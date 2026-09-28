Exdirector de la Policía William Rincón pidió investigar al general Salamanca por presuntos vínculos con asesinato de su hijo: este sería el motivo

El caso se presentó el 24 de noviembre de 2024 en un parque del barrio Quiroga, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe - crédito Policía Nacional y red social Faceboook

Guardar

A dos meses de que se cumplan tres años del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del general y exdirector de la Policía Nacional William Rincón, la investigación toma un nuevo rumbo tras revelaciones sobre posibles nexos entre miembros de la institución con el crimen.

Y es que el exdirector Rincón pidió investigar si los presuntos hechos de corrupción en la Policía Nacional guardan relación con el homicidio y la tortura de su hijo, una solicitud que ya reposa en la Fiscalía General de la Nación, según información revelada por Caracol Radio.

PUBLICIDAD

El oficial vinculó esa hipótesis con la contratación de la institución, con un contratista identificado como Andrés Vanegas y con actuaciones que, según su relato ante el ente acusador, ocurrieron antes y después del crimen del joven, registrado el 24 de noviembre de 2024.

Rincón pidió que la Fiscalía determine si existió una conexión entre un supuesto esquema para favorecer contratos, las tensiones dentro de la cúpula policial por su llegada a la Dirección y el asesinato de su hijo. El general sostuvo que varios episodios podrían responder a un mismo contexto criminal y reclamó garantías para su seguridad.

La declaración del oficial ante la Fiscalía menciona una relación de amistad entre Andrés Vanegas y el hijo del exdirector William René Salamanca - crédito Colprensa Catalina Olaya

El nuevo giro se da después de que el general rindiera su versión ante la Fiscalía 46 Seccional de la Unidad de Administración Pública. Dicha diligencia forma parte de una investigación paralela sobre procesos de contratación de la Policía Nacional entre 2023 y 2024.

PUBLICIDAD

Rincón, quien dejó su cargo directivo el 9 de agosto tras la llegada del presidente Abelardo de la Espriella, había denunciado esos asuntos ante organismos de control. Durante su declaración, respondió preguntas sobre contratos adjudicados en ese período.

El expediente citado por Caracol Radio incluye una auditoría de la Contraloría General de la República. El organismo advirtió que la entidad habría limitado la pluralidad de oferentes mediante contratos directos con un solo proveedor para adquirir bienes y servicios.

Ante las advertencias del organismo de control, el oficial señaló a Andrés Vanegas como una persona que tendría participación en más del 50% de la contratación policial por medio de empresas y uniones temporales.

PUBLICIDAD

La declaración también menciona una presunta relación de amistad entre Vanegas y William Salamanca, hijo del general William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional. Rincón planteó que ese vínculo pudo favorecer la asignación de contratos de alto valor.

La Contraloría General de la República advirtió sobre la limitación de la pluralidad de oferentes en la contratación de la Policía Nacional entre 2023 y 2024 - crédito Alcaldía de Bogotá

“Un presunto monopolio contractual por parte del señor Andrés Vanegas, quien también en su momento fue oficial profesional de la Reserva de la Policía Nacional. Este a su vez, al parecer, mantiene una relación de amistad con el señor William Salamanca, quien fue también oficial profesional de la Reserva de la Policía y además es hijo del señor general William René Salamanca, quien fue director general de la Policía durante los años 2023, 2024 e inicios del 2025, por lo que era ordenador y supervisor del gasto para la Policía”, narró Rincón a la Fiscalía.

PUBLICIDAD

La conexión que Rincón pidió examinar incluye a la coronel retirada Fabiola Bejarano. El general afirmó que ella era amiga del general Nicolás Zapata, quien ocupaba la Subdirección de la Policía durante la administración de Salamanca.

De acuerdo con su versión, Bejarano lo citó meses antes del asesinato de su hijo, y cuando él se desempeñaba como inspector, a un almuerzo en Cafam Floresta. Allí le pidió que priorizara el pago de una acción judicial por $ 100 millones que la Policía le adeudaba.

