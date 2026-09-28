Colombia

Abogado de Sneyder Pinilla respondió a la propuesta de Abelardo de la Espriella para que delaten la corrupción en el Gobierno Petro: “Él escogió ese camino hace dos años”

Gustavo Moreno dijo que el exsubdirector de la Ungrd entregó información y evidencia antes del reciente planteamiento oficial, pese a amenazas, presiones, sobornos y campañas para desacreditar su versión

Sneyder Pinilla está vinculado al entramado de corrupción en la Ungrd durante la administración anterior - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia
Sneyder Pinilla está vinculado al entramado de corrupción en la Ungrd durante la administración anterior - crédito Colprensa/Presidencia de Colombia
Guardar

La declaración del presidente Abelardo de la Espriella en la que ofreció beneficios a los investigados por corrupción que aporten pruebas contra sus cómplices, en hechos ocurridos durante la administración de Gustavo Petro, ha dejado varias reacciones en Colombia.

Uno de ellos fue Gustavo Moreno, abogado defensor de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y uno de los implicados en el entramado que se desarrolló en el anterior gobierno.

PUBLICIDAD

En una publicación hecha en X, el jurista respondió que su cliente eligió colaborar con la justicia hace más de dos años, antes del ofrecimiento presidencial, y señaló que su decisión enfrentó amenazas, presiones, intentos de soborno y campañas para desacreditarlo.

Ese es el camino que mi prohijado, #SneyderPinilla, escogió hace más de dos años. Fue a la justicia, contó lo que sabía y entregó pruebas robustas. Y, por hacerlo, ha tenido que enfrentar mucho más que críticas: amenazas, presiones, intentos de soborno y campañas para desacreditar su colaboración y presentarlo como mentiroso o falso testigo”, indicó el abogado en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El abogado de Sneyder Pinilla se refirió a la propuesta del presidente De la Espriella - crédito @GustavoMorenoRi/X
El abogado de Sneyder Pinilla se refirió a la propuesta del presidente De la Espriella - crédito @GustavoMorenoRi/X

Además, afirmó que se documentó una operación encubierta en la que se registró un intento millonario para que Pinilla se retractara y cambiara su declaración. No obstante, recalcó que su cliente ha ratificado su disposición para colaborar con la justicia.

Y, aun así, Sneyder no se detuvo. Ni se detendrá. Siguió y seguirá colaborando con la justicia, entregando información y asumiendo las consecuencias de sus propios actos. Hoy continúa colaborando con la Fiscalía como testigo en los procesos derivados del caso UNGRD y ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de las actuaciones relacionadas con los implicados aforados en este mismo caso”, mencionó.

El abogado también señaló que el Consejo de Estado valoró las declaraciones de su cliente, junto con otros elementos probatorios, al resolver la pérdida de investidura de Name. Por último, dedicó su mensaje para aquellos que, según él, han cambiado su versión durante la investigación.

“Colaborar con la justicia no es huir de la responsabilidad. Es asumirla. No es cambiar de versión cada seis meses, como algunos otros implicados. Es decir la verdad desde el inicio. Sneyder escogió ese camino hace dos años”, concluyó Moreno.

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho en la alocución presidencial del domingo 27 de septiembre de 2026 - crédito Presidencia

Detalles de la propuesta de Abelardo de la Espriella

En su alocución emitida en la noche del domingo 27 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella solicitó que se estudie una fórmula de negociación para los acusados que, según su planteo, integraron una red de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro.

La condición central, expuesta por el primer mandatario de los colombianos, es que quienes aspiren a una reducción de su castigo aporten pruebas sobre los hechos y sus responsables. “Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los actuales investigados, que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno, colaboren a cambio de beneficios, pero si entregan las pruebas”, mencionó el jefe de Estado.

En su intervención, dirigió su mensaje a los detenidos, a los investigados y a quienes sean procesados. “A los corruptos en las cárceles, a los investigados y a los que serán procesados les digo: arrepiéntanse, piensen en sus familias y tendrán un castigo atenuado por la colaboración”, afirmó.

