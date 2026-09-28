Colombia

Capturan en Panamá a un colombiano que movilizaba a tres ciudadanas chinas hacia Estados Unidos: habían entrado a ese país sin autorización

Migración Panamá indicó que el caso que es analizado como posible tráfico ilícito de personas. Las pesquisas buscan determinar la procedencia de las mujeres, destino y las condiciones de su llegada

Un ciudadano colombiano figura como presunto responsable de facilitar el desplazamiento irregular de las mujeres - crédito Migración Panamá
Un ciudadano colombiano figura como presunto responsable de facilitar el desplazamiento irregular de las mujeres - crédito Migración Panamá
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Un colombiano fue detenido en Panamá junto a tres ciudadanas chinas que no tenían constancia de ingreso legal al país, según informó Migración Panamá.

Las extranjeras son consideradas presuntas víctimas de tráfico ilícito de migrantes.

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El procedimiento reactivó las alertas en una frontera donde Colombia y Panamá han reforzado las acciones contra las redes que trasladan personas de forma irregular hacia Norteamérica, pese a que las autoridades reportaron una caída casi total de ese flujo por el Tapón del Darién.

Las autoridades investigan si el ciudadano colombiano facilitó la permanencia o el traslado de las tres mujeres. La pesquisa busca determinar el punto desde el que viajaron, el destino que tenían previsto y las circunstancias de su llegada a Panamá, datos que permitirán establecer si fueron víctimas de una red de tráfico ilícito de migrantes.

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Migración Panamá confirmó que las tres mujeres chinas carecían de registro de ingreso legal al país - créito Migración Colombia
Migración Panamá confirmó que las tres mujeres chinas carecían de registro de ingreso legal al país - créito Migración Colombia

Migración Panamá indicó que, durante la verificación, se constató que las extranjeras no contaban con sello de entrada al territorio nacional. En el mismo operativo fue identificado el ciudadano colombiano como presunto responsable de los hechos.

La ruta del Darién fue uno de los principales pasos utilizados por personas que buscaban llegar a Estados Unidos. La llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense fue uno de los factores que impulsó una respuesta más contundente de Colombia y Panamá frente a esa migración.

La situación migratoria en esa zona se redujo de manera considerable durante los últimos meses, de acuerdo con el material disponible, después de las medidas tomadas por ambos países.

Una de las líneas de investigación apunta a esclarecer si las ciudadanas chinas pasaron antes por Colombia. Esa posibilidad podría aportar indicios sobre el recorrido utilizado y sobre otras personas que habrían participado en el traslado.

Panamá detuvo a 21 colombianos por minería en Darién (Archivo, EFE)
Panamá detuvo a 21 colombianos por minería en Darién (Archivo, EFE)

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Colombiano capturadoTres ciudadanas chinasPosible tráfico de personasPanamáColombia-Noticias

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