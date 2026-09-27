El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Varias personas ilustradas con trajes formales y estatuillas discuten en un escenario con pantallas de los Latin Grammy. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El pasado 16 de septiembre se conocieron las nominaciones a los Latin Grammy 2026 y, como viene siendo costumbre, reabrieron una serie de discusiones recurrentes en la industria musical latina: la idoneidad en las elecciones, qué tan representativos son realmente de lo que sucede en el panorama regional, y el equilibrio entre géneros, escenas y disqueras a la hora de repartir los reconocimientos.

Esta discusión no es nueva en los Grammy, inclusive en su edición anglo, y hasta Los Simpson en su día se mofaron en más de una oportunidad sobre los resultados que arrojan las galas en años anteriores. Sin embargo, la posibilidad de que las redes sociales amplifiquen estos debates parece haber brindado un mayor impacto a los reclamos, especialmente cuando provienen de los artistas.

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Tomando en cuenta lo anterior, Infobae Colombia dialogó con distintos actores de la industria musical alrededor de algunas de las controversias más sonadas tras las nominaciones, y hasta aportaron algunas más al debate. De igual modo, dieron perspectiva de cómo funciona el proceso desde adentro y desde afuera del ente rector de los Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación.

Prince Royce y Tainy encendieron el debate

Prince Royce cuestionó la exclusión del álbum 'Better Late Than Never' en las nominaciones de los Latin Grammy 2026 - crédito @princeroyce/Instagram

Quizás el reclamo más contundente y mejor documentado en los días posteriores al anuncio de las nominaciones provino del cantante dominicano-estadounidense Prince Royce, luego de confirmarse que Better Late Than Never, el álbum sorpresa que grabó junto a Romeo Santos en noviembre de 2025, quedó fuera de las 60 categorías de la premiación.

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Esto llevó a Royce a publicar una extensa carta abierta en sus historias de Instagram, no fue únicamente la exclusión de su disco, sino un dato que consideró más grave: ninguno de los cinco álbumes nominados a Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata, Música Para Bailar (Fariana), Todo Llega (Manerra), No Era El Plan (Gabriel Pagán), Oye Eta Vaina (Covi Quintana) y Chula (Techy), corresponde en rigor al género bachatero. Según su propio cálculo, apenas el 15% del contenido de esos trabajos es bachata.

El argumento central del cantante distinguió la nacionalidad del género musical, al señalar que la presencia de artistas dominicanos nominados no equivale a que la bachata esté representada. Royce también cuestionó de forma indirecta el peso de las relaciones dentro de la industria por encima de la excelencia musical, el criterio que la propia Academia dice priorizar.

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Tainy publicó una lista de álbumes de la escena urbana puertorriqueña que quedaron fuera de los nominados - crédito @tainy/Instagram

La respuesta institucional llegó a través de Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, quien ante la consulta de la revista Billboard se desligó de responsabilidad directa y atribuyó el resultado a las decisiones de la membresía votante, sin ofrecer una explicación sobre el criterio aplicado.

El trasfondo estadístico agrava el reclamo: Royce acumula 15 nominaciones a lo largo de su carrera sin haber ganado nunca, mientras que Santos, con cuatro nominaciones y un triunfo en 2023, no se pronunció públicamente sobre la exclusión conjunta.

El productor puertorriqueño Tainy también se sumó a las muestras de insatisfacción y canalizó su malestar de forma más directa y menos discursiva. A través de sus historias de Instagram, publicó una lista de álbumes que, a su criterio, merecían una nominación y quedaron afuera: Omakase (Álvaro Díaz), Por Si Mañana No Estoy (Omar Courtz), Marcría (Rvssian) y Corsa (Eladio Carrión).

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El gesto fue puntual, sin una argumentación extensa, y se limitó a una selección de proyectos representativos de la escena urbana puertorriqueña reciente. A esto sumó una historia con una imagen de la película La historia sin fin, un guiño que se interpretó como una lectura simbólica sobre lo cíclico del reclamo respecto al reconocimiento de este circuito musical en los Latin Grammy.

Este fue uno de los múltiples debates abordados con Pablito Wilson, periodista musical, escritor, creador de contenido digital y en el pasado editor jefe de Billboard Colombia.

