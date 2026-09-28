Colombia

María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, le envió mensaje a Abelardo de la Espriella tras la eliminación de implicado en el magnicidio: “Pronto se hará justicia”

La viuda del exsenador publicó un mensaje en Instagram en el que reconoció la determinación del mandatario y pidió que se conozca toda la verdad sobre este magnicidio

Viuda de Miguel Uribe Turbay destacó la determinación de De la Espriella en busca de justicia - crédito @maclaudiat/Instagram - @ABDELAESPRIELLA/X
Viuda de Miguel Uribe Turbay destacó la determinación de De la Espriella en busca de justicia - crédito @maclaudiat/Instagram - @ABDELAESPRIELLA/X
Guardar

Una operación conjunta en zona rural de Tello, Huila, dejó muerto a alias Robinson Gutiérrez, identificado como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, vinculada a la Segunda Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez.

Así lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella en una publicación de X el domingo 27 de septiembre de 2026, procedimiento en el que participaron tropas del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana. También indicó que tres presuntos integrantes de esa organización fueron capturados y que las autoridades incautaron armamento.

PUBLICIDAD

El mandatario aseguró que alias Robinson Gutiérrez tenía relación con el asesinato del entonces senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay ocurrido en 2025 en el Parque El Golfito, en el sector de Modelia en Bogotá. “No dejaré de exigir toda la verdad sobre ese crimen”, escribió el jefe de Estado.

En su primer pronunciamiento, el presidente atribuyó a alias Robinson Gutiérrez actividades de extorsión y amenazas contra campesinos en Huila y Caquetá. También lo señaló de participar en reclutamiento de menores y acciones contra civiles y miembros de la fuerza pública.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Más tarde, De la Espriella publicó un segundo mensaje en el que presentó la operación como un avance en la búsqueda de justicia por la muerte de Uribe Turbay. “Le estamos haciendo justicia”, manifestó.

PUBLICIDAD

El presidente sostuvo que la estructura atacada hace parte de la Segunda Marquetalia, grupo armado que asoció con Iván Márquez. En ese sentido, anunció que las autoridades mantendrán acciones contra el jefe de esa organización.

“Vamos por el jefe de la banda Iván Márquez ¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey!”, señaló De la Espriella en X.

Abelardo de la Espriella anunció una búsqueda contra Iván Márquez - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella anunció una búsqueda contra Iván Márquez - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Tras lo anterior, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, agradeció al presidente Abelardo de la Espriella y expresó su expectativa de que se esclarezcan los hechos relacionados con el asesinato del entonces dirigente político.

A través de una historia publicada en Instagram, Tarazona destacó la determinación del mandatario frente a las acciones anunciadas por el Gobierno contra los responsables del crimen.

Su mensaje se conoció después de que De la Espriella informara sobre una operación en Tello, Huila, en la que murió alias Robinson Gutiérrez, señalado por el presidente de tener vínculos con el caso.

“Gracias presidente Abelardo, con su determinación y voluntad, pronto se hará justicia por Miguel, Alejandro y toda la familia”, escribió Tarazona.

“Pronto se hará justicia”, el mensaje de María Claudia Tarazona al presidente De la Espriella - crédito maclaudiat/Instagram
“Pronto se hará justicia”, el mensaje de María Claudia Tarazona al presidente De la Espriella - crédito maclaudiat/Instagram

Padre de Miguel Uribe Turbay pidió investigar a quienes ordenaron y financiaron el asesinato

El debate sobre una posible participación de integrantes del esquema de protección de Miguel Uribe Turbay volvió a la discusión pública tras las declaraciones de su padre, Miguel Uribe Londoño, quien rechazó esa hipótesis y pidió que la investigación se concentre en los responsables intelectuales del crimen.

En entrevista con LA FM el lunes 28 de septiembre de 2026, Uribe Londoño afirmó que no existen elementos concluyentes que permitan vincular a los escoltas con el homicidio. “Eso no está probado”, sostuvo al referirse a las versiones sobre una supuesta entrega de información acerca de los movimientos del senador a la estructura que ejecutó el ataque.

