Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

El cantante se reunió con su familia para celebrar la dinámica del amigo secreto y le hizo entrega de un carro a su hermana - crédito Jhonny Rivera / TikTok

Guardar

Jhonny Rivera cuenta con amplia presencia en redes sociales, así que sus seguidores no solo lo aprecian por su talento y canciones que han permanecido entre varias generaciones, sino por sus ocurrencias y los aspectos de su vida que decide mostrar de una manera muy real y sin mayor edición.

A través de sus plataformas digitales, el artista de música popular compartió con los internautas detalles del juego de amigo secreto con su familia y parte de su equipo de trabajo. Esta práctica es muy popular por la temporada de septiembre en Colombia, debido a que en ese mes se celebra el Día del Amor y la Amistad.

PUBLICIDAD

En la noche del sábado 26 de septiembre, el famoso publicó un video en sus cuentas oficiales en el que muestra cómo fue la noche de “endulzada” con los suyos; una actividad que consiste en entregar dulces a la persona que le tocó al azar —en una selección realizada con anterioridad— en el grupo que participa en el juego para hacer más amena la celebración.

En la dinámica inicial, Jhonny Rivera sacó el nombre de su hermana Julieta, por lo que, más allá de una caja de dulces, quiso hacerle un regalo que le sirviera por más tiempo. Se trató de un carro que le compró para recordarle lo importante que es para él en su camino, según confesó.

PUBLICIDAD

El famoso le hizo entrega del carro a su hermana en compañía de sus demás familiares - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Jhonny Rivera conmovió a su hermana al entregarle su regalo

El artista quiso hacer el momento muy especial y eligió unas emocionantes palabras para recordarle a su familiar lo indispensable que es en su camino como artista y lo hizo frente a todos los que participaron en el juego.

“Yo tengo demasiado, demasiado que agradecer a todo mi equipo de trabajo. Son maravillosos todos. Pero sí tengo que decir algo que me parece injusto, muy injusto, y es que no hayan endulzado a Julieta. Me parece muy triste, pero yo, yo quiero endulzarla. Yo la quiero endulzar”, explicó el artista aún sin revelar sus intenciones.

Acto seguido y frente a sus seres queridos, el intérprete de Soy soltero, El tímido, entre otros, decidió explicar las razones por las que decidió entregarle el regalo a su hermana: “Me parece que es más que merecido. Parte de mi carrera, parte de lo que soy yo, es gracias a Julieta, por la de atender a la gente, por todo el cariño que siempre expresa (...) ¿Qué no ha hecho? Julieta ha hecho demasiado, demasiado por mi carrera y por toda la familia. Yo creo que este ‘endulce’ le va a gustar”.

PUBLICIDAD

En las imágenes se aprecia cómo el artista llevó a su hermana hasta la zona exterior de su casa, acompañado por su madre, su esposa, Jenny López, y otras personas de su familia, le dio el presente que la hizo llorar, según se puede apreciar en el video.

El artista emocionó a todos los presentes al entregar el regalo a su hermana Julieta - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Palabras de la hermana de Jhonny Rivera al recibir su carro

Más adelante, un poco más calmada, la hermana del artista pereirano le expresó su cariño y gratitud no solo por este acto, sino por todas las veces que ha hecho algo por ellos: “Gracias a Dios por este hermano que es un ángel de Dios en la tierra para todos. Yo creo que todos tenemos que agradecerle algo a él siempre.

PUBLICIDAD

Y continuó al asegurar que Jhonny les ha dado muchas alegrías: “Ha hecho de mi vida mucho más fácil de la que cualquier persona se le puede hacer. Llegó a nuestras vidas para hacernos felices desde el día uno y no ha parado de hacerlo. Tener un ángel en la tierra es tener a Johnny como hermano. Siempre está pendiente de qué necesita uno”.

Los seguidores del artista apoyaron su causa y felicitaron a su hermana - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Los internautas reaccionaron con emoción al ver el video publicado en redes sociales y le dejaron comentarios como: “Entonces, ¿así se siente ser amado por un hermano?”, “Nunca me cansaré de decirlo, Jhonny Rivera es un ángel”, “Este señor sinceramente tiene el cielo ganado, no existe una sola persona que hable mal de él y siempre veo que ayuda a todo el mundo... Qué gran persona y qué gran corazón ♥️ Dios lo bendiga siempre” y “Hay tanto que aprender de una persona como usted, maestro”.

PUBLICIDAD