“Es que creo que varios de los problemas por los Latin Grammy vienen a que no hay un debate. Se baja línea, pero no hay una conversación realmente de lo que tendría que ser. Y más teniendo en cuenta de que esto es con miembros que votan la Academia, que no todos piensan igual, que mucha gente de la que vota solo está mirando el tipo de música que cree que tiene que ser premiada”, afirmó en la charla.

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Eso sí, más allá de sus reservas, matizó lo importante y complejo del trabajo de los miembros de la Academia Latina de la Grabación detrás de los Latin Grammy. “En serio que es un esfuerzo titánico el que hace la Academia y hay que valorarlo, pero también siempre esas cosas se pueden mejorar”, afirmó.

De manera concreta, Wilson respaldó el planteo de Tainy y recordó que su primer álbum, Data, no tuvo las nominaciones que debió recibir en su día pese a su imporancia en la historia reciente del reguetón.

El caso Rosalía

Rosalía recibió ocho nominaciones en los Latin Grammy 2026 por 'Lux', pero varios periodistas musicales consideraron que eran pocas para la española - crédito @rosalia.vt/Instagram

El debate alrededor de las nominaciones a los Latin Grammy 2026 no solo giró alrededor de los reclamos virales de los artistas, sino que sumó puntos de discusión. Wilson, por ejemplo, cuestionó que el álbum Lux de Rosalía haya recibido solo ocho nominaciones frente a las 12 que obtuvo Debí Tirar Más Fotos, de Bad Bunny, en 2025.

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“Es difícil no ver un sesgo de género en esto”, afirmó el creador de contenido, quien sostuvo que el disco de la cantante española “transforma la industria musical del pop” y que su impacto trasciende lo estrictamente comercial. Según el periodista, de las ocho nominaciones de Lux es probable que la Academia Latina de la Grabación termine por premiar solo dos o tres categorías, pese a que, en su lectura, el trabajo posee una calidad técnica superior a otros discos con más nominados.

Tal y como él reconoció, este planteamiento no fue suyo, sino que provinó del podcaster mexicano Javier Paniagua, quien calificó como insuficientes las nominaciones obtenidas por Lux. Para el entrevistado, el disco de Rosalía demostró que una propuesta artística ambiciosa puede convertirse en mainstream si logra conectar con el público, un antecedente que, sostuvo, podría influir en los próximos trabajos de artistas del calibre de Shakira.

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El periodista también señaló que la Academia incurrió en lo que consideró uno de los principales errores de la temporada 2026, la ausencia total de La Pista de la colombiana Juliana entre las categorías nominadas, pese a la trayectoria previa de la artista en los premios. Cabe recordar que la cantante ganó el premio a Mejor Artista Nuevo en 2021.

Noel Schajris cuestiona la lógica de validación de los premios

Noel Schajris se hizo notar por su punto de vista cuestionando la representación de la música autogestionada entre las nominaciones a los Latin Grammy - crédito Berenice Bautista/AP

Noel Schajris, uno de los nombres más destacados del pop latino en lo corrido del siglo XXI, también se sumó a la discusión. A través de sus redes sociales, el integrante de Sin Bandera tomó una línea distinta: en vez de denunciar la ausencia de un género o un álbum específico, cuestionó de raíz la lógica de los premios como medida de éxito.

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En una publicación de Instagram, Schajris relató que en sus 35 años de carrera las validaciones del sistema llegaron mientras formaba parte del circuito discográfico convencional.

Desde que se convirtió en artista independiente, con su propia disquera, Dynamo, una plataforma de venta de discos y una aplicación propia, no volvió a recibir ninguna nominación, un dato que enmarcó con ironía en su publicación: “Coincidencia? Maybe... maybe not”.

Su crítica apuntó a una estructura que, a su juicio, reserva apenas el 20% de las nominaciones posibles para artistas independientes, mientras el resto queda para quienes operan dentro del engranaje de las disqueras tradicionales. Con todo, matizó su postura al señalar que el Latin Grammy es, entre los galardones existentes, el que más ha respaldado a talentos emergentes fuera de las grandes estructuras.

Wilson respaldó la validez de su planteo y lo vinculó con la cruzada que el cantante impulsa para que los artistas conserven la titularidad de su obra. “Nos podemos sentar porque incluso Noel puede estar hablando de buena fe y estar equivocándose en un dato, no importa. Pero cuando esa gente habla, yo creo que hay que escuchar, definitivamente”, expresó.

¿Qué implica la búsqueda por ser reconocido con un Latin Grammy?

