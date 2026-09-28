Colombia

Conductores de Uber, Didi, Cabify e InDrive no volverían a ser requeridos por las autoridades, según proyecto de ley de Daniel Briceño: “No son delincuentes”

El representante a la Cámara del Centro Democrático anunció una propuesta para regular los procedimientos durante la imposición del comparendo D12 y limitar la revisión de teléfonos celulares

Daniel Briceño impulsa garantías para comparendos D12 a vehículos de aplicaciones - crédito @Danielbricen/X

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El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño, anunció que presentará en el Congreso un proyecto de ley para establecer garantías de debido proceso contra conductores de plataformas de movilidad, como Uber, Cabify y DiDi.

En palabras del congresista, la iniciativa busca fijar límites a los procedimientos de las autoridades de tránsito cuando impongan los comparendos D12, infracción contemplada en el Código Nacional de Tránsito de Colombia, para quienes prestan servicios mediante aplicaciones.

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Según explicó el congresista en un video publicado en X, el texto contemplará reglas para impedir la revisión de teléfonos celulares y los interrogatorios a pasajeros durante los controles.

Briceño sostuvo que los conductores de estas plataformas reciben un trato que, a su juicio, desconoce sus derechos. “Los conductores de plataformas no son delincuentes”, afirmó al cuestionar operativos dirigidos contra quienes trabajan con aplicaciones de transporte.

Daniel Briceño propondrá límites a controles contra conductores de plataformas - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño propondrá límites a controles contra conductores de plataformas - crédito @Danielbricen/X

El proyecto busca impedir revisiones de celulares durante controles

Uno de los puntos centrales de la propuesta será prohibir que los agentes de tránsito revisen los celulares de los conductores para establecer si usan una plataforma de movilidad. El representante argumentó que esa práctica no debería aplicarse sin una orden judicial.

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“El agente de tránsito no tiene por qué quitarle el celular y meterse en el celular”, señaló Daniel Briceño. El congresista planteó que el contenido de un dispositivo móvil hace parte de la esfera privada de los ciudadanos y que su revisión requiere garantías legales.

El anuncio se refiere al comparendo D12, una sanción que las autoridades aplican en procedimientos relacionados con la prestación no autorizada de servicios de transporte. Briceño aseguró que su proyecto pretende unificar las reglas para estos casos en todo el país.

En su intervención, el legislador recordó que en Bogotá se aprobó un acuerdo sobre el asunto y dijo que la intención es llevar esas disposiciones a una norma de alcance nacional. “Primero, debido proceso”, expresó al presentar el objetivo de la iniciativa.

Daniel Briceño pide garantías frente al comparendo D12 para Uber, Cabify y DiDi - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño pide garantías frente al comparendo D12 para Uber, Cabify y DiDi - crédito @Danielbricen/X

Daniel Briceño cuestionó los interrogatorios a pasajeros

El segundo eje de la propuesta apunta a los pasajeros que se movilizan en vehículos vinculados a aplicaciones. El representante cuestionó que, durante algunos controles, funcionarios de tránsito les hagan preguntas para determinar el vínculo con el conductor.

Según Briceño, esa situación ha llevado a que algunos usuarios digan que conocen al conductor o que tienen una relación personal con él para evitar posibles sanciones. “Tenemos a la gente asustada en todo el país”, afirmó.

El congresista sostuvo que los interrogatorios a pasajeros tampoco deberían formar parte de los procedimientos para imponer el comparendo. En ese sentido, pidió que el proyecto incluya criterios claros sobre las actuaciones que pueden realizar los agentes de tránsito.

La propuesta, de acuerdo con sus declaraciones, no se limita a prohibir determinadas prácticas durante los controles. También busca asegurar que la imposición de la sanción esté acompañada por mecanismos de defensa para los conductores y por reglas uniformes para las autoridades.

- crédito Daniel F. Briceño/Facebook
Daniel Briceño pide debido proceso para conductores sancionados por usar plataformas - crédito Daniel F. Briceño/Facebook

Briceño aseguró que el propósito es evitar que una persona que trabaja con una plataforma sea tratada bajo parámetros propios de una investigación penal.

El congresista Daniel Briceño pidió una regulación para las plataformas de movilidad

Además del proyecto sobre el procedimiento para los comparendos, Briceño pidió al Gobierno nacional avanzar en una regulación para las plataformas de movilidad. El representante dirigió el llamado al presidente Abelardo de la Espriella y a la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

El legislador afirmó que el vacío normativo ha permitido que continúen los controles y las sanciones contra conductores de aplicaciones sin una regulación específica sobre la actividad. Para Briceño, el debate no debe centrarse únicamente en el comparendo, sino en las condiciones bajo las cuales operan Uber, Cabify, DiDi y otros servicios similares.

“Esta es la oportunidad” para regular las plataformas, manifestó.

Por último, Daniel Briceño sostuvo que las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en combatir delitos como robos, extorsiones y tráfico ilegal, en lugar de perseguir a quienes obtienen ingresos mediante estas aplicaciones.

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