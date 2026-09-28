Colombia

Mujer fue apuñalada por quién sería su ex pareja sentimental en Villavicencio: autoridades investigan lo ocurrido

La víctima de 44 años fue encontrada sin vida el domingo 27 de septiembre de 2026 y las autoridades capturaron al señalado victimario, tras activar un plan candado

Investigan la muerte de Yelitza Parra Prada, hallada sin vida en su vivienda - crédito Colprensa - Redes sociales
Investigan la muerte de Yelitza Parra Prada, hallada sin vida en su vivienda - crédito Colprensa - Redes sociales
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Una mujer de 44 años fue hallada sin vida este domingo 27 de septiembre de 2026 en una vivienda del barrio La Pradera, en Villavicencio. La víctima, identificada como Yelitza Parra Prada, presentaba una herida causada por un arma cortopunzante, según las primeras informaciones conocidas tras el hecho.

El crimen ocurrió durante la tarde y generó alerta entre los habitantes del sector. De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, el hijo de Parra Prada salió de la casa y pidió ayuda a gritos, lo que llevó a varios vecinos a acercarse al inmueble.

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Las autoridades recibieron el reporte y acudieron a la residencia, donde confirmaron el fallecimiento de la mujer. El caso quedó bajo investigación para establecer la secuencia de los hechos y recopilar los elementos que permitan esclarecer lo ocurrido.

Como presunto responsable fue señalado Elkin Mauricio Gómez Vargas, también de 44 años. Las informaciones iniciales indican que el hombre era expareja de Yelitza Parra Prada y que habría abandonado la vivienda poco después del ataque a bordo de una motocicleta.

La víctima recibió heridas con arma cortopunzante - crédito Colprensa
La víctima recibió heridas con arma cortopunzante - crédito Colprensa

Algunos residentes del barrio grabaron con sus teléfonos el instante en el que el señalado salió del sitio. Esos registros quedaron en manos de las autoridades y podrían formar parte de las diligencias dentro del proceso.

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El material audiovisual muestra a un hombre que se retira del sector tras la emergencia. Los investigadores deberán determinar su relevancia dentro de la indagación y contrastarlo con otros testimonios, así como con las pruebas recopiladas en la vivienda.

Un plan candado permitió la captura horas después

Tras conocer la denuncia, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de la ciudad para ubicar al hombre mencionado por los vecinos. La búsqueda se extendió durante varias horas, con controles en vías y sectores cercanos a La Pradera.

Más tarde, las autoridades informaron sobre la captura de Gómez Vargas, quien quedó a disposición de las instituciones competentes. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el lugar exacto de la detención ni sobre los elementos incautados durante el procedimiento.

El caso será presentado ante la justicia para definir la situación judicial del capturado. Los investigadores también buscarán establecer si existían antecedentes de conflictos entre la víctima y el señalado, un aspecto que aún no ha sido confirmado oficialmente.

Yelitza Parra Prada y su presunto victimario Elkin Mauricio Gómez Vargas - crédito Redes sociales
Yelitza Parra Prada y su presunto victimario Elkin Mauricio Gómez Vargas - crédito Redes sociales

Defensoría alertó por 96 feminicidios y más de 17.000 delitos sexuales contra mujeres en Colombia

La Defensoría del Pueblo informó que entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026 recibió 295 noticias criminales por violencias contra mujeres en Colombia, entre ellas 96 feminicidios, 74 tentativas de feminicidio y 23 transfeminicidios.

El informe, expuso la continuidad de agresiones letales y otras vulneraciones contra mujeres, niñas y adolescentes en distintas zonas del país. La entidad precisó que Putumayo, Quindío, Guaviare y Nariño tuvieron las mayores tasas de casos por cada 100.000 habitantes: 3,02; 2,77; 2,50 y 2,28, respectivamente.

En 2025, el registro institucional había contabilizado 191 feminicidios, 113 intentos de feminicidio y 26 transfeminicidios. La comparación permite dimensionar la persistencia de hechos que afectan la integridad, la vida y la seguridad de las víctimas.

Defensoría del Pueblo
Defensoría del Pueblo alertó por 295 hechos de violencia contra mujeres en ocho meses - crédito Defensoría del Pueblo

Durante los ocho primeros meses del año, la Defensoría registró 17.639 delitos sexuales contra mujeres. De ese total, 13.261 víctimas eran niñas y adolescentes, mientras que 3.921 correspondieron a mayores de edad.

Otros 202 hechos afectaron a mujeres con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, así como a lesbianas, bisexuales y personas trans. Por tasa de población, Guaviare encabezó la lista, con 265,28 casos por cada 100.000 habitantes. Le siguieron Vaupés, con 140,72; Amazonas, con 114,79, y Putumayo, con 109,75.

El reporte incluyó 164 situaciones de explotación sexual de niñas y adolescentes. Guaviare presentó el indicador más alto, con 17,52 casos por cada 100.000 habitantes, seguido por Antioquia, Bolívar y Vichada.

La entidad también identificó 156 mujeres afectadas por trata de personas. Entre ellas había 91 mayores de 18 años y 39 niñas o adolescentes; dos casos involucraron a mujeres lesbianas, bisexuales, trans o con identidades de género no hegemónicas.

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