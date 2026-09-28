Colombia

Tras la muerte de Donovan Balanta durante un operativo policial en el sur de Bogotá, Defensoría del Pueblo pidió avances en la investigación: “Posible perfilamiento racial”

La institución solicitó determinar si la actuación de siete policías separados de sus cargos incluyó discriminación contra el ciudadano afrodescendiente, quien llegó sin vida a un hospital

Donovan Balanta y la Defensoría del Pueblo - crédito suministrada a Infobae/@DefensoriaCol/X
El organismo reclamó a la Fiscalía establecer responsabilidades por el fallecimiento de un hombre afrodescendiente de 34 años después de una intervención de agentes en Caracolí, límite entre Bogotá y Soacha - crédito suministrada a Infobae/@DefensoriaCol/X
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La Defensoría del Pueblo pidió investigar un posible perfilamiento racial en la muerte de Donovan Balanta Paz, un hombre afrodescendiente de 34 años que falleció tras un procedimiento de la Policía Nacional en el barrio Caracolí, en el límite entre la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, y el municipio de Soacha.

El pronunciamiento fue divulgado el 27 de septiembre de 2026, una semana después de la intervención policial del domingo 20 de septiembre. La entidad solicitó a la Fiscalía General de la Nación determinar las responsabilidades que puedan surgir del caso y establecer si existieron conductas asociadas a discriminación racial durante el operativo.

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“Se deben esclarecer las circunstancias de su muerte y posibles hechos de discriminación racial”, afirmó la Defensoría del Pueblo en el comunicado. La entidad expresó solidaridad con los familiares, amigos y allegados de Balanta Paz, y sostuvo que la investigación debe garantizar el acceso a la justicia.

Defensoría del Pueblo - crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo expresó solidaridad con los familiares, amigos y allegados de Donovan Balanta Paz, y sostuvo que la investigación debe garantizar el acceso a la justicia - crédito @DefensoriaCol/X

Donovan Balanta Paz fue trasladado a un hospital sin signos vitales

De acuerdo con la información divulgada por la Defensoría del Pueblo, el procedimiento estuvo a cargo de uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha. Durante la actuación, Balanta Paz fue reducido por los agentes y después trasladado a un centro hospitalario.

La entidad indicó que el hombre “habría llegado sin signos vitales” a la institución médica. Según la Defensoría, por ahora, no se han establecido públicamente las circunstancias exactas que llevaron a su muerte ni los resultados de los análisis forenses.

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La Policía Nacional informó que abrió una investigación disciplinaria por el caso y que apartó de sus funciones a siete uniformados mientras se desarrollan las actuaciones internas. En paralelo, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses trabaja para determinar la causa de la muerte.

La Defensoría del Pueblo pidió que las pesquisas avancen con celeridad y permitan aclarar cada una de las etapas del procedimiento. “Sus familiares tienen derecho a conocer lo ocurrido y a que las investigaciones permitan establecer la verdad y las responsabilidades a que haya lugar”, sostuvo la institución.

La Defensoría pidió establecer si hubo discriminación racial

El organismo solicitó formalmente a la Fiscalía que examine si la actuación policial incluyó elementos de discriminación racial. Entre los aspectos mencionados figura la posibilidad de que Balanta Paz hubiera sido objeto de perfilamiento racial.

“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la investigación para determinar las responsabilidades a que haya lugar y establecer si durante el procedimiento policial se presentaron conductas asociadas a discriminación racial, incluido un posible perfilamiento racial”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Defensoría del Pueblo - crédito @DefensoriaCol/X
La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente a la Fiscalía que examine si la actuación policial incluyó elementos de discriminación racial - crédito @DefensoriaCol/X

La institución sostuvo que ha mantenido contacto con personas cercanas a la familia para brindar orientación sobre la garantía de sus derechos. También informó que hizo seguimiento a las movilizaciones y plantones pacíficos convocados para pedir el esclarecimiento de la muerte.

La entidad participó, además, en una mesa técnica convocada tras una solicitud del Consejo Consultivo de Comunidades Negras de Soacha, con presencia de la Alcaldía Municipal. En ese encuentro se discutieron inquietudes de integrantes de la comunidad sobre denuncias de racismo y discriminación racial en el municipio.

La entidad vinculó el caso con alertas de expertos de las Naciones Unidas

En su comunicado, la Defensoría del Pueblo relacionó el caso con las advertencias formuladas en Colombia por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley de las Naciones Unidas (Emler).

Según la entidad, el grupo de expertos constató durante su visita al país, realizada en mayo, la persistencia de condiciones de racismo estructural, sistémico e histórico. Entre sus hallazgos identificó casos de perfilamiento racial, uso excesivo de la fuerza contra jóvenes afrodescendientes y prácticas discriminatorias relacionadas con comparendos y traslados.

El caso se presentó el domingo 20 de septiembre de 2026 y fueron los mismos habitantes y familiares del joven quienes documentaron el actuar de los uniformados con sus celulares - crédito Pasa en Bogotá / X
En su comunicado, la Defensoría del Pueblo relacionó el caso con las advertencias formuladas en Colombia por el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley de las Naciones Unidas - crédito Pasa en Bogotá/X

La Defensoría recordó que los procedimientos policiales deben desarrollarse con respeto por los derechos humanos y las normas sobre el uso de la fuerza. También señaló que toda intervención debe garantizar un trato digno y estar libre de discriminación.

La entidad instó a la Policía Nacional a continuar con su investigación interna, con respeto por el debido proceso. A las autoridades les pidió avanzar en la prevención y eliminación de la discriminación racial, además de aplicar las recomendaciones del Emler sobre la definición y prohibición del perfilamiento racial en la legislación y los protocolos policiales.

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