El cantautor Christian Daniel habló con Infobae Colombia acerca del desafío que implica ganar el apoyo entre los votantes de la Academia de cara a los Latin Grammy - crédito cortesía Christian Daniel

Christian Daniel es un cantautor puertorriqueño con más de dos décadas de trayectoria en el pop latino. Alcanzó el número uno en la lista Latin Pop Songs de Billboard con Me Vuelvo un Cobarde y sumó éxitos como Para Siempre y Ahora Que Te Vas. En agosto de 2026 estrenó ¿Dónde Estás?, su más reciente sencillo. A lo largo de su carrera recibió distinciones en los Billboard, pero aunque se ha postulado con reiteradas ocasiones canciones y discos a los Latin Grammy, no obtuvo una nominación.

“Cuando yo era más pequeño, para mí los premios lo era todo, porque es como que: ‘Guau, quiero ganar un premio’. Y es bonito porque te están reconociendo dentro de tantos artistas, reconocen tu arte y tu trabajo y tu esfuerzo y eso es muy chévere. Pero llega un momento en la vida que todo cambia. ¿Por qué? Porque te das cuenta que un premio no te da dinero. Te lo ganaste, lo pusiste en tu casa y ahí está cogiendo polvo. O sea, al final del día sí es bueno que te reconozcan, pero lo más importante que un artista tenga claro es que tu meta al final del día es que tú puedas vivir de lo que tú amas. Y un premio no te lo va a dar", manifestó el artista a Infobae Colombia.

Christian Daniel afirmó que un galardón no asegura el sustento económico y que el objetivo principal de un artista debe ser vivir de su música - crédito cortesía Christian Daniel

Consultado sobre el peso de las relaciones personales en ese proceso y lo que marca la diferencia entre un artista nominado a los Latin Grammy frente a uno que no lo consigue, el cantante dejó entrever una dinámica insinuada por otros artistas en el pasado, especialmente frente a controversias como las que rodean a la Academia en esta temporada de nominaciones.

“Es triste porque uno quiere pensar que eso no existe. Pero somos cantantes, llevo 21 años en la música, no puedo decir que eso no pasa. Y eso pasa. Pero pues, ¿qué se puede hacer? Uno no puede nadar en contra de la corriente. Si eso es lo que es, eso es lo que es. Cada cual, el que tenga padrino, que, Dios se lo bendiga. Al final del día, pues uno quiere hacer las cosas bien y caminar por la forma correcta. Y si se te dio, amén, qué bueno, pero si no... Pero sí, sucede", señaló. Eso sí, aclaró que esta situación no es exclusiva de los Latin Grammy, sino que se repite “en todos los premios... hasta los certámenes de belleza”.

Christian Daniel explicó además que el proceso de postulación exige un vínculo directo con miembros de la Academia. “Tienes que literalmente pasarle la mano a la gente de Latin Grammys... tienes que estar vinculado con ellos”, señaló, y precisó que la estrategia más efectiva no es que el material llegue a la mayor cantidad de público posible, sino a “la gente clave”, es decir, a los votantes específicos de cada categoría, mientras el respaldo del público puede reforzar esa exposición.

Los vaivenes de los Latin Grammy, desde el punto de vista una postulante

La cantante y compositora argentina Sofía Rei y nominada a los Grammy anglo en 2021, compartió sus impresiones sobre el proceso de nominación y qué tanto cambia la vida de un artista tras ser nominado o reconocido con un gramófono - crédito cortesía Sofía Rei

Sofía Rei es cantante, compositora y productora nacida en Buenos Aires y radicada en Nueva York, nominada al Grammy americano por el álbum Áurea, junto a Jeffrey Kaiser. Su obra, elogiada por medios como The New York Times, Rolling Stone y DownBeat, combina música clásica, jazz, folclore sudamericano y música experimental, y ha colaborado con artistas como John Zorn, Bobby McFerrin, Maria Schneider y Susana Baca.

En abril de 2026 lanzó Antónima, su séptimo álbum de estudio bajo el sello GroundUP Music, un proyecto colaborativo con voces como Gaby Moreno, Daymé Arocena, Mireya Ramos, Xenia Rubinos y Las Áñez, entre otras. Dicho álbum fue puesto a disposición de la Academia para los Latin Grammy 2026, aunque finalmente no pasó el corte.