“Al parecer era un entrampamiento ya que, según lo que ella decía, conocía perfectamente al señor general Nicolás Zapata, al punto de tener una amistad intima con él, por lo tanto, era inherente acudir a mí, salvo que quisiera inducirme a cometer algún error para después usarlo en mi contra”, comentó el general, según el expediente revelado por Caracol Radio.

PUBLICIDAD

Además, mencionó que la oficial retirada está casada con Arnoldo Duarte. El general vinculó a este último con Edgar Sotelo Duarte, padre de Katherine Sotelo Torres y Andrés Sotelo Torres, dos personas capturadas por el caso de Juan Felipe Rincón.

Las autoridades capturaron a Katherine Sotelo Torres y Andrés Sotelo Torres dentro del proceso por el homicidio del hijo del general - crédito @ChivasYCronicas / X

El oficial sostuvo que esos dos implicados tienen relevancia en la investigación criminal. La relación familiar y personal descrita en su declaración constituye uno de los elementos que pidió verificar a la Fiscalía.

Rincón también mencionó varios episodios previos al homicidio que, según afirmó, adquirieron otro significado después de la muerte de su hijo. Entre ellos figura una citación realizada por el entonces director William René Salamanca el 15 de agosto de 2024 a las 5:30 a. m.

PUBLICIDAD

El encuentro se produjo en la Dirección General y fue presentado como un asunto de “suma importancia”. Según la versión del general, Salamanca le habló de un amigo, a quien describió como pastor o gurú, que había tenido visiones sobre la salud de varios generales.

El relato indica que esa persona habría detenido su atención en Rincón por ‘premoniciones’ sobre supuestos problemas de salud. Tres días después, el oficial fue citado a un examen de resonancia.

El general afirmó que el procedimiento requirió de sedación total permaneció inconsciente cerca de nueve horas tras recibir anestesia.

“Luego de acudir a la cita me atienden dos enfermeros, me examinan y me dicen que para realizar el examen debían anestesiarme porque debía estar completamente en quietud. Inició a las 7 de la mañana y duré casi nueve horas inconsciente. Cuando recuperé la lucidez percibí que estaba intubado. Observo a una teniente y a mi esposa a mi lado”, comentó el oficial.

PUBLICIDAD

Rincón afirmó que la posibilidad de su llegada a la Dirección General generó malestar y rechazo dentro de la cúpula de la institución - crédito Colprensa/Catalina Olaya

Rincón señaló que, cuando pidió su historia clínica tiempo después, encontró un reporte de un procedimiento de 20 minutos. La diferencia entre ambos tiempos forma parte de sus cuestionamientos.

La empresa que realizó el examen fue Rimab. Según la información expuesta por el general, esa firma estaría asociada con Andrés Vanegas, el contratista mencionado en la investigación por la contratación policial.

Rincón afirmó que hubo malestar ante una posible sucesión en la Dirección

El oficial sostuvo que dentro de la Policía circulaba la versión de que podía reemplazar a Salamanca en la Dirección General por su trabajo cercano a la paz. En su declaración, afirmó que esa posibilidad habría generado rechazo en la cúpula de la institución.

PUBLICIDAD

Rincón mencionó además que se ordenaron polígrafos a integrantes de su equipo de confianza mientras él estaba en licencia de luto. También afirmó que el subdirector habría instruido a los generales para que no asistieran al sepelio de su hijo.

Para el general, esos hechos podrían corresponder a una reacción ante la posibilidad de que él conociera o revelara irregularidades en los contratos. Su planteamiento apunta a una eventual preocupación de quienes, según su denuncia, podían quedar expuestos ante las autoridades.

“Me permito solicitar se investigue la existencia de una conexidad de estos hechos de presunta corrupción con el homicidio y tortura de mi hijo entre otros hechos indignantes, aparentemente, el mismo contexto criminal lo realizó el mismo grupo para proteger al mismo determinador”, concluyó el exdirector a la Fiscalía, según reveló Caracol Radio.