La declaración estuvo precedida por la decisión del Consejo de Estado sobre el expresidente del Senado Iván Name, vinculado al caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El presidente calificó la medida como dura y compleja, y sostuvo que no debe normalizarse porque, a su juicio, revela una corrupción exacerbada.

Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia
Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia

El Honorable Consejo de Estado decretó la muerte política del expresidente del Senado Iván Name. La muerte política, una decisión dura y compleja que no puede pasar desapercibida, que no se puede seguir normalizando porque encierra corrupción exacerbada”, expresó.

De la Espriella remarcó que el dictamen fue emitido por ese tribunal y no por su administración. También acusó al gobierno de Petro de haber corrompido al entonces presidente del Congreso con recursos públicos.

“El Consejo de Estado dictaminó, no fui yo ni el gobierno, dictaminó nada más y nada menos que con la plata pública que le robaron al pueblo, el gobierno pasado corrompió al presidente del Congreso”, declaró. Añadió que los responsables deben responder ante los tribunales y que los hechos no pueden quedar impunes.

Temas Relacionados

Sneyder PinillaGustavo MorenoAbelardo de la EspriellaCorrupción Gobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Influencer de República Dominicana fue víctima de robo junto a su hijo en Medellín: “Me atracaron por baboso”

Los delincuentes le arrancaron una cadena de oro e intentaron quitarle el bolso, tras acercarse en motocicleta por la acera, según el relato que difundió el creador de contenido en sus redes sociales

Influencer de República Dominicana fue víctima de robo junto a su hijo en Medellín: “Me atracaron por baboso”

Hermano de Alex Saab denunció una “persecución” en Colombia por su vínculo con el presunto testaferro de Nicolás Maduro: juez disminuyó cuota de manutención a sus hijos

Durante una audiencia en Barranquilla, el comerciante Luis Alberto Saab Moran dijo que la inclusión en la lista Ofac en 2019 afectó su vida financiera y familiar, y que depende de allegados, ventas de comida y asesorías para sostener a sus hijos

Hermano de Alex Saab denunció una “persecución” en Colombia por su vínculo con el presunto testaferro de Nicolás Maduro: juez disminuyó cuota de manutención a sus hijos

Abelardo de la Espriella ordenó acercamientos con el Fondo Monetario Internacional ante crisis fiscal y los políticos reaccionaron: “El nivel de arrodillamiento será difícil de creer”

María Fernanda Cabal, Christian Garcés y Daniel Rojas Medellín, entre otros, utilizaron sus cuentas de X para expresar sus opiniones a las declaraciones del presidente de Colombia

Abelardo de la Espriella ordenó acercamientos con el Fondo Monetario Internacional ante crisis fiscal y los políticos reaccionaron: “El nivel de arrodillamiento será difícil de creer”

Amazon Music transmitirá en vivo y gratis el concierto de Shakira en Madrid

La plataforma emitirá el show que cierra la gira de la colombiana en España. Además, la alianza impulsará un programa junto a AWS para capacitar en IA a un millón de mujeres latinas

Amazon Music transmitirá en vivo y gratis el concierto de Shakira en Madrid

Bícono cumple 10 años en Bogotá con una nueva carta y 17.000 hamburguesas vendidas al mes

La hamburguesería suma catorce novedades entre platos y tragos, incluida una opción vegetariana, baby burgers y un sándwich de pollo con referencias coreanas para esta nueva etapa de la marca

Bícono cumple 10 años en Bogotá con una nueva carta y 17.000 hamburguesas vendidas al mes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Karina García contó qué pasó en Cartagena tras las dudas sobre la paternidad de su bebé: “Yo jamás estuve con otra persona”

Karina García contó qué pasó en Cartagena tras las dudas sobre la paternidad de su bebé: “Yo jamás estuve con otra persona”

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

Deportes

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Willer Ditta, defensor que hizo parte de la selección Colombia en el Mundial 2026 y juega en Cruz Azul, empujó un árbitro en México

Jhon Ortiz, entrenador campeón con Cali de la Liga Femenina 2026, pidió al gremio en Colombia que dejara de ser ‘mediocre’

Delantero español y de padre colombiano fichó por el Real Madrid y podría jugar en la Tricolor: es hincha del Atlético Bucaramanga

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”