Consultada sobre el valor real de una nominación, Rei ofreció una mirada distinta a la de Wilson: para ella, el reconocimiento no necesariamente transforma una carrera. “Por supuesto, es lindo ese reconocimiento, es bueno que exista, pero no sé si en todos los casos genera un antes y un después en una carrera musical. Creo que son muchos los factores y tienen que ver con áreas tan diversas como el talento, las oportunidades, a quién conoces, estar en el momento y lugar adecuados. Y al final creo que para mantenerse relevante, que es lo más importante en una carrera musical, es realmente la perseverancia y la constancia en la práctica y en la forma en que uno respeta su propio trabajo y el trabajo de quienes colaboran con uno”, manifestó.

“Una cosa es lo que implica, son premios que tienen muchísimos años de reconocimiento y que tienen muchísimo peso en la industria. Otra cosa es cuál es la consecuencia de una nominación y un premio. Eso es algo muy diferente (...) Yo tengo amigos que han recibido una nominación o un premio y que eso les ha propulsado una serie de oportunidades y de reconocimiento y de visibilidad enorme, y otros que están igual tocando en el bar de la vuelta con su Grammy en la casa, con la estatuilla en la casa”, comentó con franqueza.

'Antónima', placa colaborativa de Sofia Rei con figuras como Dayme Arocena y Las Áñez, se postuló a las nominaciones para los Latin Grammy 2026 - crédito @sofiarei.music/Instagram

La artista ilustró esa idea con el caso de la cantante colombiana Petrona Martínez, cuyo reconocimiento en los Latin Grammy en 2021 a Mejor Álbum Folclórico por Ancestras tuvo, según Rei, un peso cultural mayor al de otros galardones más visibles mediáticamente.

“Ver a Petrona rodeada de gallinas recibiendo la noticia en su pueblo tiene un peso cien mil veces más grande”, señaló, en referencia a la desproporción entre el alcance mediático de un género y su relevancia simbólica para una comunidad.

Rei también recordó episodios previos de controversia en la industria musical como parte de la dinámica habitual de este tipo de premiaciones. Mencionó el triunfo de Gaby Moreno en 2024, cuando se llevó el Grammy anglo a Mejor Álbum de Pop Latino, que generó reacciones adversas entre los seguidores de Maluma, y el caso de Esperanza Spalding, nombrada Artista del Año en los Grammy americanos por encima de Justin Bieber, episodio que también derivó en fuertes críticas de fanáticos. Para la cantante, ese tipo de reacciones “siempre puede pasar” cuando el público no coincide con los resultados de una votación.

En la misma línea del debate por representación de género que atraviesan las nominaciones de este año, Rei señaló el nulo reconocimiento a las mujeres en los Grammy, especialmente a las productoras. Esto es ilustrativo tomando en cuenta que figuras como Janet Jackson, Sheryl Crow, Lauryn Hill o más recientemente Alyssia compitieron en esa modalidad en los Grammy anglo, pero nunca ganaron dicho galardón. En el caso de los Latin Grammy, la venezolana Linda Briceño —bajo su nombre artístico Ella Bric— lo consiguió en 2018 por su trabajo produciendo el álbum Balance, del pianista uruguayo Gustavo Casenave.

Sobre el proceso de votación en sí, la artista evitó detallar su funcionamiento interno y se limitó a señalar que la amplitud de géneros que abarcan tanto los Latin Grammy como los Grammy anglo, vuelve difícil que un solo miembro conozca con profundidad la totalidad de los álbumes en competencia.

Expectativas

Con estas controversias de fondo, y de cara a la gala de los Latin Grammy, Wilson expresó que un escenario ideal sería que la Academia terminara por reconocer artistas que llegan por primera vez como nominados a los Latin Grammy. El periodista citó antecedentes como el de la agrupación centroamericana Black Guayaba y Los Rabanes, cuyo álbum Kamikaze recibió un Latin Grammy en 2007 que, según explicó, permitió a la banda mejorar sus condiciones laborales y de contratación.

“Ganar un Latin Grammy te permite cobrar más, trabajar mejor, poder pagarle mejor a la gente que está en tu equipo”, concluyó Wilson, quien remarcó que ese tipo de reconocimientos funciona como validador dentro de la industria musical latina. “Todo bien con Karol G, que se gane todos los premios que quiera, yo la amo, pero también quiero que otros artistas puedan tener ese nivel de representación”.