El padre del entonces dirigente político también negó que miembros del equipo de seguridad hubieran integrado un grupo de WhatsApp con los responsables materiales.

Reconoció que en declaraciones conocidas dentro del proceso se menciona un contacto identificado como “Escolta del Senador”, pero insistió en que esa referencia no basta para establecer responsabilidades penales.

Miguel Uribe Londoño cuestionó avances sobre la protección asignada a su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X
Miguel Uribe Londoño cuestionó avances sobre la protección asignada a su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X

Durante la entrevista, Uribe Londoño sostuvo que la investigación debe avanzar hacia los autores intelectuales y quienes financiaron el crimen. Mencionó a alias Robinson como una persona que, según su versión, habría intervenido en el traslado de recursos utilizados para el homicidio.

También afirmó que parte del dinero habría llegado desde Venezuela a través de una cadena de contactos. Esa afirmación corresponde a su testimonio y deberá ser contrastada con las conclusiones de la Fiscalía General de la Nación y los elementos judiciales del expediente.

Por último, el padre de Uribe Turbay cuestionó además la gestión de Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que no ha habido avances suficientes frente a una posible omisión en las medidas de seguridad asignadas al senador asesinado.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaAlias Robinson GutiérrezMaría Claudia TarazonaMiguel Uribe TurbayColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 10 viviendas resultaron afectadas tras fuerte vendaval en Dabeiba, Antioquia

El fenómeno dejó daños en techos, enseres y cubiertas de eternit, sin personas lesionadas, mientras la administración municipal realiza el censo de pérdidas entre las familias

Más de 10 viviendas resultaron afectadas tras fuerte vendaval en Dabeiba, Antioquia

Víctimas y organizaciones sociales pusieron la lupa a la reducción de presupuesto a la JEP ante la justicia internacional: esta fue su petición

Las tres comunicaciones solicitan acciones de la Cidh y la Corte Penal Internacional frente al presupuesto de 2027 y proyectos de ley en el Congreso que, según los representantes de víctimas, podrían alterar su funcionamiento

Víctimas y organizaciones sociales pusieron la lupa a la reducción de presupuesto a la JEP ante la justicia internacional: esta fue su petición

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 28 de septiembre: ganadores del último sorteo

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy lunes 28 de septiembre: ganadores del último sorteo

‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ y otros cabecillas del ELN fueron condenados a 20 años por el reclutamiento forzado de menores de edad: secuestraban niños desde los 8 años

Un juzgado especializado impuso penas de hasta 20 años y cuatro meses por hechos ocurridos en cinco departamentos colombianos, con víctimas de entre ocho y 17 años

‘Gabino’, ‘Antonio García’, ‘Pablo Beltrán’ y otros cabecillas del ELN fueron condenados a 20 años por el reclutamiento forzado de menores de edad: secuestraban niños desde los 8 años

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 28 de septiembre de 2026

La moneda estadounidense retrocedió desde los $3.329,61 establecidos para el viernes 25 de septiembre, una reducción de $22,75

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 28 de septiembre de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Karina García contó qué pasó en Cartagena tras las dudas sobre la paternidad de su bebé: “Yo jamás estuve con otra persona”

Karina García contó qué pasó en Cartagena tras las dudas sobre la paternidad de su bebé: “Yo jamás estuve con otra persona”

Actriz Nórida Rodríguez recordó a su esposo con la canción ‘Después de ti’ de Karol G: “Cuatro años sin ti”

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

Deportes

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Antonio Ardila, dueño de Atlético Nacional, confesó que espera que el “equipo sea cada vez más grande”

Willer Ditta, defensor que hizo parte de la selección Colombia en el Mundial 2026 y juega en Cruz Azul, empujó un árbitro en México

Jhon Ortiz, entrenador campeón con Cali de la Liga Femenina 2026, pidió al gremio en Colombia que dejara de ser ‘mediocre’

Delantero español y de padre colombiano fichó por el Real Madrid y podría jugar en la Tricolor: es hincha del Atlético Bucaramanga

Nelson Deossa, futbolista colombiano, confesó que habló con su mamá para no salir del Real Betis: “El sueño era venir a Europa”