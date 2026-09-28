Con ayuda del FBI, así fue la captura de la esposa y la hija de alias Fito en Colombia: habrían dejado abandonado al hijo menor en su huida

El operativo reunió a la Policía de Colombia, el Ejército, la Fiscalía, el FBI y las autoridades de Ecuador - crédito Ministerio de Defensa Nacional de Colombia

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Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, señalado cabecilla de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, fueron capturadas el domingo 27 de septiembre en Sabana de Torres, Santander, en el oriente de Colombia.

La operación fue efectuada por uniformados de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación de Colombia, así como agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) y las autoridades ecuatorianas.

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La captura fue confirmada por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta de X, quien informó que ambas mujeres eran buscadas por la justicia ecuatoriana, mediante una notificación roja de Interpol, por presunto lavado de activos.

Las dos mujeres fueron capturadas en Sabana de Torres, departamento de Santander - crédito @johnreimbergoviedo/Instagram

El momento de su captura quedó registrado en videos difundidos por las autoridades colombianas. El procedimiento se desarrolló en una vivienda del casco urbano de Sabana de Torres (Santander), cuya fachada tenía un enrejado blanco.

Al ingresar a la residencia, los uniformados piden que las mujeres alcen sus manos para evitar una confrontación. “Quietos. Manos arriba. Salgan con las manos arriba”, se le escucha a uno de los uniformados en el momento de la captura.

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De uno de los dormitorios salió Michelle Macías, hija de alias Fito, con los brazos levantados, seguida de su madre Inda Peñarrieta, la esposa del líder de Los Choneros, a quien se veía delgada y demacrada. Durante la intervención, se oyeron los ladridos de un perro y otros ruidos de animales que habitan en la zona.

Posteriormente, un agente de la Policía adelantó la lectura de los derechos y la formalización de la captura de ambas mujeres. Incluso, se puede notar que Michelle Macías sostuvo a su madre por la cintura mientras los agentes leían la acusación. Después, la joven se cubrió el rostro y se limpió las lágrimas.

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La investigación ecuatoriana sostiene el uso de empresas ficticias para canalizar recursos de la organización Los Choneros - crédito Policía Nacional de Colombia

La investigación ecuatoriana se concentra en el presunto uso de empresas de papel para ocultar fondos de la organización del vecino país.

En su intervención en X, el presidente De la Espriella señaló que los procedimientos buscan impedir que Colombia sea utilizada como refugio para recursos de redes criminales transnacionales. También anticipó que las detenidas responderán ante la justicia de Ecuador luego de su entrega a ese país.

“Son la esposa y la hija de alias ‘Fito’, quien encabezó Los Choneros, una de las organizaciones criminales más violentas de Ecuador, dedicada al tráfico internacional de drogas (...) Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana”, indicó el mandatario colombiano en la red social.

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El Gobierno colombiano enviará a ambas mujeres a Ecuador para que respondan ante la administración del presidente Daniel Noboa - crédito X

A su turno, el presidente de Ecuador Daniel Noboa destacó la cooperación de ambos países para lograr la detención de las familiares de alias Fito, y no se descarta su extradición al país vecino.

“Así se trabaja, Abelardo: juntos y con resultados. Las capturamos en Colombia y enfrentarán a la justicia en Ecuador”, indicó el mandatario sudamericano.

Entre tanto, el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, también resaltó la colaboración de las autoridades. “Los buscamos, los encontramos y los traemos para que paguen por el daño que han hecho! Seguimos trabajando”, indicó en sus redes sociales.

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta fueron capturadas en Santander durante un operativo conjunto entre autoridades de Colombia y Ecuador -crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Hijo menor de alias Fito fue abandonado en Venezuela

La captura de la esposa e hija de alias Fito dejó otro aspecto muy particular, ya que el líder de Los Choneros y su pareja sentimental también cuentan con un hijo de seis años pero que en el operativo no se encontraba con la progenitora.

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No obstante, se conoció que el menor de edad quedó bajo custodia de Venezuela desde el 3 de julio de 2025, después de que su madre Inda Peñarrieta huyera con tres de sus hermanos durante un control en la frontera con Colombia, según información revelada por el diario La Hora de Ecuador.

