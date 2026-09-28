Colombia

Exdirector de la Policía William Rincón pidió investigar al general Salamanca por presuntos vínculos con asesinato de su hijo: este sería el motivo

La solicitud, presentada ante la Fiscalía, planteó que las irregularidades en contratos y las tensiones por la dirección de la institución podrían hacer parte de los móviles del crimen contra Juan Felipe Rincón el 24 de noviembre de 2024

El caso se presentó el 24 de noviembre de 2024 en un parque del barrio Quiroga, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe - crédito Policía Nacional y red social Faceboook
El caso se presentó el 24 de noviembre de 2024 en un parque del barrio Quiroga, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe - crédito Policía Nacional y red social Faceboook
Guardar

A dos meses de que se cumplan tres años del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del general y exdirector de la Policía Nacional William Rincón, la investigación toma un nuevo rumbo tras revelaciones sobre posibles nexos entre miembros de la institución con el crimen.

Y es que el exdirector Rincón pidió investigar si los presuntos hechos de corrupción en la Policía Nacional guardan relación con el homicidio y la tortura de su hijo, una solicitud que ya reposa en la Fiscalía General de la Nación, según información revelada por Caracol Radio.

PUBLICIDAD

El oficial vinculó esa hipótesis con la contratación de la institución, con un contratista identificado como Andrés Vanegas y con actuaciones que, según su relato ante el ente acusador, ocurrieron antes y después del crimen del joven, registrado el 24 de noviembre de 2024.

Rincón pidió que la Fiscalía determine si existió una conexión entre un supuesto esquema para favorecer contratos, las tensiones dentro de la cúpula policial por su llegada a la Dirección y el asesinato de su hijo. El general sostuvo que varios episodios podrían responder a un mismo contexto criminal y reclamó garantías para su seguridad.

El exdirector de la Policía estaría considerando su postulación para la presidencia del 2026
La declaración del oficial ante la Fiscalía menciona una relación de amistad entre Andrés Vanegas y el hijo del exdirector William René Salamanca - crédito Colprensa Catalina Olaya

El nuevo giro se da después de que el general rindiera su versión ante la Fiscalía 46 Seccional de la Unidad de Administración Pública. Dicha diligencia forma parte de una investigación paralela sobre procesos de contratación de la Policía Nacional entre 2023 y 2024.

PUBLICIDAD

Rincón, quien dejó su cargo directivo el 9 de agosto tras la llegada del presidente Abelardo de la Espriella, había denunciado esos asuntos ante organismos de control. Durante su declaración, respondió preguntas sobre contratos adjudicados en ese período.

El expediente citado por Caracol Radio incluye una auditoría de la Contraloría General de la República. El organismo advirtió que la entidad habría limitado la pluralidad de oferentes mediante contratos directos con un solo proveedor para adquirir bienes y servicios.

Ante las advertencias del organismo de control, el oficial señaló a Andrés Vanegas como una persona que tendría participación en más del 50% de la contratación policial por medio de empresas y uniones temporales.

La declaración también menciona una presunta relación de amistad entre Vanegas y William Salamanca, hijo del general William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional. Rincón planteó que ese vínculo pudo favorecer la asignación de contratos de alto valor.

Se amplía el pie de fuerza para jornada electoral del 13 de marzo
La Contraloría General de la República advirtió sobre la limitación de la pluralidad de oferentes en la contratación de la Policía Nacional entre 2023 y 2024 - crédito Alcaldía de Bogotá

“Un presunto monopolio contractual por parte del señor Andrés Vanegas, quien también en su momento fue oficial profesional de la Reserva de la Policía Nacional. Este a su vez, al parecer, mantiene una relación de amistad con el señor William Salamanca, quien fue también oficial profesional de la Reserva de la Policía y además es hijo del señor general William René Salamanca, quien fue director general de la Policía durante los años 2023, 2024 e inicios del 2025, por lo que era ordenador y supervisor del gasto para la Policía”, narró Rincón a la Fiscalía.

La conexión que Rincón pidió examinar incluye a la coronel retirada Fabiola Bejarano. El general afirmó que ella era amiga del general Nicolás Zapata, quien ocupaba la Subdirección de la Policía durante la administración de Salamanca.

De acuerdo con su versión, Bejarano lo citó meses antes del asesinato de su hijo, y cuando él se desempeñaba como inspector, a un almuerzo en Cafam Floresta. Allí le pidió que priorizara el pago de una acción judicial por $ 100 millones que la Policía le adeudaba.

Al parecer era un entrampamiento ya que, según lo que ella decía, conocía perfectamente al señor general Nicolás Zapata, al punto de tener una amistad intima con él, por lo tanto, era inherente acudir a mí, salvo que quisiera inducirme a cometer algún error para después usarlo en mi contra”, comentó el general, según el expediente revelado por Caracol Radio.

Además, mencionó que la oficial retirada está casada con Arnoldo Duarte. El general vinculó a este último con Edgar Sotelo Duarte, padre de Katherine Sotelo Torres y Andrés Sotelo Torres, dos personas capturadas por el caso de Juan Felipe Rincón.

El señalado agresor rompió el silencio sobre lo ocurrido - crédito @ChivasYCronicas / X
Las autoridades capturaron a Katherine Sotelo Torres y Andrés Sotelo Torres dentro del proceso por el homicidio del hijo del general - crédito @ChivasYCronicas / X

El oficial sostuvo que esos dos implicados tienen relevancia en la investigación criminal. La relación familiar y personal descrita en su declaración constituye uno de los elementos que pidió verificar a la Fiscalía.

