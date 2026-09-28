Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 28 de septiembre de 2026

La moneda estadounidense retrocedió desde los $3.329,61 establecidos para el viernes 25 de septiembre, una reducción de $22,75

Dólar abre este lunes 28 de septiembre con una TRM de $ 3.306,86 - crédito Dado Ruvic/REUTERS
Dólar abre este lunes 28 de septiembre con una TRM de $ 3.306,86 - crédito Dado Ruvic/REUTERS
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El dólar abrió el lunes 28 de septiembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.306,86, de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia.

La cotización representa una baja de $22,75 frente a los $3.329,61 fijados para el viernes 25 de septiembre. La variación equivale a un descenso de 0,68%.

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La Superintendencia calcula la TRM bajo la metodología establecida por el Banco de la República. Este indicador sirve como referencia para operaciones cambiarias, obligaciones financieras y transacciones comerciales denominadas en moneda extranjera.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa en el último día, reflejando una depreciación del peso. La volatilidad actual del 6,8% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 13,55%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

El dólar bajó $ 22,75 y la TRM quedó en $ 3.306,86 - crédito Dado Ruvic/REUTERS
El dólar bajó $ 22,75 y la TRM quedó en $ 3.306,86 - crédito Dado Ruvic/REUTERS

El panorama del dólar en Colombia para 2026

El Grupo Cibest de Bancolombia proyecta que el precio del dólar en Colombia promediará en $3.878 pesos durante 2026, en un escenario marcado por la debilidad global de la divisa estadounidense, el flujo sostenido de remesas y la expectativa de ajustes al alza en las tasas de interés locales.

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Dichas condiciones, según el banco, citado por Valora Analitik, seguirán favoreciendo al peso colombiano a lo largo del periodo en curso.

Las previsiones para el año se apoyan en el comportamiento observado en 2025, cuando la divisa nacional se apreció 14% frente al dólar, principalmente por la pérdida de valor global de la moneda estadounidense. De acuerdo con el informe de mercado cambiario de Bancolombia, fueron factores como la volatilidad en la política comercial de Estados Unidos y una caída de 9% en el índice DXY los que incidieron en la dinámica cambiaria.

En materia de política monetaria, el entorno internacional y local también condiciona las previsiones para 2026. Mientras la Reserva Federal redujo su tasa al rango de 3,50% - 3,75%, el Banco de la República mantuvo la tasa en 9,25%, aunque el mercado anticipa posibles incrementos asociados al aumento del salario mínimo.

Este diferencial de tasas sustenta estrategias como el carry trade, uno de los factores que, según la fuente citada, contribuirían a un dólar cercano a los $3.878 pesos este 2026.

Superintendencia Financiera fijó la TRM en $ 3.306,86 para este lunes 28 de septiembre de 2026 - crédito SEBASTIÃO MOREIRA/EFE
Superintendencia Financiera fijó la TRM en $ 3.306,86 para este lunes 28 de septiembre de 2026 - crédito SEBASTIÃO MOREIRA/EFE

Sin embargo, el informe también advierte que el panorama para el año en curso no está exento de riesgos. La incertidumbre fiscal, acentuada tras el recorte en la calificación soberana de Colombia por parte de una agencia global de calificación crediticia y el proceso electoral figuran como factores que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio en los próximos meses, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener una depreciación mayor del peso.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

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