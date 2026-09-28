Otro conjunto residencial cerca a Bogotá le habría cerrado las puertas a Gustavo Petro: exministra le prestó su casa y generó descontento entre los vecinos

- crédito Bosques de Encenillo - Instagram/Presidencia de Colombia

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Tras culminar su mandato, el expresidente Gustavo Petro adelanta la búsqueda de una nueva residencia, en medio de su proceso de separación con la ex primera dama Verónica Alcocer.

Sin embargo, su búsqueda ha tenido dificultades, ante la negativa de algunos ciudadanos sobre la llegada del exmandatario a su zona residencial.

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El más reciente conjunto residencial al que el exjefe de Estado tuvo acercamiento fue Bosques del Encenillo, ubicado en la vía que conduce desde Bogotá hacia el municipio de La Calera, en el departamento de Cundinamarca, al oriente de la capital colombiana, según información revelada por Blu Radio.

Los residentes del sector afirmaron al citado medio de comunicación que la posible llegada al sitio generaría una percepción negativa, al considerar las medidas de seguridad que podría requerir Petro en su estadía.

Conjunto Bosques del Encenillo La Calera - crédito Captura de Pantalla Google Maps

Igualmente, los habitantes sostienen que Petro ha dicho en al menos 12 oportunidades sobre los planes de atentados en su contra, y aseguran desconocer qué dispositivo se implementaría en el lugar.

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Los residentes se enteraron del posible traslado cuando comenzaron a ingresar cajas y pertenencias a una vivienda, en un proceso que habría sido realizado de manera discreta, de acuerdo con información revelada por la cadena radial.

Las viviendas de este sector tienen avalúos de entre $2.600 millones y $6.000 millones, mientras que los arriendos habituales oscilan entre $12 millones y $15 millones mensuales, según testimonios de residentes a Blu Radio.

Diana Marcela Morales, exministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia - crédito REUTERS/Luisa González

Del mismo modo, se conoció la identidad de la propietaria del inmueble en la que está previsto que Gustavo Petro esté radicado. Según la información revelada por el medio de comunicación, la casa pertenece a Diana Marcela Morales, quien fue ministra de Comercio Exterior durante el anterior gobierno.

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La cadena radial mencionó que la vivienda habría sido entregada al exmandatario como hospedaje, no mediante un contrato de arrendamiento. Por el momento, ni el expresidente colombiano ni la exministra de Comercio se han pronunciado sobre esta información.

Polémica por residencia en el norte de Bogotá

Esta no es la primera polémica que tiene el expresidente Gustavo Petro por su nueva vivienda, tras culminar su periodo presidencial. La primera fue en el conjunto residencial Sierra del Moral, ubicado en el norte de Bogotá, después de que circulara una carta fechada el 18 de septiembre de 2026 en la que propietarios manifestaron su inconformidad por la posible presencia del exmandatario en su zona.

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La controversia surgió porque el comunicado solicitaba restringir la llegada del exmandatario y someter una posible operación de compra o alquiler a una evaluación jurídica documentada. El pedido se apoyaba en que el nombre de Petro figura en el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como Ofac o Lista Clinton.

Esta es la carta de los vecinos del conjunto Sierras del Moral sobre la posible llegada del expresidente Gustavo Petro a su residencia - crédito @darcyquinnr/x

“Para los firmantes, esta circunstancia constituye una señal de alerta relevante. Por ello, manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, se lee en la misiva.

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Sin embargo, la polémica no se detuvo, luego de que algunos residentes del sector aseguraron que no fueron consultados antes de que se difundiera la carta. “No hubo ninguna junta. Ni siquiera en el comunicado salen las firmas de los residentes”, afirmó un habitante a Noticias Uno cuya identidad fue preservada por motivos de seguridad.

Los vecinos aclararon que la llegada de Petro podría afectar su privacidad - crédito Captura de Pantalla Google Maps

Igualmente, habitantes del sector plantearon que una eventual mudanza de Petro dificultaría el acceso al complejo residencial por las medidas de seguridad asociadas con la presencia de una figura pública, aunque descartaron que fuera por razones ideológicas.

Ante esta polémica, el expresidente negó en X que estuviera evaluando alquilar o comprar una vivienda en Sierra del Moral, y sostuvo que nunca ha visitado el lugar y que no cuenta con recursos para adquirir una casa en esa unidad residencial.

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“Yo no he pensado vivir en Sierras del Moral. Ni he ido, ni la he visitado últimamente, ni quiero arrendar allí y menos comprar una casa hecha porque no me alcanza el dinero”, escribió el exmandatario en X.

Con este extenso mensaje en sus redes sociales, el expresidente Gustavo Petro se pronunció sobre su sitio de residencia y negó que estuviera interesado en instalarse en Sierras del Moral - crédito @petrogustavo/X