Rincón también mencionó varios episodios previos al homicidio que, según afirmó, adquirieron otro significado después de la muerte de su hijo. Entre ellos figura una citación realizada por el entonces director William René Salamanca el 15 de agosto de 2024 a las 5:30 a. m.

El encuentro se produjo en la Dirección General y fue presentado como un asunto de “suma importancia”. Según la versión del general, Salamanca le habló de un amigo, a quien describió como pastor o gurú, que había tenido visiones sobre la salud de varios generales.

El relato indica que esa persona habría detenido su atención en Rincón por ‘premoniciones’ sobre supuestos problemas de salud. Tres días después, el oficial fue citado a un examen de resonancia.

El general afirmó que el procedimiento requirió de sedación total permaneció inconsciente cerca de nueve horas tras recibir anestesia.

“Luego de acudir a la cita me atienden dos enfermeros, me examinan y me dicen que para realizar el examen debían anestesiarme porque debía estar completamente en quietud. Inició a las 7 de la mañana y duré casi nueve horas inconsciente. Cuando recuperé la lucidez percibí que estaba intubado. Observo a una teniente y a mi esposa a mi lado”, comentó el oficial.

Salamanca aseguró que su renuncia no tuvo nada que ver con las amenazas de Papá Pitufo
Rincón afirmó que la posibilidad de su llegada a la Dirección General generó malestar y rechazo dentro de la cúpula de la institución - crédito Colprensa/Catalina Olaya

Rincón señaló que, cuando pidió su historia clínica tiempo después, encontró un reporte de un procedimiento de 20 minutos. La diferencia entre ambos tiempos forma parte de sus cuestionamientos.

La empresa que realizó el examen fue Rimab. Según la información expuesta por el general, esa firma estaría asociada con Andrés Vanegas, el contratista mencionado en la investigación por la contratación policial.

Rincón afirmó que hubo malestar ante una posible sucesión en la Dirección

El oficial sostuvo que dentro de la Policía circulaba la versión de que podía reemplazar a Salamanca en la Dirección General por su trabajo cercano a la paz. En su declaración, afirmó que esa posibilidad habría generado rechazo en la cúpula de la institución.

Rincón mencionó además que se ordenaron polígrafos a integrantes de su equipo de confianza mientras él estaba en licencia de luto. También afirmó que el subdirector habría instruido a los generales para que no asistieran al sepelio de su hijo.

Para el general, esos hechos podrían corresponder a una reacción ante la posibilidad de que él conociera o revelara irregularidades en los contratos. Su planteamiento apunta a una eventual preocupación de quienes, según su denuncia, podían quedar expuestos ante las autoridades.

Me permito solicitar se investigue la existencia de una conexidad de estos hechos de presunta corrupción con el homicidio y tortura de mi hijo entre otros hechos indignantes, aparentemente, el mismo contexto criminal lo realizó el mismo grupo para proteger al mismo determinador”, concluyó el exdirector a la Fiscalía, según reveló Caracol Radio.

Temas Relacionados

General William RincónWilliam René SalamancaAsesinato Juan Felipe RincónCorrupción Policía NacionalColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella hizo propuesta para que acusados de corrupción delaten a sus cómplices en el Gobierno Petro: “Tendrán un castigo atenuado”

El presidente colombiano se pronunció luego de que el Consejo de Estado declarara “muerte política” al expresidente del Congreso Iván Name, vinculado al caso de corrupción de la Ungrd

Abelardo de la Espriella hizo propuesta para que acusados de corrupción delaten a sus cómplices en el Gobierno Petro: “Tendrán un castigo atenuado”

Con ayuda del FBI, así fue la captura de la esposa y la hija de alias Fito en Colombia: habrían dejado abandonado al hijo menor en su huida

Las dos mujeres son investigadas por presunto lavado de activos, al servicio de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros; sin embargo, uno de los hijos del líder del grupo ilegal fue dejado en Venezuela junto con su niñera

Con ayuda del FBI, así fue la captura de la esposa y la hija de alias Fito en Colombia: habrían dejado abandonado al hijo menor en su huida

Choque múltiple en Medellín dejó dos mujeres heridas: el accidente involucró a dos vehículos particulare y un camión

El siniestro ocurrió en el kilómetro 49+200 de la ruta 2509, a la altura de La Salada Alta, y la Policía de Carreteras atribuye preliminarmente el hecho a una posible pérdida de control

Choque múltiple en Medellín dejó dos mujeres heridas: el accidente involucró a dos vehículos particulare y un camión

Mujer fue apuñalada por quién sería su ex pareja sentimental en Valledupar: autoridades investigan lo ocurrido

La víctima de 44 años fue encontrada sin vida el domingo 27 de septiembre de 2026 y las autoridades capturaron al señalado victimario, tras activar un plan candado

Mujer fue apuñalada por quién sería su ex pareja sentimental en Valledupar: autoridades investigan lo ocurrido

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este 28 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este 28 de septiembre: temperatura, lluvias y viento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Karina García contó qué pasó en Cartagena tras las dudas sobre la paternidad de su bebé: “Yo jamás estuve con otra persona”

Karina García contó qué pasó en Cartagena tras las dudas sobre la paternidad de su bebé: “Yo jamás estuve con otra persona”

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

Deportes

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Willer Ditta, defensor que hizo parte de la selección Colombia en el Mundial 2026 y juega en Cruz Azul, empujó un árbitro en México

Jhon Ortiz, entrenador campeón con Cali de la Liga Femenina 2026, pidió al gremio en Colombia que dejara de ser ‘mediocre’

Delantero español y de padre colombiano fichó por el Real Madrid y podría jugar en la Tricolor: es hincha del Atlético Bucaramanga

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”