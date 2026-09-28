Colombia

Bícono cumple 10 años en Bogotá con una nueva carta y 17.000 hamburguesas vendidas al mes

La hamburguesería suma catorce novedades entre platos y tragos, incluida una opción vegetariana, baby burgers y un sándwich de pollo con referencias coreanas para esta nueva etapa de la marca

Hace 10 años Bícono abrió su primer local en Usaquén, en Bogotá, con una propuesta de alta cocina. Las hamburguesas pasaron a ocupar el centro de su oferta.
Hace 10 años Bícono abrió su primer local en Usaquén, en Bogotá, con una propuesta de alta cocina. Las hamburguesas pasaron a ocupar el centro de su oferta.
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Hace 10 años Bícono abrió su primer local en Usaquén, en Bogotá, con una propuesta de alta cocina. Las hamburguesas pasaron a ocupar el centro de su oferta y dieron forma a una identidad basada en una mezcla de carne que, según la compañía, se ha mantenido durante los últimos diez años.

El gerente de Bícono, Lorenzo Mazuera, afirmó que la celebración representa una nueva etapa para la empresa. “Este aniversario significa muchos años de aprendizaje, desarrollo, trabajo en equipo y de construir una marca de la que hoy nos sentimos muy orgullosos. Más que celebrar lo que hemos hecho, representa el comienzo de lo que queremos construir durante los próximos años”.

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Burger Master fue el escenario donde surgieron varias hamburguesas de la carta

El primer triunfo de la cadena en el certamen llegó en 2017. Desde entonces, el festival funcionó como una instancia para desarrollar recetas que después se incorporaron a la oferta regular del restaurante.
El primer triunfo de la cadena en el certamen llegó en 2017. Desde entonces, el festival funcionó como una instancia para desarrollar recetas que después se incorporaron a la oferta regular del restaurante.

El primer triunfo de la cadena en el certamen llegó en 2017. Desde entonces, el festival funcionó como una instancia para desarrollar recetas que después se incorporaron a la oferta regular del restaurante.

Good Burger, Trilogy, King Kahuna, M.O.A.B., The Prince Burger y Bícono forman parte de esas creaciones. Según la información entregada por la compañía, la Good Burger obtuvo el segundo lugar en Burger Master 2026 y las cuatro sedes vendieron más de 66.000 hamburguesas durante la semana del festival.

La información suministrada para esta nota no detalla el resultado de Bícono en Burger Master 2025. Sí precisa la ubicación de la marca en la edición de 2026.

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La mezcla de asado de tira, pecho y morrillo es la base de todas las hamburguesas

La carne es uno de los ejes de la propuesta. Bícono utiliza una mezcla elaborada principalmente con asado de tira, pecho y morrillo, con ganado nacional .
La carne es uno de los ejes de la propuesta. Bícono utiliza una mezcla elaborada principalmente con asado de tira, pecho y morrillo, con ganado nacional .

La carne es uno de los ejes de la propuesta. Bícono utiliza una mezcla elaborada principalmente con asado de tira, pecho y morrillo, con ganado nacional y un proveedor que, de acuerdo con la empresa, permite seguir la trazabilidad completa de los animales.

Todas las hamburguesas llevan el mismo tipo de carne y la misma mezcla. Durante todos estos años hemos trabajado para que la carne tenga el sabor insignia de Bícono. Ni siquiera para Burger Master cambiamos la mezcla”, explicó Mazuera.

La operación tiene cerca de 65 colaboradores y cuenta con cuatro restaurantes en Bogotá: Usaquén, calle 85, Zona G y Centro. La empresa calcula que prepara cerca de 17.000 hamburguesas cada mes, una cifra que equivale a más de 2,2 toneladas de carne, 17.000 panes y más de media tonelada de tocineta.

La nueva carta suma una opción vegetariana, baby burgers y coctelería

La renovación por los 10 años incorpora el Veggie Melt, elaborado con champiñones salteados.
La renovación por los 10 años incorpora el Veggie Melt, elaborado con champiñones salteados.

La renovación por los 10 años incorpora una hamburguesa mexicana, el Veggie Melt, elaborado con champiñones salteados; baby burgers; las Bícono Tempura Fries; una nueva línea de coctelería y bebidas sin alcohol.

El menú también incluye un sándwich de pollo con BBQ asiática, kimchi y ensalada de coleslaw, una preparación que toma referencias de la cocina coreana. La ampliación busca ofrecer acompañamientos y productos pensados para compartir.

“Nos gusta que nuestro menú tenga varias opciones que acompañen bien la hamburguesa. La hamburguesa es un producto muy difícil de compartir y hoy en día compartir está muy de moda. Por eso queremos tener productos para que las personas compartan y tengan una mejor experiencia”, señaló Mazuera.

Bícono recibe alrededor de 15.000 clientes al mes entre sus locales y los pedidos realizados por Rappi. La marca conservará el 2x1 de los miércoles, una promoción que surgió para atraer público en uno de los días de menor movimiento y que se mantuvo como parte de su operación.

Las sedes de la cadena se encuentran en la carrera 6A #119B-54, en Usaquén; calle 85 #12-89; calle 69A #5-61, en Zona G; y carrera 5 #20-89, en el Centro de Bogotá.

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