicados en el entramado que se desarrolló en el anterior gobierno.

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En una publicación hecha en X, el jurista respondió que su cliente eligió colaborar con la justicia hace más de dos años, antes del ofrecimiento presidencial, y señaló que su decisión enfrentó amenazas, presiones, intentos de soborno y campañas para desacreditarlo.

“Ese es el camino que mi prohijado, #SneyderPinilla, escogió hace más de dos años. Fue a la justicia, contó lo que sabía y entregó pruebas robustas. Y, por hacerlo, ha tenido que enfrentar mucho más que críticas: amenazas, presiones, intentos de soborno y campañas para desacreditar su colaboración y presentarlo como mentiroso o falso testigo”, indicó el abogado en sus redes sociales.

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El abogado de Sneyder Pinilla se refirió a la propuesta del presidente De la Espriella - crédito @GustavoMorenoRi/X

Además, afirmó que se documentó una operación encubierta en la que se registró un intento millonario para que Pinilla se retractara y cambiara su declaración. No obstante, recalcó que su cliente ha ratificado su disposición para colaborar con la justicia.

“Y, aun así, Sneyder no se detuvo. Ni se detendrá. Siguió y seguirá colaborando con la justicia, entregando información y asumiendo las consecuencias de sus propios actos. Hoy continúa colaborando con la Fiscalía como testigo en los procesos derivados del caso UNGRD y ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de las actuaciones relacionadas con los implicados aforados en este mismo caso”, mencionó.

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El abogado también señaló que el Consejo de Estado valoró las declaraciones de su cliente, junto con otros elementos probatorios, al resolver la pérdida de investidura de Name. Por último, dedicó su mensaje para aquellos que, según él, han cambiado su versión durante la investigación.

“Colaborar con la justicia no es huir de la responsabilidad. Es asumirla. No es cambiar de versión cada seis meses, como algunos otros implicados. Es decir la verdad desde el inicio. Sneyder escogió ese camino hace dos años”, concluyó Moreno.

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho en la alocución presidencial del domingo 27 de septiembre de 2026 - crédito Presidencia

Detalles de la propuesta de Abelardo de la Espriella

En su alocución emitida en la noche del domingo 27 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella solicitó que se estudie una fórmula de negociación para los acusados que, según su planteo, integraron una red de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.

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La condición central, expuesta por el primer mandatario de los colombianos, es que quienes aspiren a una reducción de su castigo aporten pruebas sobre los hechos y sus responsables. “Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los actuales investigados, que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno, colaboren a cambio de beneficios, pero si entregan las pruebas”, mencionó el jefe de Estado.

En su intervención, dirigió su mensaje a los detenidos, a los investigados y a quienes sean procesados. “A los corruptos en las cárceles, a los investigados y a los que serán procesados les digo: arrepiéntanse, piensen en sus familias y tendrán un castigo atenuado por la colaboración”, afirmó.

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La declaración estuvo precedida por la decisión del Consejo de Estado sobre el expresidente del Senado Iván Name, vinculado al caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El presidente calificó la medida como dura y compleja, y sostuvo que no debe normalizarse porque, a su juicio, revela una corrupción exacerbada.

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

“El Honorable Consejo de Estado decretó la muerte política del expresidente del Senado Iván Name. La muerte política, una decisión dura y compleja que no puede pasar desapercibida, que no se puede seguir normalizando porque encierra corrupción exacerbada”, expresó.

De la Espriella remarcó que el dictamen fue emitido por ese tribunal y no por su administración. También acusó al gobierno de Petro de haber corrompido al entonces presidente del Congreso con recursos públicos.

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“El Consejo de Estado dictaminó, no fui yo ni el gobierno, dictaminó nada más y nada menos que con la plata pública que le robaron al pueblo, el gobierno pasado corrompió al presidente del Congreso”, declaró. Añadió que los responsables deben responder ante los tribunales y que los hechos no pueden quedar impunes.