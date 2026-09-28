María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, le envió mensaje a Abelardo de la Espriella tras la eliminación de implicado en el magnicidio: “Pronto se hará justicia”

Viuda de Miguel Uribe Turbay destacó la determinación de De la Espriella en busca de justicia - crédito @maclaudiat/Instagram - @ABDELAESPRIELLA/X

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Una operación conjunta en zona rural de Tello, Huila, dejó muerto a alias Robinson Gutiérrez, identificado como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, vinculada a la Segunda Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez.

Así lo confirmó el presidente Abelardo de la Espriella en una publicación de X el domingo 27 de septiembre de 2026, procedimiento en el que participaron tropas del Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea Colombiana. También indicó que tres presuntos integrantes de esa organización fueron capturados y que las autoridades incautaron armamento.

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El mandatario aseguró que alias Robinson Gutiérrez tenía relación con el asesinato del entonces senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay ocurrido en 2025 en el Parque El Golfito, en el sector de Modelia en Bogotá. “No dejaré de exigir toda la verdad sobre ese crimen”, escribió el jefe de Estado.

En su primer pronunciamiento, el presidente atribuyó a alias Robinson Gutiérrez actividades de extorsión y amenazas contra campesinos en Huila y Caquetá. También lo señaló de participar en reclutamiento de menores y acciones contra civiles y miembros de la fuerza pública.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Más tarde, De la Espriella publicó un segundo mensaje en el que presentó la operación como un avance en la búsqueda de justicia por la muerte de Uribe Turbay. “Le estamos haciendo justicia”, manifestó.

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El presidente sostuvo que la estructura atacada hace parte de la Segunda Marquetalia, grupo armado que asoció con Iván Márquez. En ese sentido, anunció que las autoridades mantendrán acciones contra el jefe de esa organización.

“Vamos por el jefe de la banda Iván Márquez ¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey!”, señaló De la Espriella en X.

Abelardo de la Espriella anunció una búsqueda contra Iván Márquez - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Tras lo anterior, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, agradeció al presidente Abelardo de la Espriella y expresó su expectativa de que se esclarezcan los hechos relacionados con el asesinato del entonces dirigente político.

A través de una historia publicada en Instagram, Tarazona destacó la determinación del mandatario frente a las acciones anunciadas por el Gobierno contra los responsables del crimen.

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Su mensaje se conoció después de que De la Espriella informara sobre una operación en Tello, Huila, en la que murió alias Robinson Gutiérrez, señalado por el presidente de tener vínculos con el caso.

“Gracias presidente Abelardo, con su determinación y voluntad, pronto se hará justicia por Miguel, Alejandro y toda la familia”, escribió Tarazona.

“Pronto se hará justicia”, el mensaje de María Claudia Tarazona al presidente De la Espriella - crédito maclaudiat/Instagram

Padre de Miguel Uribe Turbay pidió investigar a quienes ordenaron y financiaron el asesinato

El debate sobre una posible participación de integrantes del esquema de protección de Miguel Uribe Turbay volvió a la discusión pública tras las declaraciones de su padre, Miguel Uribe Londoño, quien rechazó esa hipótesis y pidió que la investigación se concentre en los responsables intelectuales del crimen.

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En entrevista con LA FM el lunes 28 de septiembre de 2026, Uribe Londoño afirmó que no existen elementos concluyentes que permitan vincular a los escoltas con el homicidio. “Eso no está probado”, sostuvo al referirse a las versiones sobre una supuesta entrega de información acerca de los movimientos del senador a la estructura que ejecutó el ataque.

El padre del entonces dirigente político también negó que miembros del equipo de seguridad hubieran integrado un grupo de WhatsApp con los responsables materiales.

Reconoció que en declaraciones conocidas dentro del proceso se menciona un contacto identificado como “Escolta del Senador”, pero insistió en que esa referencia no basta para establecer responsabilidades penales.

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Miguel Uribe Londoño cuestionó avances sobre la protección asignada a su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel/X

Durante la entrevista, Uribe Londoño sostuvo que la investigación debe avanzar hacia los autores intelectuales y quienes financiaron el crimen. Mencionó a alias Robinson como una persona que, según su versión, habría intervenido en el traslado de recursos utilizados para el homicidio.

También afirmó que parte del dinero habría llegado desde Venezuela a través de una cadena de contactos. Esa afirmación corresponde a su testimonio y deberá ser contrastada con las conclusiones de la Fiscalía General de la Nación y los elementos judiciales del expediente.

Por último, el padre de Uribe Turbay cuestionó además la gestión de Augusto Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que no ha habido avances suficientes frente a una posible omisión en las medidas de seguridad asignadas al senador asesinado.

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