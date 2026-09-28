Colombia

Choque múltiple en Medellín dejó dos mujeres heridas: el accidente involucró a dos vehículos particulare y un camión

El siniestro ocurrió en el kilómetro 49+200 de la ruta 2509, a la altura de La Salada Alta, y la Policía de Carreteras atribuye preliminarmente el hecho a una posible pérdida de control

El choque ocurrió en el kilómetro 49+200 de la ruta 2509, en el sector de La Salada Alta dentro de la jurisdicción de Caldas - crédito Redes sociales/X
El choque ocurrió en el kilómetro 49+200 de la ruta 2509, en el sector de La Salada Alta dentro de la jurisdicción de Caldas - crédito Denuncias Antioquia/X
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El accidente de tránsito en Caldas dejó dos personas lesionadas en la vía que comunica a La Pintada con Medellín, a la altura del sector La Salada Alta. La emergencia obligó a habilitar el paso a un carril mientras se atendía la situación.

En el siniestro estuvieron involucrados un Chevrolet Aveo de placas KHK-102, una camioneta Foton de placas GDY-817 y un camión Foton de placas ESQ-982.

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Las dos lesionadas viajaban como acompañantes en el automóvil. Una sufrió un trauma craneoencefálico moderado y múltiples lesiones, mientras que la otra presentó politraumatismos y una fractura en uno de sus brazos.

Ambas fueron llevadas al Hospital San Vicente de Paúl, donde continúan bajo valoración médica. El personal sanitario determinará la gravedad de su estado y definirá si requieren traslado a otra institución asistencial.

Los heridos viajaban como acompañantes en un automóvil y sufrieron fracturas y traumatismos de diversa consideración - crédito Denuncias Antioquia
Los heridos viajaban como acompañantes en un automóvil y sufrieron fracturas y traumatismos de diversa consideración - crédito Denuncias Antioquia

Los conductores de los tres vehículos resultaron ilesos, según la información preliminar de las autoridades.

La hipótesis inicial plantea que uno de los vehículos pudo haber perdido el control antes de la colisión. Las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte adelantan las diligencias para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades.

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La primera hipótesis de los organismos de tránsito indica que uno de los vehículos pudo haber perdido el control antes de la colisión. Las circunstancias precisas todavía son objeto de investigación.

Las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaron las diligencias en la zona para establecer la secuencia del hecho y definir las responsabilidades que correspondan.

Patrullero de la Policía murió en fuerte accidente de tránsito en Medellín: autoridades investigan las causas

El cierre vial tras el accidente alteró la movilidad cerca del deprimido de La Minorista, en Medellín, después de la muerte del patrullero Arnold Jesús Díaz Sotelo. Las autoridades restringieron el paso en ambos sentidos para atender la emergencia y realizar las actuaciones judiciales.

Un automóvil particular colisionó contra la motocicleta que conducía el uniformado de 33 años de edad - crédito X
Un automóvil particular colisionó contra la motocicleta que conducía el uniformado de 33 años de edad - crédito X

El uniformado, de 33 años, murió el sábado 26 de septiembre luego de que un automóvil particular chocara contra la motocicleta que conducía en la calle 58 con carrera 57. La alerta sobre el siniestro llegó a las 13.44 y el patrullero falleció en el lugar por la gravedad de sus lesiones.

El accidente involucró a un carro particular y la motocicleta de Díaz Sotelo, según la información conocida hasta el momento. El reporte oficial aún no precisó las circunstancias que derivaron en la colisión ni estableció responsabilidades.

Los organismos de socorro, las autoridades de tránsito y las unidades judiciales llegaron al punto para atender la situación. El procedimiento incluyó el levantamiento del cuerpo y las diligencias requeridas para avanzar en la investigación.

La restricción al tránsito se extendió durante varias horas en una zona que concentra un alto flujo vehicular. La medida tuvo consecuencias para los conductores que circulaban por ese sector de conexión vial de la capital antioqueña.

El patrullero Arnold Jesús Díaz Sotelo falleció en un accidente de tránsito registrado en el sector de La Minorista en Medellín - crédito X
El patrullero Arnold Jesús Díaz Sotelo falleció en un accidente de tránsito registrado en el sector de La Minorista en Medellín - crédito X

Las autoridades deberán determinar la dinámica del hecho y definir las responsabilidades que correspondan. Hasta ahora, la confirmación institucional se limita a que el impacto ocurrió entre el vehículo particular y la motocicleta del patrullero.

Díaz Sotelo acumulaba 13 años de servicio en la Policía Nacional. Su fallecimiento provocó mensajes de despedida entre antiguos compañeros y personas que compartieron patrullajes con él.

Las publicaciones difundidas después de conocerse la noticia lo describieron como una persona disciplinada, con proyectos personales y metas a futuro. Algunos allegados también lo conocían como Una máquina, una expresión que usaban para destacar su desempeño dentro de la institución.

Uno de sus antiguos compañeros contó que pasó por el lugar poco después del choque sin saber que la víctima era el uniformado. El mensaje reflejó el impacto que produjo la muerte entre quienes habían trabajado junto a él. “Pasé por ahí en ese momento y quién se iba a imaginar que eras tú, mi amigo”, escribió el allegado en redes sociales.

La noticia generó consternación dentro de la Policía Metropolitana de Medellín y entre las personas cercanas al patrullero. Mientras continúan las actuaciones de las autoridades, sus conocidos mantienen los mensajes de despedida por la muerte del uniformado.

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