El infante fue trasladado a hogares de protección tras relatar que su padre estaba preso y que la familia había salido de Ecuador. Incluso, el niño fue identificado cuando les dijo a los agentes que era hijo de alias Fito.

“Yo vivo con mi niñera, que se llama Raquel, y mi hermana, que se llama Irse María. Estábamos en un sitio ilegal y llegó la Policía y mi mamá, Mariella, me dejó y se fue en una moto con todos. Ahí estaban mis primos, tíos y mi hermana, yo me quedé con mi niñera y mi chef (...) Mi papá, que se llama Adolfo Fito, está en la cárcel, porque tenía cosas ilegales como diamantes, oro y muchas cosas más. Venimos de Manta”, según contó el menor a los agentes policiales en declaraciones citadas por el medio de comunicación ecuatoriano.

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La última foto familiar publicada por Inda Peñarrieta en su Facebook. La imagen muestra a la familia de alias Fito en la cárcel regional, el 29 de agosto de 2023 - crédito Captura de Pantalla Redes sociales/Ecuavisa

Al advertir que su madre se había ido, el niño entró en estado de shock, de acuerdo con personas cercanas al procedimiento. Los agentes de contrainteligencia lo calmaron antes de tomar su declaración y derivar el caso al fiscal superior de Apure, Hermes Eduardo Juárez.

En la misma declaración, definió la actividad de Fito dentro de prisión: “Mi papá es profesor, porque da clases en la cárcel y mi mamá trabaja hablando mucho por teléfono. La niñera y mi chef están detenidos”.

El niño había sido llevado primero a un hogar de protección en Guasdualito, en el estado venezolano de Apure. El 15 de julio de 2025, las autoridades ordenaron su traslado a un Centro de Atención Integral de Caracas; mantuvo contacto con su madre, aunque no se pudo confirmar que hubiera sido entregado a un familiar.

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Cómo llegó la familia de ‘Fito’ a Colombia

La familia de alias Fito había resuelto abandonar Ecuador a finales de junio de 2025, luego de que el líder de Los Choneros fuera capturado y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Peñarrieta viajó por tierra desde Manabí (Ecuador) junto con sus cuatro hijos, dos de ellos menores de edad, una niñera, una cocinera y dos escoltas.

El grupo se desplazó en varios vehículos hacia Colombia y recibió apoyo de personas cercanas a Los Choneros, de disidencias de las Farc que operan en el sur colombiano y del Clan del Golfo, según La Hora.

Estados Unidos procesa a José Adolfo Macías Villamar por cargos de tráfico de drogas y de armas - crédito Policía de Ecuador

La primera parte del recorrido tomó entre tres y cuatro días hasta llegar al departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Venezuela, y luego arribaron al país vecino.

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El 3 de julio de 2025, una patrulla especial de la Dirección de Inteligencia venezolana llegó a la terminal privada de la empresa de transporte Los Llanos Guasdualito, en el municipio Páez de Apure (Venezuela). Ocho uniformados, incluida una agente especial, realizaban un control cuando detectaron a personas extranjeras acompañadas por niños y ciudadanos venezolanos.

Los agentes solicitaron documentos tras advertir una conducta que consideraron inusual. Peñarrieta escapó en motocicleta con tres de sus hijos: Michell, Adolfo y una adolescente de 14 años; el niño de seis años permaneció en el lugar junto con su niñera.

Registros del Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Venezuela, consultados por el medio citado, indican que los adultos que permanecieron en la terminal admitieron su cercanía con la familia Macías-Peñarrieta y reconocieron que habían ingresado al país por pasos ilegales.

Entre los detenidos estaban Ronald Jonathan Solórzano, escolta del niño; Sonia Elizabeth Chávez, cocinera de la familia; y Cinthia Raquel Cedeño, quien dijo ser su niñera. Todos son ecuatorianos y fueron trasladados a un centro de detención en Caracas luego de que las autoridades comprobaran que sus pasaportes no tenían sellos migratorios venezolanos.

El parte también identificó como requeridos a los venezolanos Lisbeth Aular, Luis Enrique Peraza y Jordán Vicente Galvis. La consulta en la base de Interpol permitió a los funcionarios establecer que los ecuatorianos eran familiares o allegados de Fito.